Идея, которая работала еще в Австро-Венгрии. Планируется коренное изменение в строительстве квартир
12 мая 2025
10:00
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Через несколько лет в Чехии могут появиться квартиры, построенные по аналогии с австрийскими. Министерство местного развития готовит законопроект, который позволит муниципалитетам и частным лицам создавать так называемые компании с ограниченной прибылью. Свои доходы они будут использовать в первую очередь на строительство более дешевых квартир. Эта концепция уже доказала свою эффективность в Австро-Венгерской империи и в Первой Чехословацкой Республике.
«Мы надеемся, что это приведет к строительству доступных квартир», — заявил министр местного развития Петр Кулганек (от партии STAN) в интервью Novinky.
Законопроект призван создать на рынке пространство для компаний, максимальная прибыль которых будет ограничена, чтобы у них было достаточно средств для финансирования других проектов, но в то же время они не могли бы поднимать доходы до максимально возможного уровня. Благодаря этому они должны предлагать жилье по ценам ниже, чем конкуренты.
«Квартиры, которые будут построены таким образом, должны в первую очередь сдаваться в аренду», — добавил Кулганек.
Предложение должно стать способом решения текущей проблемы слишком дорогой недвижимости. Цены на новостройки и старые дома поднялись до таких высот, что в крупных городах, таких как Прага или Брно, их покупку не может позволить себе даже часть людей со средним доходом. Все больше домохозяйств ищут жилье в коммерческой аренде, которое, однако, из-за недостаточного предложения на рынке также дорожает.
Конкретный вид будущего закона еще готовит рабочая группа министров. Поэтому нет шансов, что правительство сможет провести эту реформу еще в этом избирательном периоде. Результатом должна стать документация, на которую сможет опираться следующий кабинет.
Тем не менее у этого намерения есть все шансы не оказаться в столе после смены правительства. Движение ANO, фаворит осенних выборов, также относится к нему благосклонно.
«Мы обязательно займемся этим вопросом, если будем у власти. Это имеет смысл», — заявил заместитель председателя движения Карел Гавличек. Он напомнил, что, по его словам, аналогичный проект был подготовлен и предыдущим правительством под руководством ANO, но в Палате депутатов он дошел только до второго чтения.
Самым известным городом, где действуют подобные компании, является Вена. Застройщики с ограниченной прибылью строят там целые новые районы или участвуют в реконструкции существующего жилого фонда.
Предложение, которое позволило бы создать такие компании в Чехии, одобряет и экономист компании PAQ Research Якуб Комарек.
«Жилищные компании с ограниченной прибылью — это именно тот инструмент, который может принести значительные изменения в чешскую жилищную политику. Их развитие рекомендует, в частности, NERV», — сказал он Novinky. «Такие компании планируют на долгосрочную перспективу и строят качественно и устойчиво», — добавил он.
Комарек напомнил, что подобные компании существовали еще в эпоху Австро-Венгрии и в предвоенной Чехословакии. Они окончательно исчезли после коммунистического переворота в 1948 году.
Намерение разрешить создание девелоперских компаний с ограниченной прибылью является частью усилий министерства по увеличению количества муниципальных квартир. В прошлом году началась более активная поддержка их строительства через программы субсидий и кредитов. Благодаря этому первые квартиры должны начать строиться в этом году.
Кулганек заявил, что его цель — укрепить положение муниципалитетов настолько, чтобы через десять лет им принадлежало десять процентов всех квартир в Чехии. Сразу после революции в муниципальной собственности находилось около трети чешского жилищного фонда. После приватизации их доля сократилась до нынешних 3,5%.
Законопроект призван создать на рынке пространство для компаний, максимальная прибыль которых будет ограничена, чтобы у них было достаточно средств для финансирования других проектов, но в то же время они не могли бы поднимать доходы до максимально возможного уровня. Благодаря этому они должны предлагать жилье по ценам ниже, чем конкуренты.
«Квартиры, которые будут построены таким образом, должны в первую очередь сдаваться в аренду», — добавил Кулганек.
Предложение должно стать способом решения текущей проблемы слишком дорогой недвижимости. Цены на новостройки и старые дома поднялись до таких высот, что в крупных городах, таких как Прага или Брно, их покупку не может позволить себе даже часть людей со средним доходом. Все больше домохозяйств ищут жилье в коммерческой аренде, которое, однако, из-за недостаточного предложения на рынке также дорожает.
Конкретный вид будущего закона еще готовит рабочая группа министров. Поэтому нет шансов, что правительство сможет провести эту реформу еще в этом избирательном периоде. Результатом должна стать документация, на которую сможет опираться следующий кабинет.
Тем не менее у этого намерения есть все шансы не оказаться в столе после смены правительства. Движение ANO, фаворит осенних выборов, также относится к нему благосклонно.
«Мы обязательно займемся этим вопросом, если будем у власти. Это имеет смысл», — заявил заместитель председателя движения Карел Гавличек. Он напомнил, что, по его словам, аналогичный проект был подготовлен и предыдущим правительством под руководством ANO, но в Палате депутатов он дошел только до второго чтения.
Самым известным городом, где действуют подобные компании, является Вена. Застройщики с ограниченной прибылью строят там целые новые районы или участвуют в реконструкции существующего жилого фонда.
Предложение, которое позволило бы создать такие компании в Чехии, одобряет и экономист компании PAQ Research Якуб Комарек.
«Жилищные компании с ограниченной прибылью — это именно тот инструмент, который может принести значительные изменения в чешскую жилищную политику. Их развитие рекомендует, в частности, NERV», — сказал он Novinky. «Такие компании планируют на долгосрочную перспективу и строят качественно и устойчиво», — добавил он.
Комарек напомнил, что подобные компании существовали еще в эпоху Австро-Венгрии и в предвоенной Чехословакии. Они окончательно исчезли после коммунистического переворота в 1948 году.
Намерение разрешить создание девелоперских компаний с ограниченной прибылью является частью усилий министерства по увеличению количества муниципальных квартир. В прошлом году началась более активная поддержка их строительства через программы субсидий и кредитов. Благодаря этому первые квартиры должны начать строиться в этом году.
Кулганек заявил, что его цель — укрепить положение муниципалитетов настолько, чтобы через десять лет им принадлежало десять процентов всех квартир в Чехии. Сразу после революции в муниципальной собственности находилось около трети чешского жилищного фонда. После приватизации их доля сократилась до нынешних 3,5%.