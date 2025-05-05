Дачи были популярны во время пандемии, но теперь они наполовину пустуют
5 мая 2025
09:30
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Средняя заполняемость чешских отелей и пансионатов на июль и август в настоящее время составляет 27 процентов. Об этом свидетельствуют данные системы бронирования отелей Previo, полученные редакцией SZ Byznys. Цифры по заполняемости отражают в основном ситуацию в регионах, где портал имеет большее представительство гостиничных мощностей, чем, например, в Праге.
Тенденцией являются бронирования в последнюю минуту, которые в долгосрочной перспективе также используют чехи при поездках на море. Однако из доступных данных не следует, что отельеры значительно изменили цены за ночлег по сравнению с прошлым годом.
«Как и в прошлом году, будет продолжаться тенденция роста числа бронирований по мере приближения даты пребывания — люди все чаще бронируют в последнюю минуту», — говорит руководитель отдела маркетинга Previo Ярослав Тик.
С ростом цен в последние годы чехи привыкли к более высокому уровню обслуживания. «Растет интерес к пакетам услуг, особенно тем, которые включают бассейн или бассейн, возможность аренды велосипедов и электровелосипедов», — добавляет он. Большой спрос также на семейные отдыхи с детьми или отдыхи с собаками.
Отельеры призывают людей бронировать как можно раньше. Предприниматели в сфере туризма часто используют популярный трюк, когда сообщают о последних свободных номерах. Клиент, прибывший на место проживания, часто обнаруживает, что отель или пансионат полупуст. Однако, согласно статистике, реальность на данный момент совершенно иная. Мест достаточно.
Это также относится к дачам и коттеджам, которые во время пандемии были популярным убежищем для туристов. Однако после спада пандемии коронавируса интерес к таким поездкам охладел, и, по данным одного из крупнейших порталов по аренде такой недвижимости в Чехии chatyachalupy.cz, заполняемость хуже, чем в 2019 году до COVID.
«В этом году главный сезон не выглядит очень хорошо. Поведение людей резко меняется. Мало того, что чехи сократили сроки пребывания, они еще и поздно бронируют. На лето у нас занято меньше половины мест», — описывает ситуацию Марек Мейтнер, исполнительный директор компании Tourtrend, которая управляет порталом бронирования chatyachalupy.cz.
Причин для поздних заказов может быть несколько. Люди по-прежнему экономят, и, по мнению Мейтнера, для внутреннего туризма сейчас не лучшее время. Предложений коттеджей и дач стало больше, и часть клиентов привыкла бронировать их напрямую, а не через агентство.
«Снижение интереса не связано с тем, что люди массово выезжают за границу, а скорее с тем, что чехи по-прежнему экономят на всем. Бронирования не снижаются, но остаются на уровне, который ниже, чем до пандемии», — добавил Мейтнер.
«Для многих людей уже немыслимо бронировать целую неделю, как раньше. Они выбирают пребывание на три-четыре дня и хотят успеть больше за лето. Некоторые предпочитают отказаться от поездки в место, где можно получить новые впечатления», — описывает он.
По его оценкам, за все лето заполняемость коттеджей и дач составит от 50 до 70 процентов от предлагаемой вместимости.
Независимо от того, идет ли речь о дачах, отелях или пансионатах, рейтинг самых популярных мест одинаков. Лидируют Шумава, Чешский лес, винодельческие районы, Орлицкие горы и курортные города.
Не ждите большого снижения цен
Несмотря на вялую посещаемость, цены не падают, а остаются на уровне прошлого года. Цены на аренду коттеджей и дач зависят от цен на отели и пансионаты. Мейтнер руководствуется правилом, что они должны быть ниже.
«Обычная цена отелей и пансионатов составляет около 1000 крон за кровать в сутки, за двухместный номер — от 2 до 2,5 тысяч крон.», — подсчитывает он.
Средняя цена за номер и ночь в Previu летом выросла с 2670 крон до 2745 крон. Однако эта цифра является ориентировочной, поскольку в этом году в набор данных включено примерно на 10 % больше отелей, чем в прошлом году. Это может объяснить упомянутое повышение цен.
Однако с региональной точки зрения цены в некоторых случаях более благоприятные. Наиболее значительное снижение цен на 12 процентов произошло в районе Орлицких гор, где цена за номер в этом году снизилась с 2761 крон до 2442 крон.
Это может быть реакцией на откладывание бронирований на последний момент. «Возможно, что некоторым отелям такая неопределенность не устраивает, и поэтому они заранее устанавливают более привлекательные цены, а в зависимости от заполняемости будут дальше работать с ценами», — объясняет Тик.
