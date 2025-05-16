В Чехии заканчивается песок, гравий и щебень. Положение становится критическим

Новости и статьи 16 мая 2025 15:00 420

В ближайшие годы строительство жилых домов, автомагистралей и высокоскоростных железных дорог может осложниться из-за одной давно игнорируемой проблемы. В Чехии заканчиваются основные сырьевые материалы, такие как песок, гравий и щебень, которые необходимы, например, для производства бетона. Из-за длительных разрешительных процедур новые источники пока отсутствуют. Поэтому государство ищет способы ускорить открытие карьеров.