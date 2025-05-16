За десятилетие жилье в Евросоюзе подорожало на десятки процентов
16 мая 2025
11:30
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Цены на недвижимость в Европейском союзе в период с 2015 по 2024 год выросли в среднем на 53%, пишет сайт Euronews со ссылкой на данные Евростата и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Сайт отмечает, что рост не был одинаковым во всех странах. Наибольший скачок наблюдали жители Венгрии, где стоимость жилья по сравнению с 2015 годом выросла примерно в три раза. В Чехии за менее чем 10 лет расходы примерно удвоились, сообщает Euronews.
Например, квартиры в Будапеште стоят от 250 000 до 1,5 миллиона евро (от 6,2 миллиона до 37,3 миллиона чешских крон). Второй по величине рост произошел в Исландии: по данным Банка Исландии, жилье в столице Рейкьявике и шести прилегающих населенных пунктах обходится в среднем в 558 000 евро (13,8 миллиона крон).
Немного лучше ситуация в Чешской Республике (пятое место в рейтинге), где за примерно 10 лет цены выросли более чем в два раза, аналогичная ситуация наблюдается в Литве, Португалии, Болгарии, Эстонии и Польше, пишет сервис Euronews.
На другом конце рейтинга находится Финляндия. С 2015 года там не было значительного роста цен на недвижимость, однако цены значительно различаются в сельских районах и городах, особенно в Хельсинки. Похожая ситуация, по-видимому, наблюдается в Греции. Евростат не располагает данными по греческому рынку недвижимости, но данные Банка Греции показывают небольшой рост по сравнению с ценами 2008 года в городских районах.
За пределами ЕС цены на жилье значительно выросли в Турции. По сравнению с 2015 годом они выросли даже в 17 раз. Двухкомнатная квартира в столице страны Стамбуле в настоящее время стоит около 120 000 евро (около 3 миллионов чешских крон).
Динамика цен на аренду
Динамика цен на аренду по всей Европейской cоюзу была менее резкой, но все же оставалась на подъеме. По последним данным Евростата, в период с 2010 по 2024 год цены в странах ЕС выросли на 26,7%.
Худшие результаты в этом отношении показала Эстония, где рост по сравнению с 2010 годом составил более чем в три раза. В Литве за рассматриваемый период средняя арендная плата выросла на 175%, в Исландии — на 120%, а в Венгрии — на 114%. В Турции она выросла почти в девять раз.
Лучше всего с точки зрения динамики арендных ставок обстоят дела у греков, для которых по сравнению с 2010 годом они снизились примерно на 13%.
Динамика цен на жилье
Что касается цен на жилье, то наиболее резкий рост в ЕС наблюдался в Эстонии, где в марте 2025 года они были почти в два раза выше, чем в 2015 году. За Эстонией следуют Польша и Чехия, где в настоящее время расходы на жилье достигают примерно 180% от уровня 2015 года.
Наименьший рост по сравнению с 2015 годом наблюдался в Испании, где расходы выросли лишь на 20%. Средний рост по ЕС по этой статье за последние 10 лет составил более 40%.
В абсолютных цифрах самой дорогой страной для проживания во всем ЕС является Ирландия, самой дешевой — Болгария, согласно последним данным Евростата за 2023 год. Чехия находится в нижней части ценового диапазона Европейского cоюза, на уровне Эстонии или Словакии.
Высокие цены на аренду и жилье являются одной из причин того, что многие молодые европейцы не могут покинуть родительский дом еще в течение нескольких лет после начала работы. По данным Евростата, молодые европейцы уезжают в собственное жилье или арендуют его в среднем в возрасте 26,3 года. Этот показатель значительно различается в разных странах ЕС: в Финляндии он составляет 21,4 года, а в Хорватии — 31,8 года.
Немного лучше ситуация в Чешской Республике (пятое место в рейтинге), где за примерно 10 лет цены выросли более чем в два раза, аналогичная ситуация наблюдается в Литве, Португалии, Болгарии, Эстонии и Польше, пишет сервис Euronews.
На другом конце рейтинга находится Финляндия. С 2015 года там не было значительного роста цен на недвижимость, однако цены значительно различаются в сельских районах и городах, особенно в Хельсинки. Похожая ситуация, по-видимому, наблюдается в Греции. Евростат не располагает данными по греческому рынку недвижимости, но данные Банка Греции показывают небольшой рост по сравнению с ценами 2008 года в городских районах.
За пределами ЕС цены на жилье значительно выросли в Турции. По сравнению с 2015 годом они выросли даже в 17 раз. Двухкомнатная квартира в столице страны Стамбуле в настоящее время стоит около 120 000 евро (около 3 миллионов чешских крон).
Динамика цен на аренду
Динамика цен на аренду по всей Европейской cоюзу была менее резкой, но все же оставалась на подъеме. По последним данным Евростата, в период с 2010 по 2024 год цены в странах ЕС выросли на 26,7%.
Худшие результаты в этом отношении показала Эстония, где рост по сравнению с 2010 годом составил более чем в три раза. В Литве за рассматриваемый период средняя арендная плата выросла на 175%, в Исландии — на 120%, а в Венгрии — на 114%. В Турции она выросла почти в девять раз.
Лучше всего с точки зрения динамики арендных ставок обстоят дела у греков, для которых по сравнению с 2010 годом они снизились примерно на 13%.
Динамика цен на жилье
Что касается цен на жилье, то наиболее резкий рост в ЕС наблюдался в Эстонии, где в марте 2025 года они были почти в два раза выше, чем в 2015 году. За Эстонией следуют Польша и Чехия, где в настоящее время расходы на жилье достигают примерно 180% от уровня 2015 года.
Наименьший рост по сравнению с 2015 годом наблюдался в Испании, где расходы выросли лишь на 20%. Средний рост по ЕС по этой статье за последние 10 лет составил более 40%.
В абсолютных цифрах самой дорогой страной для проживания во всем ЕС является Ирландия, самой дешевой — Болгария, согласно последним данным Евростата за 2023 год. Чехия находится в нижней части ценового диапазона Европейского cоюза, на уровне Эстонии или Словакии.
Высокие цены на аренду и жилье являются одной из причин того, что многие молодые европейцы не могут покинуть родительский дом еще в течение нескольких лет после начала работы. По данным Евростата, молодые европейцы уезжают в собственное жилье или арендуют его в среднем в возрасте 26,3 года. Этот показатель значительно различается в разных странах ЕС: в Финляндии он составляет 21,4 года, а в Хорватии — 31,8 года.