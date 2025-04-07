Новые квартиры — самые дорогие в истории. Но чехи их все равно покупают

Хотя аналитики и продавцы ожидали продолжения прошлогоднего подъема, такой сильный первый квартал все равно стал сюрпризом. Это был второй самый сильный квартал с 2011 года, когда застройщики начали отслеживать статистику. Покупатели проявили больший интерес только весной 2021 года.



О необычайно высоком спросе свидетельствует сравнение начала этого года с прошлым. В Праге продажи выросли на 60% по сравнению с прошлым годом, а в Брно — почти вдвое. Согласно данным, опубликованным компанией Trikaya, покупатели приобрели здесь в общей сложности 479 новых квартир.



Душан Куновский, председатель правления Central Group, ожидает, что продажи за весь год могут превзойти чрезвычайно сильный период ковида, о котором говорилось выше. «В общей сложности в этом году в Праге может быть продано более восьми тысяч новых квартир», — сказал он.



Огромным продажам способствует стремление покупателей воспользоваться текущими условиями. По словам Йозефа Лебеды, эксперта по покупке недвижимости в компании Resimo, наибольший интерес вызывают квартиры в проектах, строительство которых завершается за два-три года до окончания. Для них сейчас достаточно внести депозит, который обеспечит покупателю текущие цены. Однако он может подождать с оформлением ипотеки и рассчитывать на снижение ставок.



«Нередки случаи, когда половина квартир в новых проектах исчезает во время предпродажи», — говорит Лебеда.



Некоторыми покупателями также движет желание безопасно сэкономить деньги. Чехи давно воспринимают недвижимость как консервативную инвестицию. Кроме того, в этом году ее привлекательность повысилась благодаря действиям президента США Дональда Трампа, которые потрясли фондовые рынки.



Цены летят вверх



«Ни растущие цены, ни относительно медленно снижающиеся ставки по ипотеке не являются препятствием для покупателей», — говорит Далибор Ламка, исполнительный директор компании Trikaya.



Средняя цена предложения новой пражской квартиры в первом квартале составила рекордные 167 947 чешских крон за квадратный метр. Семидесятиметровая типовая квартира стоила почти 11,8 млн чешских крон. В годовом исчислении цена выросла на десять процентов.



Все указывает на то, что рост цен еще не закончился. В проектах, которые застройщики начали предлагать в этом году, средняя цена приближается к 176 000 чешских крон за метр.



Квартиры в Брно также превосходят предыдущие ценовые максимумы. Квадратный метр там стоит в среднем 134 900 крон. Модельная квартира, о которой говорилось выше, обойдется примерно в 9,5 миллионов.



Интерес растет не только к новостройкам, но и к старым квартирам. «Мне кажется, что сейчас это застало врасплох даже самих владельцев. Объекты, появившиеся на рынке в ноябре и декабре, исчезли с рынка довольно быстро, и в то же время многие из весенних объектов уже ушли», — говорит Хендрик Мейер, глава группы по недвижимости EHS.



Старые квартиры для многих являются более дешевой альтернативой. Но, по данным застройщиков, цены на них растут даже больше, чем на новые квартиры. В Праге их средняя стоимость выросла на 13% по сравнению с прошлым годом и составляет почти 147 000 чешских крон за квадратный метр.