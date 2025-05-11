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Цены на дачи и загородные дома в Чехии выросли, спрос снизился

Новости и статьи
11 мая 2025
16:00
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В первом квартале 2025 года средняя стоимость дач и загородных домов в Чехии увеличилась на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, о чем свидетельствуют данные анализа рынка недвижимости. Самыми дорогими регионами для приобретения объектов отдыха остаются Прага, Среднечешский и Либерецкий края, а самыми доступными — Карловарский, Оломоуцкий и Пардубицкий.
На фоне роста цен интерес к загородной недвижимости, напротив, снизился. По сравнению с первым кварталом 2024 года спрос упал на треть. Исключением стали Злинский и Карловарский края, где количество запросов на покупку дач и коттеджей, вопреки общей тенденции, увеличилось.



Средняя предлагаемая стоимость объектов отдыха по стране в первом квартале 2025 года составила 45 396 крон за квадратный метр. Наибольший рост зафиксирован в Высочине — плюс 19% за год. В Краловеградецком крае прайс вырос на 17%. В то же время в Южночешском, Карловарском и Среднечешском краях дачи и коттеджи подешевели на 13–15%. Незначительное снижение цен наблюдалось в Пльзене (на 4%) и Праге (на 3%).



Аналитики напоминают, что наибольший интерес к загородной недвижимости наблюдался в период пандемии коронавируса, когда их популярность резко выросла, а вместе с ней — и стоимость объектов. Сейчас темпы роста цен замедлились, однако увеличение стоимости сохраняется. За последние 12 месяцев в большинстве регионов страны ценники на дачи и коттеджи вновь выросли, хотя уже не так стремительно, как в годы пандемии.

Из-за высоких цен заинтересованность покупателей в подобной недвижимости продолжает падать. В начале 2025 года спрос снизился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, в Либерецком крае на дачи и коттеджи он сократился на 46%, в Праге и Среднечешском крае — более чем на треть. При этом количество предлагаемых к продаже объектов увеличилось на 9%.



Эксперты отмечают, что переизбыток объявлений о продаже традиционно связано с ослаблением интереса со стороны покупателей. В этих условиях продавцам становится сложнее реализовать объекты по желаемой стоимости, а покупатели получают больше возможностей для переговоров и приобретения на более выгодных условиях.

Цены в первом квартале 2025 года и динамика спроса по годам:
Регион Средняя предложенная цена продажи (в кронах за м²) Годовое изменение (по сравнению с I кварталом 2024)
Вся Чехия 45 396 +9 %
Прага 63 017 −3 %
Южночешский край 44 990 +15 %
Южноморавский край 44 464 +3 %
Карловарский край 34 704 +14 %
Край Высочина 38 329 +19 %
Краловеградецкий край 45 083 +17 %
Либерецкий край 46 302 +2 %
Моравскосилезский край 39 556 +10 %
Оломоуцкий край 35 264 −1 %
Пардубицкий край 37 885 +2 %
Пльзенский край 38 416 −4 %
Среднечешский край 58 040 +13 %
Устецкий край 38 378 +5 %
Злинский край 41 331 +8 %
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