Туризм поддерживают иностранцы
Спад внутреннего туризма уже показали официальные данные Чешского статистического управления за третий квартал 2024 года (июль-сентябрь). Посещаемость резидентами снизилась в годовом исчислении, это был первый спад со 2-го квартала 2021 года. В гостиницах и других местах размещения они провели 13,2 миллиона ночей, что на 5,3 процента меньше. Хотя количество ночевок иностранных туристов выросло на 5,2 процента до 7,8 миллиона ночей, это не предотвратило общего падения — количество ночевок сократилось на 1,7 процента до 20,9 миллиона ночей.
«Как и в прошлом году, будет продолжаться тенденция роста числа бронирований по мере приближения даты пребывания — люди все чаще бронируют в последнюю минуту», — говорит руководитель отдела маркетинга Previo Ярослав Тик.
С ростом цен в последние годы чехи привыкли к более высокому уровню обслуживания. «Растет интерес к пакетам услуг, особенно тем, которые включают бассейн или бассейн, возможность аренды велосипедов и электровелосипедов», — добавляет он. Большой спрос также на семейные отдыхи с детьми или отдыхи с собаками.
Отельеры призывают людей бронировать как можно раньше. Предприниматели в сфере туризма часто используют популярный трюк, когда сообщают о последних свободных номерах. Клиент, прибывший на место проживания, часто обнаруживает, что отель или пансионат полупуст. Однако, согласно статистике, реальность на данный момент совершенно иная. Мест достаточно.
Это также относится к дачам и коттеджам, которые во время пандемии были популярным убежищем для туристов. Однако после спада пандемии коронавируса интерес к таким поездкам охладел, и, по данным одного из крупнейших порталов по аренде такой недвижимости в Чехии chatyachalupy.cz, заполняемость хуже, чем в 2019 году до COVID.
«В этом году главный сезон не выглядит очень хорошо. Поведение людей резко меняется. Мало того, что чехи сократили сроки пребывания, они еще и поздно бронируют. На лето у нас занято меньше половины мест», — описывает ситуацию Марек Мейтнер, исполнительный директор компании Tourtrend, которая управляет порталом бронирования chatyachalupy.cz.
Причин для поздних заказов может быть несколько. Люди по-прежнему экономят, и, по мнению Мейтнера, для внутреннего туризма сейчас не лучшее время. Предложений коттеджей и дач стало больше, и часть клиентов привыкла бронировать их напрямую, а не через агентство.
«Снижение интереса не связано с тем, что люди массово выезжают за границу, а скорее с тем, что чехи по-прежнему экономят на всем. Бронирования не снижаются, но остаются на уровне, который ниже, чем до пандемии», — добавил Мейтнер.
«Для многих людей уже немыслимо бронировать целую неделю, как раньше. Они выбирают пребывание на три-четыре дня и хотят успеть больше за лето. Некоторые предпочитают отказаться от поездки в место, где можно получить новые впечатления», — описывает он.
По его оценкам, за все лето заполняемость коттеджей и дач составит от 50 до 70 процентов от предлагаемой вместимости.
Независимо от того, идет ли речь о дачах, отелях или пансионатах, рейтинг самых популярных мест одинаков. Лидируют Шумава, Чешский лес, винодельческие районы, Орлицкие горы и курортные города.
Не ждите большого снижения цен
Несмотря на вялую посещаемость, цены не падают, а остаются на уровне прошлого года. Цены на аренду коттеджей и дач зависят от цен на отели и пансионаты. Мейтнер руководствуется правилом, что они должны быть ниже.
«Обычная цена отелей и пансионатов составляет около 1000 крон за кровать в сутки, за двухместный номер — от 2 до 2,5 тысяч крон.», — подсчитывает он.
Средняя цена за номер и ночь в Previu летом выросла с 2670 крон до 2745 крон. Однако эта цифра является ориентировочной, поскольку в этом году в набор данных включено примерно на 10 % больше отелей, чем в прошлом году. Это может объяснить упомянутое повышение цен.
Однако с региональной точки зрения цены в некоторых случаях более благоприятные. Наиболее значительное снижение цен на 12 процентов произошло в районе Орлицких гор, где цена за номер в этом году снизилась с 2761 крон до 2442 крон.
Это может быть реакцией на откладывание бронирований на последний момент. «Возможно, что некоторым отелям такая неопределенность не устраивает, и поэтому они заранее устанавливают более привлекательные цены, а в зависимости от заполняемости будут дальше работать с ценами», — объясняет Тик.
Туризм поддерживают иностранцы
Спад внутреннего туризма уже показали официальные данные Чешского статистического управления за третий квартал 2024 года (июль-сентябрь). Посещаемость резидентами снизилась в годовом исчислении, это был первый спад со 2-го квартала 2021 года. В гостиницах и других местах размещения они провели 13,2 миллиона ночей, что на 5,3 процента меньше. Хотя количество ночевок иностранных туристов выросло на 5,2 процента до 7,8 миллиона ночей, это не предотвратило общего падения — количество ночевок сократилось на 1,7 процента до 20,9 миллиона ночей.