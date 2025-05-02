Настало время платить налог на недвижимость. Многие муниципалитеты повысили ставки

В последние дни владельцы квартир, частных домов, земельных участков и другой недвижимости начали получать первые уведомления об уплате налога на недвижимость . По мнению налоговых экспертов, в этом году многие заплатят больше, чем в прошлом году.





«В прошлом году повышение налога на недвижимость шокировало значительную часть собственников, поскольку в среднем он вырос на 80 процентов в результате принятия правительственного пакета мер по консолидации бюджета. На этот год многие муниципалитеты пообещали своим гражданам снизить налог, чтобы хотя бы частично компенсировать им рост, поскольку его размер они могут влиять своими коэффициентами», — объясняет Иван Коварь из консалтинговой компании BDO.





Однако, по его словам, в конечном итоге не так много муниципалитетов снизили налоговую нагрузку на своих граждан, а некоторые, наоборот, повысили налоги





Примерно шестая часть из более чем шести тысяч чешских муниципалитетов воспользовалась возможностью скорректировать размер налога на недвижимость на всей своей территории с помощью так называемого местного коэффициента. Большинство из них использовали коэффициент для повышения налога.





Примером резкого повышения налога может служить, например, Усти-над-Лабем. Местный коэффициент был повышен с двух до пяти, однако только для проблемных владельцев.





«Это попытка подтолкнуть владельцев недвижимости к тому, чтобы там было чисто и убрано, а дома не портили общественное пространство», — заявил ранее мэр города Петр Недведický ( ANO ).





Однако, по словам налогового консультанта Петра Коубовского из компании Rödl & Partner, большинство муниципалитетов и городов, несмотря на повышение местного коэффициента для расчета налога на недвижимость, в первую очередь нацелены на помещения, не предназначенные для проживания.





«Многие муниципалитеты хотели повысить налог на промышленные и торговые объекты с повышенной транспортной нагрузкой», — сказал налоговый консультант.





Примером того, как город увеличил налоги именно в промышленных зонах, является, например, Турнов. В то время как для владельцев домов и квартир налог увеличится в результате корректировки коэффициента лишь примерно на 14%, владельцы объектов для ведения бизнеса заплатят на 43% больше, а владельцы рекреационной недвижимости — на две трети.





«Если бы мы не приняли постановление, налог на недвижимость для постоянных жителей вырос бы еще на 42 процента, а для владельцев рекреационных объектов, гаражей и предпринимателей, наоборот, снизился бы», — сказал мэр города Томаш Хоцке (Независимый блок).





К снижению налога на всей территории с помощью местного коэффициента прибегли только десять муниципалитетов по всей Чехии. На минимально возможное значение 0,5 его установили четыре муниципалитета: Балкова Лгота в Таборском районе, Коуты в Тршебчинском районе, Козомин в Мельницком районе и Старый Гроженков в Угерско-Градищском районе.





Доход от налога на недвижимость является стопроцентным доходом муниципалитетов, в прошлом году он составил 23,12 млрд крон, что означает рост на 85,6% по сравнению с предыдущим годом.





По данным Финансовой администрации, более двух миллионов налогоплательщиков получат уведомление о необходимости уплаты налога на недвижимость через электронный почтовый ящик или по электронной почте. Еще примерно двум миллионам плательщиков ведомство доставит платежное поручение в их почтовый ящик до 23 мая.





Затем необходимо уплатить сумму до 31 мая, а в случае, если сумма превышает пять тысяч крон, ее можно разделить на два платежа, причем первый необходимо уплатить также до 31 мая, а второй — до 30 ноября.