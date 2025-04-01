Неудачная цифровизация лишила треть строительных компаний продаж

Неудачный запуск системы лишил части доходов 36% опрошенных компаний. В среднем они потеряли 18% выручки, а объем заказов сократился на 19%.





В опросе приняли участие крупные, средние и малые фирмы. Полученные данные свидетельствуют о том, что в строительном секторе, который в последние годы и сам переживает непростой период, назревают значительные убытки.





Специалисты не указывают финансовую стоимость ущерба, однако речь может идти о миллиардах. Для сравнения, общий объем новых строительных контрактов в прошлом году составил 387 миллиардов крон, согласно данным Чешского статистического управления. Более того, последствия могли бы быть еще значительнее, если бы некоторые компании из осторожности не представили свои проекты в июне по старому строительному закону.





В целом, цифровизация привела к задержкам в утверждении проектов, реализации строительства и отсрочке процедур утверждения. Таким образом, это оказало значительное влияние на срывы в работе соответствующих административных органов.





Одна из трудностей для строителей заключается в том, что тендеры на государственные контракты также опаздывают. Этот эффект ощутили свыше половины компаний.





Неуверенность в правильности действий при подаче заявок также вызывает ряд сложностей у компаний. Кроме того, из-за задержек они могут понести дополнительные расходы.





Неудачная оцифровка стоила тогдашнему министру регионального развития поста в кабинете министров. Министр труда и социальных дел, который первоначально отвечал за исправление ситуации, во вторник принес извинения за неудачу.





Нынешний министр уверяет обеспокоенный строительный сектор, что худшие из проблем решаются. Но по-прежнему существует проблема с отправкой документов и вложений в строительные органы. Иногда приходится загружать их несколько раз, прежде чем отправка пройдет успешно.





На прошлой неделе министерство признало, что пока не все работает идеально. Проблемы возникли в основном с подключением к различным местным сервисам подачи документов. Это потребовало от поставщика особого подхода почти к каждому отдельному офису. Но, по словам представителей министерства, система находится в рабочем состоянии и документы через нее проходят.