Цены на дачи и загородные дома в Чехии выросли, спрос снизился

На фоне роста цен интерес к загородной недвижимости, напротив, снизился. По сравнению с первым кварталом 2024 года спрос упал на треть. Исключением стали Злинский и Карловарский края, где количество запросов на покупку дач и коттеджей, вопреки общей тенденции, увеличилось.









Средняя предлагаемая стоимость объектов отдыха по стране в первом квартале 2025 года составила 45 396 крон за квадратный метр. Наибольший рост зафиксирован в Высочине — плюс 19% за год. В Краловеградецком крае прайс вырос на 17%. В то же время в Южночешском, Карловарском и Среднечешском краях дачи и коттеджи подешевели на 13–15%. Незначительное снижение цен наблюдалось в Пльзене (на 4%) и Праге (на 3%).









Аналитики напоминают, что наибольший интерес к загородной недвижимости наблюдался в период пандемии коронавируса, когда их популярность резко выросла, а вместе с ней — и стоимость объектов. Сейчас темпы роста цен замедлились, однако увеличение стоимости сохраняется. За последние 12 месяцев в большинстве регионов страны ценники на дачи и коттеджи вновь выросли, хотя уже не так стремительно, как в годы пандемии.





Из-за высоких цен заинтересованность покупателей в подобной недвижимости продолжает падать. В начале 2025 года спрос снизился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, в Либерецком крае на дачи и коттеджи он сократился на 46%, в Праге и Среднечешском крае — более чем на треть. При этом количество предлагаемых к продаже объектов увеличилось на 9%.







