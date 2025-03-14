Изменения в плане зонирования позволят компании Penta продолжить строительство в центре Праги
5 апреля 2025
11:30
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Прага одобрила две поправки к плану зонирования, которые позволят компании Penta Real Estate строить на участках возле вокзала Масарика и на Флоренце. Изменения были поддержаны Комитетом по пространственному развитию Пражского городского совета, а окончательное решение осталось за членами совета. Ассоциация Arnika раскритиковала проект за отсутствие доступного жилья и зеленых насаждений. По словам Рудольфа Вацко, директора по развитию компании Penta, станция будет сохранена или перенесена на прежнее место.
Первая поправка к генеральному плану касается земель к востоку от Масарикова вокзала, а вторая - участков на Флоренц, где находится автовокзал. Компания Penta приобрела эти участки в 2023 году и провела архитектурные конкурсы на дизайн будущей застройки. Проект был разработан на основе международного конкурса городского дизайна, проведенного Penta в сотрудничестве с Прагой. Город также готовит договор о взносах инвесторов в общественную инфраструктуру. По словам заместителя мэра Петра Главачека, необходимо было найти соглашение с Министерством культуры, что привело к снижению коэффициента застроенной территории.
Глава канцелярии Главачека Вацлав Ворличек отметил, что строительство придется координировать со строительством железнодорожных туннелей под Прагой. Компания Penta должна внести свой вклад в развитие общественных пространств, предоставить Праге десять квартир и построить детский сад на Роганском острове.
Arnika отмечает, что проект направлен на создание коммерческих площадей и призывает к общественному обсуждению вопроса о переносе автовокзала. Ассоциация также заявила, что проект, победивший в градостроительном конкурсе, предусматривал больше доступного жилья и зеленых насаждений, и сочла согласованные взносы недостаточными.
Рудольф Вацек ответил на критику, заявив, что компания ведет переговоры с городом о сохранении вокзала и запланированном переносе автобусной зоны, что должно улучшить транспортное сообщение. Представитель Penta Мартин Лански добавил, что проект будет соответствовать меморандуму, согласно которому 40 % застройки должно приходиться на жилье, и будет включать достаточное количество зеленых насаждений.
В 2024 году компания Penta достигла наилучших финансовых результатов за всю свою историю, увеличив чистую прибыль на 29 % до 15,6 млрд чешских крон в прошлом году. Наибольший вклад в успех внесла компания Dr. Max Pharmacies, за которой следуют другие предприятия, такие как Fortuna Entertainment Group и Penta Hospitals. Совокупный оборот группы увеличился на четверть и составил 274,2 млрд чешских крон, что свидетельствует о значительном росте всего портфеля. Кроме того, Penta значительно укрепила свои позиции в сфере здравоохранения и строительства и планирует расширить свою деятельность в Лондоне.
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