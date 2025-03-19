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Квартиры на вторичном рынке в Чехии подорожали на 14% — до 72 000 крон за кв. метр

Новости 420on
9 апреля 2025
10:00
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Квартиры в старых домах подорожали в первом квартале этого года в среднем на 14% по сравнению с предыдущим годом — до 72 575 крон за квадратный метр. По сравнению с четвертым кварталом прошлого года цены выросли на 6%.
Если в абсолютном выражении цена квадратного метра больше всего выросла в Праге и Брно, то самый высокий процентный рост был зафиксирован в Усти-над-Лабем и Остраве. В этих регионах цены выросли примерно на четверть по сравнению с предыдущим годом. Это следует из анализа платформы недвижимости FérMakléři.cz, который имеется в распоряжении Чешского агентства новостей.

Согласно анализу, рост цен на квартиры в исследуемых городах в годовом исчислении составил от 13% в Оломоуце до 25% в Усти-над-Лабем. В столице старые квартиры подорожали на 13%, а в Брно — на 16%. В целом по городам рост цен варьировался от 8 500 крон за квадратный метр в Усти-над-Лабем до 16 600 крон в Праге.

В Праге в первые месяцы этого года можно было купить старую квартиру в хорошем состоянии в среднем за 142 000 крон за квадратный метр. Таким образом, при покупке квартиры площадью 80 кв. метров ее цена по сравнению с началом прошлого года выросла примерно на 1,32 миллиона крон, и в среднем такая квартира стоила 11,4 миллиона крон. В Брно цена на старую квартиру аналогичной площади составляет, по последним данным, около 8,97 миллиона крон, что соответствует 112 000 крон за квадратный метр. Эта цена была на 1,2 миллиона крон выше, чем в первом квартале 2024 года. В Остраве цена превышала 58 000 крон за квадратный метр, а в Усти-над-Лабем квадратный метр стоил почти 42 000 крон.

Согласно анализу, данные за предыдущие периоды указывали на то, что рост цен может замедлиться, однако текущее развитие цен не показывает дальнейшего удешевления. «Среди исследуемых городов особенно ускорился рост цен в Остраве и Усти-над-Лабем, причем квартальный рост цен в этих городах опережает годовой рост. На рынке нет причин для того, чтобы старые квартиры перестали дорожать. Предложение новых квартир недостаточно для удовлетворения спроса на жилье, процентные ставки по ипотеке находятся на терпимом уровне по сравнению с предыдущими годами, поэтому тем, кто хочет иметь собственное жилье, не стоит откладывать ситуацию», — говорит Люмир Кунц, управляющий директор FérMakléři.cz.
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