Анализ: Где самое доступное жилье в Чехии
1 апреля 2025
16:30
528
Легче всего купить собственную квартиру в Устецком крае. На северо-западе Чехии в конце прошлого года за среднюю местную зарплату в 42 203 чешские кроны можно было купить 1,47 кв. м в старой квартире. С другой стороны, самая низкая доступность жилья — в Праге, где за 59 870 чешских крон можно было купить около половины квадратного метра в старом доме, следует из анализа сети агентств недвижимости RE/MAX.
По словам Яна Хрубего, генерального директора RE/MAX в Чехии и Словакии, доступность жилья для владельцев в Чехии — одна из худших в ЕС, что является следствием медленного строительства и недостаточного предложения новых квартир, а также медленного роста реальных зарплат. За последние десять лет цены на недвижимость в Чехии выросли в среднем на 123%, в то время как располагаемый доход населения увеличился на 83%.
«Лучшая доступность в Устецком крае не удивительна, так как цены на старые квартиры здесь долгое время оставались низкими из-за невысокого спроса, состояния жилого фонда и социально-экономических факторов. Парадоксально, но это также приводит к тому, что регион является одним из самых востребованных с точки зрения возврата инвестиций. Потенциал этого края будет расти и в будущем, благодаря планируемой скоростной железной дороге, которая соединит Усти-над-Лабем с Прагой, что позволит ежедневно добираться на работу за значительно меньшее время», — говорит Хрубы.
Согласно анализу, после Усти-над-Лабем лучшими местами для покупки собственного жилья являются Моравско-Силезский, Либерецкий и Карловарский края, где за среднюю месячную зарплату можно приобрести как минимум один квадратный метр старой квартиры. По данным Грубего, Моравско-Силезский и Карловарский края страдают от тех же проблем, что и Усти-над-Лабем, и местные структурные проблемы не оказывают такого давления на цены на недвижимость, как в остальной части страны. Самая дешевая недвижимость находится в Литвинове, Мосте, Билине, Хомутове, Орлове и Карвине.
По данным RE/MAX, худшая ситуация с возможностью купить собственное жилье уже давно сложилась в Праге, где квадратный метр старой квартиры в прошлом году продавался в среднем за 112 000 чешских крон, а средняя зарплата составляла 59 870 чешских крон. По сравнению с Устецким краем, доступность жилья в столице почти в три раза хуже. После Праги худшим по доступности жилья является Южно-Моравский край. При средней зарплате 48 804 чешских крон здесь можно купить квартиру площадью 0,62 квадратных метра. Однако, согласно анализу, в самом Брно ситуация еще хуже.
«В Праге наблюдается высокая концентрация спроса из-за интересных возможностей трудоустройства, более высоких зарплат, городских удобств и развитой инфраструктуры для жизни. Цены на новые квартиры уже настолько высоки, что позволить себе собственное жилье здесь могут представители высшего среднего класса, предприниматели или богатые иностранцы. В самых привлекательных районах города квартиры предлагаются по цене более 200 000 чешских крон за квадратный метр. Поэтому внимание покупателей приковано к старым зданиям и панельным квартирам на окраинах города, которые составляют большую часть предложения на рынке», — утверждает Хрубы.
Из-за высоких цен на жилье в Праге интерес к покупке квартир в Среднечешском крае возрос, и в последние годы рынок недвижимости переживает большое развитие, особенно в таких городах, как Кладно, Брандыс-над-Лабем и Бероун. Согласно анализу, жители Центральной Чехии платят в среднем на треть меньше за старую квартиру, чем в столице, куда они затем предпочитают ездить каждый день.
Цены на недвижимость в Чехии
«Лучшая доступность в Устецком крае не удивительна, так как цены на старые квартиры здесь долгое время оставались низкими из-за невысокого спроса, состояния жилого фонда и социально-экономических факторов. Парадоксально, но это также приводит к тому, что регион является одним из самых востребованных с точки зрения возврата инвестиций. Потенциал этого края будет расти и в будущем, благодаря планируемой скоростной железной дороге, которая соединит Усти-над-Лабем с Прагой, что позволит ежедневно добираться на работу за значительно меньшее время», — говорит Хрубы.
Согласно анализу, после Усти-над-Лабем лучшими местами для покупки собственного жилья являются Моравско-Силезский, Либерецкий и Карловарский края, где за среднюю месячную зарплату можно приобрести как минимум один квадратный метр старой квартиры. По данным Грубего, Моравско-Силезский и Карловарский края страдают от тех же проблем, что и Усти-над-Лабем, и местные структурные проблемы не оказывают такого давления на цены на недвижимость, как в остальной части страны. Самая дешевая недвижимость находится в Литвинове, Мосте, Билине, Хомутове, Орлове и Карвине.
По данным RE/MAX, худшая ситуация с возможностью купить собственное жилье уже давно сложилась в Праге, где квадратный метр старой квартиры в прошлом году продавался в среднем за 112 000 чешских крон, а средняя зарплата составляла 59 870 чешских крон. По сравнению с Устецким краем, доступность жилья в столице почти в три раза хуже. После Праги худшим по доступности жилья является Южно-Моравский край. При средней зарплате 48 804 чешских крон здесь можно купить квартиру площадью 0,62 квадратных метра. Однако, согласно анализу, в самом Брно ситуация еще хуже.
«В Праге наблюдается высокая концентрация спроса из-за интересных возможностей трудоустройства, более высоких зарплат, городских удобств и развитой инфраструктуры для жизни. Цены на новые квартиры уже настолько высоки, что позволить себе собственное жилье здесь могут представители высшего среднего класса, предприниматели или богатые иностранцы. В самых привлекательных районах города квартиры предлагаются по цене более 200 000 чешских крон за квадратный метр. Поэтому внимание покупателей приковано к старым зданиям и панельным квартирам на окраинах города, которые составляют большую часть предложения на рынке», — утверждает Хрубы.
Из-за высоких цен на жилье в Праге интерес к покупке квартир в Среднечешском крае возрос, и в последние годы рынок недвижимости переживает большое развитие, особенно в таких городах, как Кладно, Брандыс-над-Лабем и Бероун. Согласно анализу, жители Центральной Чехии платят в среднем на треть меньше за старую квартиру, чем в столице, куда они затем предпочитают ездить каждый день.
Цены на недвижимость и средняя зарплата в Чехии (2024)
|Регион
|Средняя цена старых квартир (CZK/м²)
|Средняя зарплата (CZK)
|Индекс доступности
|Устецкий край
|31 000
|45 526
|1,47
|Моравскосилезский край
|38 000
|44 660
|1,17
|Либерецкий край
|43 000
|44 692
|1,04
|Карловарский край
|41 000
|42 284
|1,03
|Оломоуцкий край
|46 000
|44 730
|0,97
|Высочина
|49 000
|44 797
|0,91
|Южночешский край
|50 000
|45 577
|0,91
|Пардубицкий край
|51 000
|45 385
|0,88
|Злинский край
|53 000
|44 773
|0,84
|Среднечешский край
|71 000
|49 442
|0,69
|Краловеградецкий край
|67 000
|45 468
|0,68
|Пльзеньский край
|70 000
|46 767
|0,67
|Южноморавский край
|79 000
|48 804
|0,62
|Прага
|112 000
|59 870
|0,53
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
09:00
30 МАРТА 2025
2959
13:00
22 МАРТА 2025
4149
18:00
20 МАРТА 2025
929
08:00
17 МАРТА 2025
1082
13:00
15 МАРТА 2025
2706
11:30
14 МАРТА 2025
1487
09:00
14 МАРТА 2025
740