За десятилетие жилье в Евросоюзе подорожало на десятки процентов

Новости 420on 16 мая 2025 11:30 599

Цены на недвижимость в Европейском союзе в период с 2015 по 2024 год выросли в среднем на 53%, пишет сайт Euronews со ссылкой на данные Евростата и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Сайт отмечает, что рост не был одинаковым во всех странах. Наибольший скачок наблюдали жители Венгрии, где стоимость жилья по сравнению с 2015 годом выросла примерно в три раза. В Чехии за менее чем 10 лет расходы примерно удвоились, сообщает Euronews.