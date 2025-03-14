Арендные услуги подорожали, но арендодатели включают в них то, что не должны

Общий средний счет за коммунальные услуги вырос на 34,7% по сравнению с прошлым годом. Больше всего подорожал газ — на 46%, затем вода — на 38% и электричество — на 31%. Прочие расходы, такие как общая электроэнергия или энергия для работы лифта, выросли на 11%.



Основная причина повышения платы за услуги — ситуация на рынке энергоносителей, рост расходов на содержание многоквартирных домов и инфляция. В ответ на предыдущие просрочки, когда некоторые семьи недооценивали свои коммунальные авансы, арендодатели и управляющие компании начинают увеличивать сумму в целях предотвращения больших задолженностей. Этот шаг приводит к увеличению ежемесячных коммунальных платежей.



Размер платы зависит от того, что включает в нее собственник. В целом реальная сумма незначительно увеличивается из года в год. Самый высокий показатель — в Праге, где средний размер платы за обслуживание составляет около 4 500 крон.



В Среднечешском крае средняя сумма составляет около 3 800 крон, а в Южноморавском крае — 3 100 крон.



Арендодатель должен требовать оплаты только тех услуг, которые связаны с использованием квартиры и которыми пользуется арендатор.



Эти расходы также должны быть указаны в договоре. Платформы зафиксировали небольшое снижение цен на коммунальные расходы в первом квартале этого года по сравнению с предыдущим кварталом. Если учесть коммунальные платежи и плату за электроэнергию, то арендная плата, которая в конце прошлого года составляла 16 473 крон, может вырасти еще почти на 8 000 крон.



У арендодателей есть много места в рекламных объявлениях, чтобы предоставить подробную информацию об арендной плате, но они не всегда этим пользуются. Они должны отдельно указывать арендную плату и коммунальные платежи. Всегда правильно указывать, какие услуги покрываются и на какое количество человек они рассчитаны. Например, арендодатель не должен включать в депозиты отчисления в ремонтный фонд.



Если в договоре не оговорено, что плата вносится единовременно, арендодатель обязан отчитаться за фактическую стоимость услуг не позднее чем через четыре месяца после окончания расчетного периода. Если арендатор вносит более высокий депозит, переплата должна быть возвращена арендатору в соответствии с представленными счетами. В то же время некоторые арендаторы предпочитают не производить перерасчет, чтобы не вступать в конфликт с арендодателем.