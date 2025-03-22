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Депутаты совета Праги 3 одобрили соглашения с застройщиками, позволяющие преобразовать браунфилды

Новости и статьи
10 апреля 2025
16:30
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Городской совет Праги 3 предпринял важный шаг, способный превратить обширную территорию бывшего железнодорожного вокзала в Жижкове в функциональный, доступный и дружелюбный городской район с качественными удобствами, общественным пространством и современной инфраструктурой. Он договорился с четырьмя инвесторами, которые планируют жилую застройку на территории крупного браунфилда.
По словам вице-мэра района Павла Добеша, общая стоимость так называемых предварительных отчислений составляет почти 1,4 миллиарда крон. С помощью данных средств город предъявляет застройщикам определенную сумму за метр брутто-площади планируемых объектов, при этом основным рычагом является возможная необходимость изменения плана зонирования.

Взносы основаны на методике, подготовка которой началась еще в прошлом созыве Законодательного собрания, и используют институт так называемых договоров планирования, введенный новым законом о строительстве.

Контракты будут трехсторонними и должны быть подписаны не только инвестором и муниципалитетом, но и столицей. Пражские советники обсудят этот материал на своем апрельском заседании, когда на повестке дня также будет стоять вопрос о внесении необходимых поправок в план зонирования. По словам представителей муниципалитета, это самое крупное подобное изменение в Праге, которое позволит построить жилье для 20 000 жителей.

Вопрос о развитии территории вокруг бывшей товарной станции обсуждается с 2002 года, когда она утратила свое значение для снабжения столицы. В то время как историческое здание осталось в собственности ČD и в 2013 году было объявлено памятником культуры, прилегающая территория постепенно перешла в собственность частных инвесторов.

По словам Добеша, это значительно усложнило развитие территории площадью 71 гектар, о чем свидетельствует тот факт, что процесс внесения изменений в план зонирования начался в 2008 году и до сих пор не завершен.

«Для Праги 3 было крайне важно решить вопрос развития территории в целом, поскольку частями договориться не получалось. Более того, существовал риск, что новый район на 20 000 человек будет создан без достаточного количества новых мест в школах и детских садах, без парков, зеленых зон и укрепления общественного транспорта», — напомнил он.

Новые школы и трамвай
Помимо детских садов, школ и объектов здравоохранения и социального обслуживания, у Праги 3 было еще два важнейших условия. «Первым из них было строительство новой трамвайной линии через формирующийся район, а вторым — вступление столицы в права собственности на этот район путем покупки исторического здания», — сказал Добеш.

Оба ключевых условия были выполнены на рубеже 2024 и 2025 годов. Здание товарного вокзала будет преобразовано в культурный и социальный центр, будет построена новая начальная и средняя школа или поликлиника. Предполагаемым центром района станет площадь во внутреннем дворе.

Новая трамвайная линия Габрова — Ольшанска должна быть готова в 2027 году. «Это открыло путь к завершению разработки договоров с застройщиками, четыре основных из которых уже утверждены советом Праги 3», — добавил он.

Согласно договорам, компании Central Group, Penta, Sekyra Group и MY Park не только предоставят району деньги, но и построят и сдадут шестиклассный детский сад на 275 мест, разобьют четыре парка и другие зеленые зоны, отремонтируют часть общественных пространств и предоставят дополнительный участок для строительства трамвайной линии.

Остался последний шаг, чтобы полностью запустить развитие заброшенной территории: переговоры и утверждение соглашений о планировании столичным советом. «Мы приближаемся к моменту, который станет историческим не только для Праги 3, но и для всего города», — добавил Добеш.

Общепражская методика участия инвесторов, которая должна обеспечить город средствами для строительства доступного жилья или общественной инфраструктуры и в соответствии с которой заключаются договоры, подверглась критике со стороны экологической группы Arnika.

По мнению Arnika, размер взносов, установленный методикой, слишком мал. «Если мы не позаботимся о доступном жилье на больших браунфилдах, где у нас есть шанс договориться, мы не решим жилищный кризис в Праге», — говорит Анна Винкларкова из ассоциации.
вокзал недвижимость строительство
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