PPF Real Estate Ренаты Келлнеровой покупает пражский отель Four Seasons

«Предлагаемое слияние должно произойти прежде всего в сфере услуг по размещению в гостиницах. Решение по вышеупомянутому делу еще не вынесено», — говорится в сообщении ведомства. PPF Real Estate покупает FSHP, которая управляет отелем. Ожидается, что цена покупки составит почти 3 миллиарда крон.





Роскошный гостиничный комплекс был создан путем объединения домов в стиле ренессанс, барокко и классицизма и пристройки к ним нового здания. В отеле 157 номеров, включая 19 роскошных люксов, и 600 квадратных метров банкетных залов, предназначенных для проведения деловых и частных мероприятий. Цены за ночь начинаются с 650 евро, или примерно с 16 500 крон. В прошлом в отеле останавливались знаменитые гости, в том числе певица Мадонна, актеры Брюс Уиллис и Арнольд Шварценеггер, актриса Софи Лорен и футболисты «Ливерпуля».



Four Seasons работает с 2001 года. В годовом отчете FSHP за 2023 год сообщается, что в отеле самая высокая средняя стоимость одного занятого номера. Общий оборот компании за 2023 год составил 707,6 миллиона крон, а год она закончила с убытком в 75 миллионов крон.



В январе антимонопольный орган разрешил PPF приобрести Hilton Prague, крупнейший отель в Чешской Республике.



Инвестиционная группа PPF работает в Европе, Азии и Северной Америке. Она инвестирует в финансовые услуги, телекоммуникации, медиа, биотехнологии, недвижимость и машиностроение. Активы группы составляют 44,1 миллиарда евро, или около 1,1 триллиона крон, а штат сотрудников насчитывает 47 000 человек по всему миру.



PPF принадлежит Ренате Келлнеровой и ее семье. Она возглавила группу после того, как ее муж Петр Келлнер погиб в результате крушения вертолета на Аляске в марте 2021 года.