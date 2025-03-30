Хаос на фондовом рынке заставляет чехов инвестировать в недвижимость. Квартиры могут подорожать

Примерно 4,6 миллиона чешских крон — столько придется заплатить сегодня, чтобы купить среднюю 60-метровую квартиру в Чехии. В прошлом году эта сумма была бы почти на миллион крон меньше. В первом квартале этого года цены на квартиры в Чехии были на 18 процентов выше, чем за тот же период прошлого года. И темпы роста цен еще немного ускоряются, согласно данным портала Sreality.cz.



«Рост цен на квартиры сопровождается небольшим снижением процентных ставок. Люди, которые долгое время откладывали свои планы по покупке недвижимости, теперь осуществляют свои желания, что приводит к повышению интереса к недвижимости и росту цен на нее до новых максимумов», — комментирует Хана Контриш, менеджер по отраслевым услугам Seznam.cz.



Процентные ставки упали более чем на процент с января 2023 года, когда они находились на рекордном уровне. В апреле 2025 года, после очередного незначительного снижения, индекс Swiss Life Hypoindex закрылся на отметке 5,01%.



«Наш прогноз о постепенном снижении процентных ставок по ипотечным кредитам сбывается», — говорит аналитик по ипотечным кредитам Swiss Life Select Иржи Сикора (Jiří Sýkora).



Снижение ставок отражается и на показателях ипотечного рынка. Согласно данным Hypomonitor Чешской банковской ассоциации, в феврале банки и строительные общества выдали новых ипотечных кредитов на сумму 21,1 миллиарда чешских крон. По сравнению с январем активность выросла на 13%.



По сравнению с концом прошлого года, данные также показывают, что темпы роста цен на жилье ускоряются. «Если в конце 2024 года рост цен на квартиры в годовом исчислении, по нашим данным, составлял 16,2%, то в марте этого года мы регистрируем рост цен на предложения квартир в годовом исчислении даже на полтора процента выше, то есть 17,7%», — добавляет Штепан Матейка, аналитик данных Sreality.cz.



Вся Чехия растет



Наибольший рост цен на предложения в годовом исчислении был зафиксирован в Моравско-Силезском (26 %), Карловарском (24%) и Южноморавском (22%) регионах. С другой стороны, меньше всего цены на квартиры выросли в Либерецком крае (на 10%) и Пардубицком крае (на 12%). Ни в одном регионе не было зафиксировано снижения цен.



По словам Штепана Гьюрича, брокера и владельца агентства недвижимости RE/MAX Horizont, почти во всех регионах также наблюдается рост цен на недвижимость по сравнению с прошлым годом. Мы можем подтвердить скачок цен в Моравско-Силезском регионе, — говорит он.



Особенно в Моравско-Силезском регионе, по его словам, причиной скачка цен является то, что в этом году на рынке появились новые здания, которые в принципе стоят дороже.



Готовые дома также дорожают



Цены растут и на обычные квартиры, которые обычно имеют более низкую стоимость по сравнению с другими типами зданий. «Панельные квартиры обычно дешевле кирпичных. Поэтому люди могут выбирать между меньшей кирпичной и большей панельной квартирой по сходной цене. Поскольку в последние годы многие люди откладывали решение жилищного вопроса из-за инфляции, высоких процентных ставок и других факторов, возможно, что семьи с маленькими детьми, в частности, сейчас ищут более просторную недвижимость. Это также может повысить интерес к сборным квартирам и, соответственно, их цены», — говорит Хана Контриш.



«Если раньше семьи среднего класса могли позволить себе жить в новостройках или кирпичных домах, то теперь они, несомненно, задумываются о том, можно ли сэкономить на этой, скажем так, роскоши, не идя на компромисс в отношении местоположения или размера недвижимости», — комментирует Хана Контриш.



Рынок ожидает дальнейшего роста



В целом, по мнению владельца RE/MAX Horizont Штепана Гьюрича, цены на старые квартиры могут вырасти на 5-10 процентов в этом году, в зависимости от местоположения и качества недвижимости.



«Это также связано с восстановлением экономики, принятием более высоких процентных ставок по ипотеке и все еще низким предложением на рынке», — сказал он.



По его словам, волатильность других инвестиционных возможностей, таких как акции, фондовые индексы или криптовалюты, также может быть важным фактором для роста спроса и цен на жилье в настоящее время.



«Люди, которые хотят сохранить деньги в стабильном и долгосрочном активе, предпочтут купить недвижимость», — говорит эксперт по недвижимости Штепан Гьюрич.



Инвесторы, которые сейчас бегут из американских активов, особенно из акций, могли бы поискать возможности в недвижимости, считает главный экономист Creditas Петр Дуфек. «Это, в конце концов, „кусочек“ пути к приобретению портфелей недвижимости вместо акций. Фонды могут перевесить свои стратегии, но это произойдет не сразу», — добавляет экономист.