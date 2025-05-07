Средняя ставка по ипотечным кредитам впервые с весны 2022 года опустилась ниже пяти процентов

Новости 420on 7 мая 2025 11:30 694

Средняя ставка по ипотечным кредитам в начале мая впервые с весны 2022 года упала ниже 5%, по сравнению с предыдущим месяцем она снизилась на 0,05 процентного пункта до 4,96%. Об этом свидетельствуют данные Swiss Life Hypoindex, которые обрабатываются на основе предложенных ставок в начале каждого месяца.