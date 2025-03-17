Торговые центры переживают эпоху возрождения. Инвесторы вливают в них миллиарды

Торговая недвижимость, к которой помимо ТЦ относятся и небольшие ритейл-парки, в 2024 году второй год подряд будет доминировать на чешском рынке недвижимости. Согласно анализу консалтинговой компании Knight Frank, на них пришлось 35% от общего объема инвестиций в коммерческую недвижимость в размере 1,79 млрд евро (44,7 млрд чешских крон).



Значительную роль в статистике сыграли продажи крупных торговых центров, в частности зданий Arkády Pankrác и Centrum Černý Most.

Большой интерес инвесторов подтверждают и другие консалтинговые компании. Например, CBRE ожидает, что он закончится не сразу.



«Учитывая сокращение расходов и растущий аппетит ритейлеров к расширению, мы ожидаем увеличения объема инвестиций в проекты розничной торговли в ближайшие годы», — заявил Ян Яначек, руководитель отдела розничной торговли CBRE, в своем прогнозе на этот год.



Первые месяцы этого года также показывают, что торговые центры являются популярным инструментом среди инвесторов. Примером может служить приобретение фонда Max Realitní, который в январе купил здания в двух престижных районах Праги на общую сумму 8 миллиардов чешских крон. В его портфель вошли Atrium Flora и Myslbek на улице На Пршикопе.



По словам миллиардера Ричарда Моравека, который стоит за фондом, «Мыслбек» стал уникальной возможностью, которая выпадает раз в десятилетие. «Это исключительное здание в действительно удивительном месте. Мы считаем, что у него большой потенциал для роста и повышения стоимости», — сказал он.





В Чешской Республике насчитывается около 400 торговых центров разного размера. Крупнейшим игроком на рынке является группа CPI миллиардера Радована Витека, которая владеет самым большим портфелем этих объектов.



Повышенный интерес инвесторов обусловлен несколькими факторами. ТЦ продаются по привлекательным для покупателей ценам. В то же время, учитывая высокий уровень заполняемости (96%), они обеспечивают стабильный источник дохода.



Это происходит не только за счет фиксированной арендной платы, ежемесячный размер которой в первоклассном торговом центре в Праге составляет примерно 3 500 чешских крон за квадратный метр.





Владельцы центров обычно договариваются со своими арендаторами о том, что они также получают часть дохода в виде процента от оборота.



Хотя посещаемость все еще немного отстает от прогнозируемого уровня, она растет из года в год. Увеличиваются и доходы ритейлеров. Кроме того, около половины управляющих и экспертов, опрошенных Ассоциацией развития недвижимости, ожидают, что в этом году им удастся повысить договорные цены на аренду.



Поведение покупателей также подпитывает оптимизм. Они по-прежнему предпочитают торговые центры для покупки непродовольственных товаров. Кроме того, росту сегмента способствует и тот факт, что люди все чаще воспринимают их как места для проведения досуга — например, посещения мультиплексов или ресторанов.