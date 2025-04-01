Неудачная цифровизация лишила треть строительных компаний продаж
16 апреля 2025
15:00
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Неудачная цифровизация управления строительством привела к тому, что чешские строительные компании понесли значительные убытки. Доходы упали у трети местных компаний, в основном из-за задержек с утверждением проектов и переноса сроков выполнения государственных контрактов. Более того, некоторые компании сообщают, что проблемы сохраняются и в этом году. Данные основаны на опросе, проведенном аналитической компанией CEEC Research среди 128 компаний в феврале и марте, через три четверти года после начала цифровизации.
Неудачный запуск системы лишил части доходов 36% опрошенных компаний. В среднем они потеряли 18% выручки, а объем заказов сократился на 19%.
В опросе приняли участие крупные, средние и малые фирмы. Полученные данные свидетельствуют о том, что в строительном секторе, который в последние годы и сам переживает непростой период, назревают значительные убытки.
Специалисты не указывают финансовую стоимость ущерба, однако речь может идти о миллиардах. Для сравнения, общий объем новых строительных контрактов в прошлом году составил 387 миллиардов крон, согласно данным Чешского статистического управления. Более того, последствия могли бы быть еще значительнее, если бы некоторые компании из осторожности не представили свои проекты в июне по старому строительному закону.
В целом, цифровизация привела к задержкам в утверждении проектов, реализации строительства и отсрочке процедур утверждения. Таким образом, это оказало значительное влияние на срывы в работе соответствующих административных органов.
Одна из трудностей для строителей заключается в том, что тендеры на государственные контракты также опаздывают. Этот эффект ощутили свыше половины компаний.
Неуверенность в правильности действий при подаче заявок также вызывает ряд сложностей у компаний. Кроме того, из-за задержек они могут понести дополнительные расходы.
Неудачная оцифровка стоила тогдашнему министру регионального развития поста в кабинете министров. Министр труда и социальных дел, который первоначально отвечал за исправление ситуации, во вторник принес извинения за неудачу.
Нынешний министр уверяет обеспокоенный строительный сектор, что худшие из проблем решаются. Но по-прежнему существует проблема с отправкой документов и вложений в строительные органы. Иногда приходится загружать их несколько раз, прежде чем отправка пройдет успешно.
На прошлой неделе министерство признало, что пока не все работает идеально. Проблемы возникли в основном с подключением к различным местным сервисам подачи документов. Это потребовало от поставщика особого подхода почти к каждому отдельному офису. Но, по словам представителей министерства, система находится в рабочем состоянии и документы через нее проходят.
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