В Чехии заканчивается песок, гравий и щебень. Положение становится критическим
16 мая 2025
15:00
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В ближайшие годы строительство жилых домов, автомагистралей и высокоскоростных железных дорог может осложниться из-за одной давно игнорируемой проблемы. В Чехии заканчиваются основные сырьевые материалы, такие как песок, гравий и щебень, которые необходимы, например, для производства бетона. Из-за длительных разрешительных процедур новые источники пока отсутствуют. Поэтому государство ищет способы ускорить открытие карьеров.
Строительные компании уже несколько лет предупреждают о надвигающихся проблемах, но сейчас ситуация приобретает критический характер.
«В ближайшие годы мы ожидаем рост спроса со стороны государственных и частных инвесторов. Однако ограничения могут быть вызваны двумя основными факторами: нехваткой рабочей силы и дефицитом основных сырьевых материалов для производства строительных материалов», — сказал Якуб Шимачек, директор TBG Metrostav.
«В ближайшие годы мы ожидаем рост спроса со стороны государственных и частных инвесторов. Однако ограничения могут быть вызваны двумя основными факторами: нехваткой рабочей силы и дефицитом основных сырьевых материалов для производства строительных материалов», — сказал Якуб Шимачек, директор TBG Metrostav.
По прогнозам Чешской геологической службы, к 2032 году более половины из 204 действующих карьеров и 60–70% из 149 песчаных карьеров прекратят свою деятельность. Оставшиеся мощности не смогут покрыть растущий спрос.
«После этого материалы придется завозить из-за рубежа, что приведет к дальнейшему удорожанию строительства», — рассказал Михал Вацек, директор CEEC Research.
При этом в ближайшие годы в Чехии должна начаться реализация важнейших строительных проектов — возведение двух новых блоков атомной электростанции «Дукованы», проект высокоскоростных железнодорожных линий и ускорение жилищного строительства. Поэтому в интересах правительства должно быть не только выделение средств на развитие транспортной инфраструктуры, но и упрощение законодательства для открытия новых месторождений на территории Чехии.
Последние месторождения в Чехии были открыты в 90-х годах прошлого века. Некоторые компании сегодня расширяют существующие карьеры, но процесс идет чрезвычайно медленно. По данным предприятий, получение разрешения занимает годы, в некоторых случаях даже более 10 лет.
Министерство промышленности и торговли сейчас готовит изменения. Оно разрабатывает постановление правительства, на основании которого Чехия обозначит некоторые карьеры как месторождения стратегического значения. В этом случае процесс получения разрешения будет значительно проще, чем обычно, и может пройти быстрее.
Строительные компании сейчас пытаются компенсировать нехватку сырья, делая ставку на переработку. Например, компания Skanska Residential использовала переработанный бетон при строительстве жилых домов в пражском районе Modřany.
По словам проектного менеджера Петра Душты, компания будет стремиться использовать эту технологию и в других проектах. Использование переработанного строительного мусора выгодно для предприятия с экономической точки зрения, но в то же время способствует достижению экологических целей.
Однако это не может полностью решить проблему. По данным Ассоциации по развитию переработки строительных материалов, в настоящее время переработанные материалы могут заменить только 10–15% годового потребления заполнителей, необходимых для производства бетона. Без открытия новых месторождений строительная отрасль не сможет обойтись в будущем.