Цены на гаражи растут. В Праге они стоят столько же, сколько квартира в небольшом городе
7 апреля 2025
08:00
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Интерес к гаражам и парковочным местам растет на протяжении последних пяти лет. Вместе со спросом росла и цена. В некоторых местах за это время она выросла почти наполовину. Гараж в Праге стоит столько же, сколько квартира в небольшом городе. Годовой прирост составляет около 6%.
По словам застройщиков, место для парковки автомобиля — один из главных факторов при выборе жилья.
В текущем предложении агентства недвижимости есть, например, один из гаражей в Праге Hodkovičky площадью 22 квадратных метра. «Он покрашен, сухой. Цена этого гаража — 1,2 миллиона крон», — говорит Владимир Вах, агент по недвижимости. По словам маклера, интерес к нему очень большой. Всего за 10 дней его уже посмотрели восемь клиентов.
Среднее время продажи становится короче. «Думаю, к концу месяца у гаража появится новый владелец. Сейчас идет активное приобретение недвижимости, а гараж в качестве первой инвестиционной недвижимости стоит гораздо меньше, чем квартира», — объясняет Вах.
Около 1,2 миллиона стоит и гараж 1970-х годов на границе пражских районов Малешице и Страшнице. «Лучше держать машину в гараже, чем где-то на улице», — говорит владелец одного из них. В гараже он также хранит вещи, которые не помещаются в его квартире.
Стоимость гаражей за квадратный метр выросла одновременно с ценами на квартиры. «То, что муниципалитеты ввели „синие зоны“, стало причиной роста цен, — объясняет агент по недвижимости Петр Кохоут. — За самые дорогие гаражи покупатели заплатят почти 2 миллиона крон».
В Соколове, например, покупатели могут приобрести квартиру планировки 1+1 или даже 2+1 примерно за полтора миллиона. Правда, в основном это квартиры без реконструкции и в менее привлекательных местах. А еще — без парковочного места.
В настоящее время застройщики уже учитывают это при строительстве новых квартир. Такие квартиры продаются быстрее, а новые владельцы готовы платить больше. «Интерес действительно велик, ведь возможность припарковаться — одно из самых больших преимуществ нового жилья. Мы стараемся удовлетворить этот спрос», — объясняет Михаэла Ваньова, директор компании Central Group.
Спрос растет и на аренду гаражей. Сейчас пражане платят за аренду примерно от 2 500 до 6 000 крон в месяц.
По данным одного из крупных порталов недвижимости, за последний год наиболее существенно выросли цены на гаражи в Южночешском, Моравско-Силезском и Пльзеньском краях. Во всех случаях более чем на 10%. После Праги самым дорогим является Южноморавский край. В большинстве других регионов показатели довольно ровные. Самые дешевые гаражи, согласно объявлениям, находятся в Северной Моравии и Карловарском крае.
В гаражах также располагаются мастерские и склады
В гаражах часто размещают склады или мастерские. Многие из них были построены людьми в 1980-х и 1990-х годах на собственные средства. Например, Йозеф Матеичек 18 лет назад недолго держал в своем гараже машину, а теперь у него там мастерская. «Здесь я отдыхаю после работы», — объясняет он. Его друзья тоже приходят в гараж, чтобы пообщаться.
В текущем предложении агентства недвижимости есть, например, один из гаражей в Праге Hodkovičky площадью 22 квадратных метра. «Он покрашен, сухой. Цена этого гаража — 1,2 миллиона крон», — говорит Владимир Вах, агент по недвижимости. По словам маклера, интерес к нему очень большой. Всего за 10 дней его уже посмотрели восемь клиентов.
Среднее время продажи становится короче. «Думаю, к концу месяца у гаража появится новый владелец. Сейчас идет активное приобретение недвижимости, а гараж в качестве первой инвестиционной недвижимости стоит гораздо меньше, чем квартира», — объясняет Вах.
Около 1,2 миллиона стоит и гараж 1970-х годов на границе пражских районов Малешице и Страшнице. «Лучше держать машину в гараже, чем где-то на улице», — говорит владелец одного из них. В гараже он также хранит вещи, которые не помещаются в его квартире.
Стоимость гаражей за квадратный метр выросла одновременно с ценами на квартиры. «То, что муниципалитеты ввели „синие зоны“, стало причиной роста цен, — объясняет агент по недвижимости Петр Кохоут. — За самые дорогие гаражи покупатели заплатят почти 2 миллиона крон».
В Соколове, например, покупатели могут приобрести квартиру планировки 1+1 или даже 2+1 примерно за полтора миллиона. Правда, в основном это квартиры без реконструкции и в менее привлекательных местах. А еще — без парковочного места.
В настоящее время застройщики уже учитывают это при строительстве новых квартир. Такие квартиры продаются быстрее, а новые владельцы готовы платить больше. «Интерес действительно велик, ведь возможность припарковаться — одно из самых больших преимуществ нового жилья. Мы стараемся удовлетворить этот спрос», — объясняет Михаэла Ваньова, директор компании Central Group.
Спрос растет и на аренду гаражей. Сейчас пражане платят за аренду примерно от 2 500 до 6 000 крон в месяц.
По данным одного из крупных порталов недвижимости, за последний год наиболее существенно выросли цены на гаражи в Южночешском, Моравско-Силезском и Пльзеньском краях. Во всех случаях более чем на 10%. После Праги самым дорогим является Южноморавский край. В большинстве других регионов показатели довольно ровные. Самые дешевые гаражи, согласно объявлениям, находятся в Северной Моравии и Карловарском крае.
В гаражах также располагаются мастерские и склады
В гаражах часто размещают склады или мастерские. Многие из них были построены людьми в 1980-х и 1990-х годах на собственные средства. Например, Йозеф Матеичек 18 лет назад недолго держал в своем гараже машину, а теперь у него там мастерская. «Здесь я отдыхаю после работы», — объясняет он. Его друзья тоже приходят в гараж, чтобы пообщаться.
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