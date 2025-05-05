Дачи были популярны во время пандемии, но теперь они наполовину пустуют

Новости 420on 5 мая 2025 09:30 237

Средняя заполняемость чешских отелей и пансионатов на июль и август в настоящее время составляет 27 процентов. Об этом свидетельствуют данные системы бронирования отелей Previo, полученные редакцией SZ Byznys. Цифры по заполняемости отражают в основном ситуацию в регионах, где портал имеет большее представительство гостиничных мощностей, чем, например, в Праге.