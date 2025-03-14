Анализ: Где самое доступное жилье в Чехии

Цены на недвижимость в Чехии Цены на недвижимость и средняя зарплата в Чехии (2024) Регион Средняя цена старых квартир (CZK/м²) Средняя зарплата (CZK) Индекс доступности Устецкий край 31 000 45 526 1,47 Моравскосилезский край 38 000 44 660 1,17 Либерецкий край 43 000 44 692 1,04 Карловарский край 41 000 42 284 1,03 Оломоуцкий край 46 000 44 730 0,97 Высочина 49 000 44 797 0,91 Южночешский край 50 000 45 577 0,91 Пардубицкий край 51 000 45 385 0,88 Злинский край 53 000 44 773 0,84 Среднечешский край 71 000 49 442 0,69 Краловеградецкий край 67 000 45 468 0,68 Пльзеньский край 70 000 46 767 0,67 Южноморавский край 79 000 48 804 0,62 Прага 112 000 59 870 0,53

По словам Яна Хрубего, генерального директора RE/MAX в Чехии и Словакии, доступность жилья для владельцев в Чехии — одна из худших в ЕС, что является следствием медленного строительства и недостаточного предложения новых квартир, а также медленного роста реальных зарплат. За последние десять лет цены на недвижимость в Чехии выросли в среднем на 123%, в то время как располагаемый доход населения увеличился на 83%.«Лучшая доступность в Устецком крае не удивительна, так как цены на старые квартиры здесь долгое время оставались низкими из-за невысокого спроса, состояния жилого фонда и социально-экономических факторов. Парадоксально, но это также приводит к тому, что регион является одним из самых востребованных с точки зрения возврата инвестиций. Потенциал этого края будет расти и в будущем, благодаря планируемой скоростной железной дороге, которая соединит Усти-над-Лабем с Прагой, что позволит ежедневно добираться на работу за значительно меньшее время», — говорит Хрубы.Согласно анализу, после Усти-над-Лабем лучшими местами для покупки собственного жилья являются Моравско-Силезский, Либерецкий и Карловарский края, где за среднюю месячную зарплату можно приобрести как минимум один квадратный метр старой квартиры. По данным Грубего, Моравско-Силезский и Карловарский края страдают от тех же проблем, что и Усти-над-Лабем, и местные структурные проблемы не оказывают такого давления на цены на недвижимость, как в остальной части страны. Самая дешевая недвижимость находится в Литвинове, Мосте, Билине, Хомутове, Орлове и Карвине.По данным RE/MAX, худшая ситуация с возможностью купить собственное жилье уже давно сложилась в Праге, где квадратный метр старой квартиры в прошлом году продавался в среднем за 112 000 чешских крон, а средняя зарплата составляла 59 870 чешских крон. По сравнению с Устецким краем, доступность жилья в столице почти в три раза хуже. После Праги худшим по доступности жилья является Южно-Моравский край. При средней зарплате 48 804 чешских крон здесь можно купить квартиру площадью 0,62 квадратных метра. Однако, согласно анализу, в самом Брно ситуация еще хуже.«В Праге наблюдается высокая концентрация спроса из-за интересных возможностей трудоустройства, более высоких зарплат, городских удобств и развитой инфраструктуры для жизни. Цены на новые квартиры уже настолько высоки, что позволить себе собственное жилье здесь могут представители высшего среднего класса, предприниматели или богатые иностранцы. В самых привлекательных районах города квартиры предлагаются по цене более 200 000 чешских крон за квадратный метр. Поэтому внимание покупателей приковано к старым зданиям и панельным квартирам на окраинах города, которые составляют большую часть предложения на рынке», — утверждает Хрубы.Из-за высоких цен на жилье в Праге интерес к покупке квартир в Среднечешском крае возрос, и в последние годы рынок недвижимости переживает большое развитие, особенно в таких городах, как Кладно, Брандыс-над-Лабем и Бероун. Согласно анализу, жители Центральной Чехии платят в среднем на треть меньше за старую квартиру, чем в столице, куда они затем предпочитают ездить каждый день.