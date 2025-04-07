Девять из десяти чехов мечтают о собственной квартире. Но все чаще они снимают жилье

Несмотря на высокие цены на жилье и дорогие ипотечные кредиты, чехи по-прежнему стремятся купить квартиру или дом. Примерно девять из десяти человек предпочитают жить в собственном доме. Но в реальности все обстоит иначе. Дорогая недвижимость сделала покупку квартиры роскошью и возродила интерес к аренде. В результате доля тех, кто снимает жилье, выросла до самого высокого уровня за последние 17 лет.

Чешские квартиры — одни из самых дорогих в Европе. Это одна из причин, по которой четверть населения страны живет в арендованном жилье.По данным опроса, проведенного компанией Ipsos для Komerční banka, 86% хотели бы жить в собственном доме. Среди представителей так называемого поколения Z, то есть людей, родившихся в период с 1996 по 2009 год, которые сейчас ищут свое первое жилье, таких более четырех пятых.Между тем застройщики и домовладельцы любят говорить о поколении Z как о людях, которые не хотят быть привязанными к одному месту. Именно поэтому они предпочитают снимать квартиры. Но опросы показывают обратное.«Мы видим, что чехи все еще пытаются найти способ стать владельцем собственного жилья, несмотря на высокие цены на недвижимость», — говорит Михал Пупала, генеральный директор Modrá pyramida, строительного общества, входящего в группу Komerční banka.Собственный дом популярен благодаря привычкам последних десятилетий и потому, что для он является относительно надежной гарантией в старости. Либо в виде инвестиции, которая растет в цене и позволяет создать комфортную финансовую подушку на старость, либо как гарантия того, что они не потеряют крышу над головой на пенсии.Число арендаторов снова увеличилосьОднако мечту жить в собственной недвижимости исполняет все меньше и меньше людей. По данным Евростата, в прошлом году 25,3% чехов жили в арендованной квартире или доме. Два года назад за аренду платили 24% людей, а в 2020 году этот показатель составит около 20%.Более того, число людей, снимающих жилье, будет продолжать расти. Цены, по мнению аналитиков, также будут расти. По оценкам Komerční banka, в этом году цены на дома и квартиры вырастут в среднем на 8,1%. Прогноз Чешского национального банка составляет 5,7%. Однако регулятор допускает, что может быть и больше.Чехия уже сейчас входит в число стран с самыми дорогими квартирами по отношению к доходам населения. «К сожалению, это результат медленного строительства и недостаточного предложения новых квартир, с одной стороны, и медленного роста реальной заработной платы — с другой», — говорит Ян Грубый, генеральный директор сети агентств недвижимости RE/MAX.По данным консалтинговой компании KPMG, в конце прошлого года для покупки средней новой квартиры в Праге или Брно требовалось более 14 средних годовых зарплат. Статистика учитывает весь доход. При этом не учитываются другие расходы на основные нужды, такие как еда или энергия.Другие исследования показывают, что, например, в Варшаве, Вене или Берлине купить квартиру значительно проще. Жителям этих городов требуется менее десяти годовых доходов.Особенно остро эта проблема стоит там, куда люди стремятся переехать, потому что там легче получить работу или образование. «Если посмотреть на рост численности населения в крупных городах и обновление жилищного фонда, то окажется, что, например, в Праге и ее окрестностях не хватает около десяти тысяч квартир в год», — говорит Павел Климент, партнер KMPG, отвечающий за сектор недвижимости.Десятки людей на одну квартируОсобенно для крупных городов недоступность жилья является серьезной проблемой. Помимо цен на квартиры в них стремительно растут суммы, которые арендодатели требуют с людей за предоставление жилья. Этому способствует избыток претендентов на рынке аренды. В Праге, по данным Bezrealitky, на одно объявление откликается в среднем 85 человек, а в Брно — около 50.В результате некоторые жители переезжают на окраины городов или за их пределы. Эти люди каждое утро добираются на работу или в школу, что означает увеличение расходов городских советов на строительство инфраструктуры. В то же время им приходится бороться за привлечение работников крайне необходимых профессий, чьи доходы не соответствуют росту цен на жилье. Как правило, это полицейские или медсестры.«Если вы сравните стоимость жизни, то увидите, что, например, в Пльзене покупательная способность выше, чем в Праге. В Гамбурге арендная плата находится на том же уровне, что и в Праге, но доходы там в три раза выше», — сказал Мартин Червинка, демограф и заместитель директора Пражской девелоперской компании.Эта компания как городская благотворительная организация готовит строительство, которое Прага хочет вести для решения этой проблемы. В настоящее время она планирует построить около 8 000 квартир, которые будут служить вышеупомянутым группам населения и предлагать жилье по сниженной арендной плате.Государство пытается направить на аналогичный путь и другие муниципалитеты. С помощью субсидий и льготных кредитов оно пытается побудить их к строительству тысяч новых квартир. В настоящее время около 3,5% жилищного фонда в Чехии находится в муниципальной собственности. По данным Министерства регионального развития, в будущем этот показатель должен составлять один из десяти.