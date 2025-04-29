Доступность жилья в Чехии: за пражские цены в Устецком крае можно купить три квартиры

«Рынок жилья в Чехии — это рынок регионов и местностей, между которыми существуют огромные различия», — сказал Ян Грубы, генеральный директор сети риэлторских агентств RE/MAX.



Сеть составила обзор, в котором учитывала, какую площадь люди могут купить за среднюю заработную плату в регионе. RE/MAX сравнивала цены на старые квартиры, не учитывая новостройки. Согласно этой статистике, самые доступные квартиры в конце года предлагались в Устецком крае.



Квартиры там можно было купить в среднем за 31 тысячу крон за квадратный метр. Это означает, что 70-метровая квартира, согласно этим данным, стоила 2,2 миллиона крон. Для сравнения, в Праге, которая является наименее доступным регионом в Чехии, она обошлась бы в 7,8 миллиона. За цену пражской недвижимости можно купить три квартиры в Усте и еще останется более миллиона.



Подобные различия между регионами показывают и данные компании Deloitte, которая отслеживает ситуацию непосредственно в отдельных областных городах и включает в свои статистические данные также новостройки. В ее случае также самое дешевое жилье можно найти в Усть-Над-Лабом, а самое дорогое — в Праге.



Если смотреть на отдельные города, то самые дешевые объекты можно купить в таких населенных пунктах, как Литвинов, Мост, Билина, Хомутов, Орлова или Карвина. Однако люди должны быть готовы к тому, что здесь чаще встречаются квартиры и дома, которые находятся в плохом состоянии и требуют дорогостоящего ремонта.



Устецкий край выигрывает от того, что не относится к числу привлекательных мест, куда люди стремятся переехать.



«В похожей ситуации находятся также Моравско-Слезский и Карловарский края, которые также страдают от структурных проблем, и спрос не подталкивает цены на недвижимость вверх так, как в других частях республики», — констатировал Грубый.



Новый транспорт повысит привлекательность



Однако Устецкий край имеет преимущество перед ними в сравнении заработных плат, где он занимал шестое место в конце года. В то же время он может представлять интерес для инвестиций с учетом запланированных инфраструктурных проектов, таких как строительство высокоскоростных железных дорог.



Строительство железных дорог или автомагистралей, как правило, отражается на ценах на недвижимость. Согласно анализу компании Bezrealitky, за последние пять лет цены на квартиры и дома вблизи новых транспортных объектов росли примерно на треть быстрее, чем в среднем по краю.



«Наибольшее влияние это оказывает там, где автомагистраль сократила время доезда до ближайшего регионального центра на 10–15 минут. В таком случае растут цены на недвижимость и земельные участки, а также увеличивается спрос со стороны домохозяйств, которые добираются до регионального центра», — сказал Мартин Понзер, глава Bezrealitky.



Помимо Праги, самые большие расходы на приобретение квартиры у жителей Южноморавского края. Упомянутая 70-метровая старая квартира там в конце года стоила 5,5 миллиона крон. На среднюю заработную плату люди могли приобрести 0,62 квадратного метра. Для сравнения, в упомянутом Устецком крае это 1,47 метра, в Карловарском крае — 1,03 метра, а в Праге — 0,53 метра.