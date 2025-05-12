Идея, которая работала еще в Австро-Венгрии. Планируется коренное изменение в строительстве квартир

Новости 420on 12 мая 2025 10:00 2256

Через несколько лет в Чехии могут появиться квартиры, построенные по аналогии с австрийскими. Министерство местного развития готовит законопроект, который позволит муниципалитетам и частным лицам создавать так называемые компании с ограниченной прибылью. Свои доходы они будут использовать в первую очередь на строительство более дешевых квартир. Эта концепция уже доказала свою эффективность в Австро-Венгерской империи и в Первой Чехословацкой Республике.