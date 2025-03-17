ГЛАВНАЯ > НЕДВИЖИМОСТЬ > РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

Торговые центры переживают эпоху возрождения. Инвесторы вливают в них миллиарды

Новости и статьи
7 апреля 2025
15:00
273
После нескольких лет неопределенности, вызванной пандемиями и инфляцией, ТЦ в Чехии снова в центре внимания. Люди возвращаются в них не только за покупками, но и за развлечениями. Более того, они тратят там все больше и больше денег, что привлекает инвесторов, для которых такие центры — это шанс заработать.
Торговая недвижимость, к которой помимо ТЦ относятся и небольшие ритейл-парки, в 2024 году второй год подряд будет доминировать на чешском рынке недвижимости. Согласно анализу консалтинговой компании Knight Frank, на них пришлось 35% от общего объема инвестиций в коммерческую недвижимость в размере 1,79 млрд евро (44,7 млрд чешских крон).

Значительную роль в статистике сыграли продажи крупных торговых центров, в частности зданий Arkády Pankrác и Centrum Černý Most.
Большой интерес инвесторов подтверждают и другие консалтинговые компании. Например, CBRE ожидает, что он закончится не сразу.

«Учитывая сокращение расходов и растущий аппетит ритейлеров к расширению, мы ожидаем увеличения объема инвестиций в проекты розничной торговли в ближайшие годы», — заявил Ян Яначек, руководитель отдела розничной торговли CBRE, в своем прогнозе на этот год.

Первые месяцы этого года также показывают, что торговые центры являются популярным инструментом среди инвесторов. Примером может служить приобретение фонда Max Realitní, который в январе купил здания в двух престижных районах Праги на общую сумму 8 миллиардов чешских крон. В его портфель вошли Atrium Flora и Myslbek на улице На Пршикопе.

По словам миллиардера Ричарда Моравека, который стоит за фондом, «Мыслбек» стал уникальной возможностью, которая выпадает раз в десятилетие. «Это исключительное здание в действительно удивительном месте. Мы считаем, что у него большой потенциал для роста и повышения стоимости», — сказал он.

В Чешской Республике насчитывается около 400 торговых центров разного размера. Крупнейшим игроком на рынке является группа CPI миллиардера Радована Витека, которая владеет самым большим портфелем этих объектов.

Повышенный интерес инвесторов обусловлен несколькими факторами. ТЦ продаются по привлекательным для покупателей ценам. В то же время, учитывая высокий уровень заполняемости (96%), они обеспечивают стабильный источник дохода.

Это происходит не только за счет фиксированной арендной платы, ежемесячный размер которой в первоклассном торговом центре в Праге составляет примерно 3 500 чешских крон за квадратный метр. 

Владельцы центров обычно договариваются со своими арендаторами о том, что они также получают часть дохода в виде процента от оборота.

Хотя посещаемость все еще немного отстает от прогнозируемого уровня, она растет из года в год. Увеличиваются и доходы ритейлеров. Кроме того, около половины управляющих и экспертов, опрошенных Ассоциацией развития недвижимости, ожидают, что в этом году им удастся повысить договорные цены на аренду.

Поведение покупателей также подпитывает оптимизм. Они по-прежнему предпочитают торговые центры для покупки непродовольственных товаров. Кроме того, росту сегмента способствует и тот факт, что люди все чаще воспринимают их как места для проведения досуга — например, посещения мультиплексов или ресторанов.
торговые центры недвижимость покупка недвижимости
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
09:00
7 АПРЕЛЯ 2025
1324
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ПЕТР КЕЛЛНЕР-МЛАДШИЙ КУПИЛ ТРИ КВАРТИРЫ В ПРАГЕ. ЗА 280 МИЛЛИОНОВ КРОН
08:00
7 АПРЕЛЯ 2025
577
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЦЕНЫ НА ГАРАЖИ РАСТУТ. В ПРАГЕ ОНИ СТОЯТ СТОЛЬКО ЖЕ, СКОЛЬКО КВАРТИРА В НЕБОЛЬШОМ ГОРОДЕ
15:00
5 АПРЕЛЯ 2025
2473
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
АРЕНДНЫЕ УСЛУГИ ПОДОРОЖАЛИ, НО АРЕНДОДАТЕЛИ ВКЛЮЧАЮТ В НИХ ТО, ЧТО НЕ ДОЛЖНЫ
11:30
5 АПРЕЛЯ 2025
726
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАНЕ ЗОНИРОВАНИЯ ПОЗВОЛЯТ КОМПАНИИ PENTA ПРОДОЛЖИТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО В ЦЕНТРЕ ПРАГИ
16:30
1 АПРЕЛЯ 2025
5130
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
АНАЛИЗ: ГДЕ САМОЕ ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ В ЧЕХИИ
10:30
31 МАРТА 2025
6799
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
АРЕНДАТОРЫ В ЧЕХИИ НАХОДЯТСЯ В ПОСТОЯННОМ СТРАХЕ РАСТОРЖЕНИЯ КРАТКОСРОЧНЫХ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ
09:00
30 МАРТА 2025
3287
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ПОЛУЧИТЬ ИПОТЕКУ СТАНОВИТСЯ ПРОБЛЕМОЙ ДАЖЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ПРАГИ
17:00
29 МАРТА 2025
1425
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ БУДЕТ УСИЛИВАТЬСЯ. КВАРТИРЫ СТАЛИ САМЫМ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ТОВАРОМ ДЛЯ КРУПНЫХ ИГРОКОВ
21:00
26 МАРТА 2025
931
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ИНТЕРЕС К ДАЧАМ И ЗАГОРОДНЫМ ДОМАМ СНОВА РАСТЕТ. РАСТУТ И ЦЕНЫ НА ВОСТРЕБОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ
22:00
24 МАРТА 2025
1101
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ В ЧЕХИИ СТАБИЛИЗИРОВАЛСЯ В ПРОШЛОМ ГОДУ И НАЧАЛ ПОСТЕПЕННО РАСТИ
13:00
22 МАРТА 2025
4283
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ВЫСОКИЙ СПРОС И МАЛО СТРОИТСЯ. КВАРТИРЫ В ЧЕХИИ БУДУТ ДОРОЖАТЬ
18:00
20 МАРТА 2025
1049
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
GALERIE VAŇKOVKA НЕ ПРОДАЕТСЯ, РЕШИЛ НЕМЕЦКИЙ ВЛАДЕЛЕЦ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА В БРНО
18:00
19 МАРТА 2025
3072
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРАГИ ПЕРЕЖИВАЕТ НЕОБЫЧАЙНО АКТИВНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. ПРИВЛЕКАЮТСЯ И ЛЮКСОВЫЕ БРЕНДЫ
09:00
18 МАРТА 2025
994
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
НЕ ЖДИТЕ ПОВЫШЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ КВАРТИР БЛАГОДАРЯ ПЕНСИОННЫМ ФОНДАМ, ПРЕДУПРЕЖДАЮТ ЭКСПЕРТЫ
14:00
17 МАРТА 2025
2579
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
КОМПАНИЯ KKCG ПОКУПАЕТ ЗЕМЛЮ В ПРАЖСКОМ РАЙОНЕ СУХОДОЛ И ГОТОВИТ ПОЧВУ ДЛЯ ГИГАНТСКОГО ПРОЕКТА