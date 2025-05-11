Цены на дачи и загородные дома в Чехии выросли, спрос снизился
11 мая 2025
16:00
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В первом квартале 2025 года средняя стоимость дач и загородных домов в Чехии увеличилась на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, о чем свидетельствуют данные анализа рынка недвижимости. Самыми дорогими регионами для приобретения объектов отдыха остаются Прага, Среднечешский и Либерецкий края, а самыми доступными — Карловарский, Оломоуцкий и Пардубицкий.
На фоне роста цен интерес к загородной недвижимости, напротив, снизился. По сравнению с первым кварталом 2024 года спрос упал на треть. Исключением стали Злинский и Карловарский края, где количество запросов на покупку дач и коттеджей, вопреки общей тенденции, увеличилось.
Средняя предлагаемая стоимость объектов отдыха по стране в первом квартале 2025 года составила 45 396 крон за квадратный метр. Наибольший рост зафиксирован в Высочине — плюс 19% за год. В Краловеградецком крае прайс вырос на 17%. В то же время в Южночешском, Карловарском и Среднечешском краях дачи и коттеджи подешевели на 13–15%. Незначительное снижение цен наблюдалось в Пльзене (на 4%) и Праге (на 3%).
Аналитики напоминают, что наибольший интерес к загородной недвижимости наблюдался в период пандемии коронавируса, когда их популярность резко выросла, а вместе с ней — и стоимость объектов. Сейчас темпы роста цен замедлились, однако увеличение стоимости сохраняется. За последние 12 месяцев в большинстве регионов страны ценники на дачи и коттеджи вновь выросли, хотя уже не так стремительно, как в годы пандемии.
Из-за высоких цен заинтересованность покупателей в подобной недвижимости продолжает падать. В начале 2025 года спрос снизился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, в Либерецком крае на дачи и коттеджи он сократился на 46%, в Праге и Среднечешском крае — более чем на треть. При этом количество предлагаемых к продаже объектов увеличилось на 9%.
Эксперты отмечают, что переизбыток объявлений о продаже традиционно связано с ослаблением интереса со стороны покупателей. В этих условиях продавцам становится сложнее реализовать объекты по желаемой стоимости, а покупатели получают больше возможностей для переговоров и приобретения на более выгодных условиях.
Цены в первом квартале 2025 года и динамика спроса по годам:
Цены в первом квартале 2025 года и динамика спроса по годам:
|Регион
|Средняя предложенная цена продажи (в кронах за м²)
|Годовое изменение (по сравнению с I кварталом 2024)
|Вся Чехия
|45 396
|+9 %
|Прага
|63 017
|−3 %
|Южночешский край
|44 990
|+15 %
|Южноморавский край
|44 464
|+3 %
|Карловарский край
|34 704
|+14 %
|Край Высочина
|38 329
|+19 %
|Краловеградецкий край
|45 083
|+17 %
|Либерецкий край
|46 302
|+2 %
|Моравскосилезский край
|39 556
|+10 %
|Оломоуцкий край
|35 264
|−1 %
|Пардубицкий край
|37 885
|+2 %
|Пльзенский край
|38 416
|−4 %
|Среднечешский край
|58 040
|+13 %
|Устецкий край
|38 378
|+5 %
|Злинский край
|41 331
|+8 %