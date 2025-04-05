Нет никаких причин для снижения арендной платы, старые и новые квартиры дорожают, говорит эксперт

Арендная плата в Чехии в первом квартале выросла на 12% в годовом исчислении и на 5% в квартальном. Средняя арендная плата составляет 17 383 кроны, сообщает Чешское агентство новостей, ссылаясь на результаты анализа, проведенного риелтерской платформой UlovDomov.cz.



Рост цен на аренду подтверждает и анализ риелторской платформы Bezrealitky.cz, согласно которому средняя арендная плата за квадратный метр составила 361 крону.



Наибольший рост цен был отмечен в регионах, которые в предыдущие месяцы подорожали меньше. Самый значительный рост цен был отмечен в Устецком крае, где цены выросли на 9%. Но они также выросли на 4% в Праге, где владельцы требуют больше всего денег в месяц за жилье и где также самый высокий спрос. Средняя стоимость аренды 1-комнатной квартиры составила 17 090 крон, а 2-комнатной — 22 884 кроны.



Согласно анализу UlovDomov.cz, самые дорогие 1-комнатные квартиры в Оломоуце по сравнению с предыдущим кварталом подорожали на десятую часть. Напротив, арендная плата в квартирах 2+kk в Остраве упала на 7%.



Таким образом, жилье становится все менее доступным, особенно в крупных городах, где цены достигли исторического максимума, о чем недавно писал Seznam Zprávy. И хотя в этом году должно начаться строительство новых домов, предложение все еще недостаточно, чтобы покрыть высокий спрос, что приводит к росту цен.



Снимать квартиры по-прежнему выгоднее, чем покупать



Падение процентных ставок по ипотечным кредитам повысило интерес к покупке квартир во второй половине прошлого года. По мнению экспертов, эта тенденция сохранится, но в условиях ограниченного предложения новых квартир это приведет и к росту цен на старые квартиры. Цены на аренду жилья также будут расти.



«Ожидается, что новое жилье продолжит дорожать, и цены на старые квартиры также будут расти. Нет никаких причин, по которым арендные квартиры должны подешеветь на рынке», — говорит Михал Хрбаты, исполнительный директор UlovDomov.cz.



Тем не менее в большинстве мест аренда все еще дешевле, чем покупка собственной недвижимости. По данным UlovDomov.cz, стоимость аренды жилья в Праге или Брно в рассматриваемый период была примерно в два раза ниже, чем собственное жилье.



Квадратный метр в реконструированной квартире в хорошем состоянии стоит около 142 000 крон в Праге и около 112 000 крон в Брно. При 90-процентном ипотечном платеже по 30-летней ипотеке при средней процентной ставке 5,41% в год в марте квартира площадью 60 кв. метров обойдется в 43 000 крон в Праге и 34 000 крон в Брно. Однако, например, в Остраве и Пльзене разница между арендной платой и ипотекой была меньше. В Остраве люди платили за ипотеку в 1,3-1,5 раза больше, чем за аренду.



Хотя рост цен на квартиры неблагоприятен для молодых покупателей, растущая стоимость привлекает инвесторов. В настоящее время квартиры и дома являются одним из немногих надежных способов получения прибыли от инвестиций. Покупка новых квартир инвесторами и фондами, в том числе иностранными, в настоящее время составляет 28,35%. Однако это не ослабляет рынок, считают некоторые эксперты. «Инвесторы в жилой фонд впоследствии предлагают квартиры в аренду. Таким образом, приобретенная таким образом квартира не пропадает с рынка, а наоборот, насыщает его», — заявил недавно в интервью SZ Byznys Марсель Сураль, владелец инвестиционно-девелоперской компании Trigema. Таким образом, он оппонирует некоторым экспертам, которым, наоборот, не нравится покупка квартир для инвестиций и которые считают, что они убирают квартиры из предложения, куда, например, стремятся молодые семьи.



«Иностранные инвесторы не могут скупать новые квартиры в нынешней ситуации, когда на рынке наблюдается тотальный дефицит квартир. И это касается как частных лиц, так и крупных фондов. Именно поэтому мы предлагаем, следуя примеру Дании, ввести запрет на покупку жилой недвижимости нерезидентами ЕС», — заявил Мариан Юречка, министр труда и социальных дел, например, для нового исследования H1/2025 компаний по развитию недвижимости.