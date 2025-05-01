Почему стоит обязательно регулярно проверять страхование своего жилья

Многие домовладельцы убедились в необходимости правильной страховки во время наводнения в сентябре прошлого года.





«Чехи не обновляют свои страховые полисы в течение многих лет. Зачастую мы удивляемся, что на средства от страхового полиса нельзя построить новый дом», — говорит Ян Матоушек, исполнительный директор Чешской ассоциации страховых компаний (ČAP).





Люди оформляют страховой полис, а потом не задумываются о нем. Более трети из них вообще не смотрели на свой полис в течение последних пяти лет. А каждый 12-й ни разу не обновлял свой полис с момента его оформления, говорится в исследовании ČAP.





Ситуация вызывает тревогу. Только треть недвижимости застрахована должным образом.





Чаще всего при восстановлении дома не хватает более 1 миллиона крон, несмотря на сумму, выплаченную страховой компанией. «Они не смогут построить новый дом, и, скорее всего, им вообще будет трудно получить на него средства», — объясняет Ленка Слабежова из ČAP.





Поэтому рекомендуется обращаться в страховую компанию за обновлением информации хотя бы раз в два-три года.





При оформлении страховки необходимо как можно точнее указать текущую стоимость недвижимости. В случае с квартирами используется рыночная цена, то есть сумма, за которую можно купить такую же квартиру того же качества в том же месте. Для домов достаточно ввести стоимость замещения, то есть сумму, за которую можно построить аналогичный дом заново. «Самый простой способ — воспользоваться калькулятором, предлагаемым страховыми компаниями», — говорит Ева Босакова из Direct pojišťovna.