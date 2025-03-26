Объем ипотечных кредитов в марте вырос на 29% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 32,8 миллиарда крон

Объем новых кредитов без рефинансирования вырос аналогичными темпами и составил 27,2 миллиарда крон. Процентные ставки в марте продолжили незначительное снижение, в среднем с 4,72 до 4,68%. Это следует из статистики Чешской банковской ассоциации Hypomonitor.



«Мы видим повышенную динамику в росте продаж, чему также способствовало февральское предложение скидок некоторых банков, когда большинство договоров из этого предложения было подписано в марте. Текущие данные с рынка ипотеки и недвижимости также показывают, что, несмотря на относительно небольшое снижение процентных ставок, спрос населения на собственное жилье значительно растет», — говорит Ондржей Шучман, менеджер по ипотеке Komerční banka.



Количество новых ипотечных кредитов в марте составило 6 680, что на 47% больше, чем год назад. Объем рефинансированных кредитов в марте вырос до 5,7 миллиарда крон. Это на 45% больше, чем в прошлом году, когда рефинансировалось в среднем 3,9 миллиарда крон в месяц.



Средняя реализованная процентная ставка по новым ипотечным кредитам на 0,51 пункта ниже, чем год назад, что позволяет снизить ежемесячные выплаты по ипотеке примерно на 1,4% от чистого дохода заявителя, или на 1 200 крон. «Пока неясно, как быстро ожидания рынка воплотятся в решение Чешского национального банка, который, вероятно, будет сохранять бдительность в ближайшей перспективе из-за продолжающегося инфляционного давления со стороны сектора услуг. Если так, то это может открыть путь к снижению ипотечных ставок до 4,25% во второй половине этого года», — предупреждает Яромир Шиндел, главный экономист Чешской банковской ассоциации.



Средний размер вновь выдаваемой ипотеки в марте немного вырос и составил 4,07 миллиона крон, увеличившись почти на 2% по сравнению с предыдущим месяцем. Таким образом, он на 19% выше, чем год назад. Это отражает сочетание роста цен на жилье, роста заработной платы и снижения процентных ставок.



По сравнению со средней ипотечной ставкой в 2,8% для новых ипотечных кредитов в 2019 году, текущая ставка рефинансирования ипотеки в 4,66% при сокращении срока кредита увеличивает ежемесячные выплаты по средней ипотеке более чем на 1 800 крон, или около 3,8% от текущей средней брутто-зарплаты.



По словам директора группы JRD Яна Садила, снижение средней ставки на 0,04 пункта за месяц — это очень незначительное изменение. Интереснее будет посмотреть, окажут ли дальнейшие изменения в долгосрочных ресурсах, которые в последние дни пошли вниз, более значительное влияние на ставки по ипотеке в будущем, отметил он.