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Палата депутатов Чехии одобрила новые варианты инвестирования для пенсионных фондов

Новости 420on
21 апреля 2025
09:00
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Чешский парламент одобрил предложение, позволяющее пенсионным фондам инвестировать в жилье. Этот шаг может способствовать росту жилищного строительства в Чешской Республике. Предложение было внесено депутатом Йиржи Гавранеком, а его концепцию ранее изложил министр финансов Збынек Станюра. Еще одним изменением станет возможность уменьшения налоговой базы на проценты по займам от жилищных кооперативов.
Инвестиции пенсионных фондов в жилье будут ограничены 20% их активов. Фонды могут инвестировать через квалифицированных инвесторов или юридические лица, такие как компании специального назначения (SPV), которые могут выпускать облигации. Максимальная доля инвестиций в одну SPV или QIB установлена на уровне 10% от активов фонда.

По оценкам министра, объем инвестиций может составить до 20 миллиардов крон в течение пяти лет, что приведет к строительству тысяч новых квартир. Яна Зелинкова, генеральный директор пенсионной компании Generali, приветствует этот шаг как возможность повысить ценность накоплений участников фонда и считает, что инвестиции в недвижимость особенно подходят для сбалансированных фондов, которые управляют примерно 90 миллиардами крон. Теневой министр финансов Алена Шиллерова, однако, отмечает, что главной проблемой рынка жилья является медленный процесс строительства, а не нехватка капитала. По ее мнению, это предложение не сможет кардинально решить жилищный кризис.

Еще одно одобренное предложение позволяет членам жилищных кооперативов вычитать проценты по кооперативным займам из налоговой базы, если они выплачивают эти проценты. Согласно индексу процветания и финансового здоровья, в прошлом году доступность жилья в Чехии была пятой по величине в ЕС, что стало следствием роста стоимости жилья и недостаточного строительства. Статистика показывает, что в то время как число начатых строительств выросло на 2%, число завершенных снизилось на 20%.
недвижимость инвестиции
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