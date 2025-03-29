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Чехия вошла в число стран с самым быстрым ростом цен на недвижимость в ЕС

Новости и статьи
14 апреля 2025
19:30
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Мечта о собственном доме продолжает ускользать от жителей Чехии. После перерыва, вызванного спадом на рынке, цены на квартиры и дома в прошлом году снова начали расти. В конце года, согласно свежим данным Евростата, чешская недвижимость была одной из самых быстро дорожающих в ЕС. Эксперты ожидают, что высокий спрос сохранится и в этом году, что усилит давление на стоимость.
Согласно европейской статистике, за последние три месяца текущего года ценники на недвижимость в Чехии выросли на 2,4%. 

Только в Словакии, Словении, Португалии и Болгарии прайсы росли быстрее.

Во второй половине прошлого года окончательно завершилась эпоха, в течение которой рынок недвижимости переживал спад. Среди заинтересованных лиц были покупатели, ожидающие более дешевых ипотечных кредитов, и институциональные инвесторы, которым нужны целые многоквартирные дома. Затем они намеревались сдавать их в аренду.

В четвертом квартале 2024 года наблюдался высокий спрос как на новостройки, так и на старые квартиры.

Повышенный интерес не был подкреплен предложением. Из-за низкого уровня строительства в продаже осталось мало недвижимости, а застройщики приостановили строительство некоторых объектов в условиях падения спроса.

По причине растущих цен на квартиры, например, молодым людям, планирующим создать семью, становится все сложнее купить квартиру. По данным опроса, проведенного компанией Ipsos для Komerční banka, восемь из десяти чехов считают покупку собственного жилья недоступной.

Цены продолжат расти

Резкий рост цен наблюдается в основном в первой категории.

Например, согласно данным исследования компании Deloitte, в четвертом квартале прошлого года средняя квартира в региональных городах Чехии стоила 110 100 чешских крон за квадратный метр. Типовая 70-метровая квартира стоила около 7,7 миллиона чешских крон. Это на 5,8% больше, чем тремя месяцами ранее. В годовом исчислении рост цен составил 15,2%.

Если мы сравним данные за весь 2024 год, то увидим, что настроение населения на рынке в отношении покупки недвижимости улучшилось, а также проявился отложенный спрос с 2023 года.

В этом году предполагается дальнейший рост цен на жилье. Этого ожидают и банки, которые составляют свои собственные прогнозы. По оценкам банка Komerční banka, цены на дома и квартиры в этом году вырастут в среднем на 8,1%. Прогноз Чешского национального банка составляет 5,7%. Однако он допускает, что может быть и больше.

Интерес к квартирам поддерживается ростом реальных доходов населения, отложенным спросом и желанием как можно скорее приобрести недвижимость на растущем рынке.

Первые данные этого года подтверждают прогнозируемую тенденцию. По сравнению с концом прошлого года мы видим, что темпы роста цен предложения квартир продолжают немного ускоряться. Старые квартиры площадью от 50 до 80 кв. м подорожали в первом квартале примерно на 18%. В четвертом квартале рост составил около 16%.
Чехия недвижимость
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