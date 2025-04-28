Меньше и меньше. Дороговизна вынуждает чехов переезжать в однокомнатные и двухкомнатные квартиры

Интерес к новым квартирам в Праге растет и в этом году. За первые три месяца года было продано 2 550 квартир, что почти на 60 процентов больше, чем за тот же период прошлого года, и это самый успешный старт нового года за последние как минимум 15 лет.



Более высокий интерес со стороны покупателей был зафиксирован только в рекордном втором квартале 2021 года, когда было продано 2 650 новых квартир. Об этом свидетельствует совместный анализ рынка компаний Central Group, Skanska Residential и Trigema.



«Спрос подпитывается снижением ставок по ипотечным кредитам и опасениями дальнейшего роста цен на квартиры. Мы ожидаем, что в связи с турбулентностью на фондовых рынках интерес к недвижимости со стороны инвесторов также будет расти. В целом в этом году в Праге может быть продано более восьми тысяч новых квартир, что станет абсолютным рекордом», — заявил председатель правления Central Group Душан Куновский.



В марте банки выдали кредитов на сумму почти 33 миллиарда крон, что на 29 процентов больше, чем в феврале, и на 80 процентов больше, чем в том же месяце прошлого года.



Цены на квартиры превышают исторические максимумы



Растущий интерес приводит к росту цен на новые квартиры. В Праге средняя цена предложения достигла 167 947 крон за квадратный метр, что на 10 процентов больше, чем в прошлом году. Продажные цены выросли даже на 12,5 процента до 159 778 крон за квадратный метр, и в обоих случаях речь идет о новых исторических максимумах.



По словам председателя правления группы Trigema Марцела Сурала, рост цен будет дополнительно поддержан сохраняющимися проблемами с введением нового строительного закона и задержками в цифровизации процессов выдачи разрешений.



«Проблема недоступности жилья заключается в длительном процессе получения разрешений на строительство, и именно на это государство должно направить все свои силы. Если бы строительство велось более активно и быстрее, доступность жилья значительно улучшилась бы», — заявил Марцел Сурал.



«Учитывая сохраняющийся значительный перевес спроса, я ожидаю, что в этом году цены на новую недвижимость вырастут на 5–10 %, что косвенно отразится и на арендных ставках», — добавил он.



Согласно анализу девелоперских компаний, высокие цены и сложность приобретения собственного жилья также постепенно меняют структуру квартир, которые инвесторы покупают на пражском рынке.



Самыми продаваемыми квартирами являются квартиры с планировкой 2+kk, которые составляют более 40 процентов от общего объема продаж. Однокомнатные квартиры составляют более трети от общего объема продаж.



Предложение новых квартир недостаточно



С ростом спроса текущее предложение новых квартир на пражском рынке не успевает за темпами. По сравнению с концом прошлого года оно сократилось более чем на шесть процентов до 5 350 единиц. По данным девелоперских компаний, в практике происходит исчерпание запасов ранее разрешенных проектов, а новые из-за проблем с получением разрешений не могут быть выведены на рынок в достаточном количестве.



«Несмотря на то, что в квартальном предложении появляется больше новых квартир, чем в предыдущие годы, особенно благодаря высокому спросу, который мотивирует застройщиков выводить на рынок как можно больше проектов, и запасу готовых проектов, накопленному в период отложенного спроса в 2022 и 2023 годах, этого все еще недостаточно для удовлетворения огромного интереса и удовлетворения долгосрочных потребностей развития столицы», — говорит председатель правления Skanska Residential Петр Михалек.



«Предложение около пяти с половиной тысяч новых квартир стагнирует уже последние два года, и если высокий спрос сохранится и не будет ускорения процессов выдачи разрешений на строительство, на рынке может возникнуть еще больший дефицит, а доступность нового жилья может еще больше ухудшиться», — заключает он.