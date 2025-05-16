Цены на аренду квартир в Праге и регионах продолжают расти, но инвестиции в квартиры остаются нерентабельными
16 мая 2025
13:00
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В первом квартале 2025 года средние цены на аренду квартир в Праге снова выросли. По данным индекса арендной платы компании Deloitte, который отслеживает развитие рынка аренды жилья с помощью объявлений о предложениях на порталах недвижимости, квартальный рост составил 3,1%. Средняя стоимость аренды в столице достигла 438 крон за квадратный метр в месяц. Несмотря на рост арендной платы, Прага в апреле стала городом с самой низкой валовой доходностью от аренды во всей стране за более чем три года.
Самый значительный рост зафиксирован в районе Прага 9, где арендная плата выросла на 6,5%, а средняя цена здесь составляет 423 кроны за квадратный метро. Цены также значительно выросли в Праге 10 — на 5,8%, а средняя цена достигла 417 крон за квадратный метр. Значительный рост зафиксирован в Праге 4 (+4,7%, 423 крон за квадратный метр) и Праге 6 (+4,0%, 458 крон за квадратный метр).
С другой стороны, в некоторых районах мегаполиса наблюдалось снижение: в Праге 1 арендная плата упала до 463 крон за квадратный метр, а в Праге 8 наблюдалось небольшое снижение до 434 крон за квадратный метр. Прага 5 осталась без существенных изменений. С точки зрения цен самым дорогим районом города в настоящее время является Прага 3, где средняя арендная плата достигает 478 крон за квадратный метр, за ней следует Прага 2 с показателем 475 крон за квадратный метр.
В среднем по стране цены на аренду выросли на 2,3% и достигли 316 крон за квадратный метр. Прага по-прежнему остается самым дорогим городом, однако рост цен заметен и в других городах. Например, в Карловых Варах арендная плата выросла на 5,8% до 238 крон, в то время как в Усти-над-Лабем и Либерце наблюдался аналогичный рост на 2%, а средняя арендная плата здесь составляет 208 чешских крон за квадратный метр. С другой стороны, небольшое снижение было зафиксировано в Градце-Кралове и Пардубице, где цены упали на 1,4%. В Брно рост составил 1,4%, средняя цена здесь составляет 363 кроны. В Пльзене зафиксирован рост на 1,8% до 282 крон за квадратный метр.
Индекс аренды также различает предложения по типу здания. Наиболее распространенными являются квартиры в кирпичных домах, которые составляют почти 65% всех предложений. Цены на эти квартиры выросли на 3,1%, а средняя цена составляет 437 крон за квадратный метр. Еще более существенный рост цен наблюдался в сборных домах — на 5,9%, а средняя арендная плата достигла 398 крон за квадратный метр.
Несмотря на продолжающийся рост арендной платы, инвестиции в квартиры остаются относительно невыгодными. По данным UniCredit Bank, в апреле 2025 года чистая годовая доходность от аренды по-прежнему была отрицательной, хотя и немного лучше, чем в марте. Показатель доходности, учитывающий не только доход от аренды, но и издержки в виде процентных ставок по ипотеке и доходности государственных облигаций, вырос на 4 пункта до −2,85%. Рост показателя был обусловлен в основном снижением доходности десятилетних государственных облигаций, тогда как противоположный эффект оказали месячный рост цен предложения квартир на 1,2% и снижение арендной платы на 0,5%.
Несмотря на рост арендной платы, Прага в апреле стала городом с самой низкой валовой доходностью от аренды во всей стране за более чем три года. Здесь она достигла всего 3,3%, за ними следуют Брно и Карловы Вары с доходностью 3,4%. Самую высокую доходность по-прежнему предлагают инвестиции в недвижимость в Усти-над-Лабем — 5,7%. В большинстве региональных городов доходность от аренды снизилась по сравнению с предыдущим месяцем, наиболее существенно — в Остраве и Злине.
По словам аналитика UniCredit Bank Йиржи Пура, спрос на квартиры остается относительно высоким, несмотря на их невыгодное финансовое положение, в то время как предложение сдерживается небольшим количеством завершенных строительных проектов и стремлением удержать недвижимость в ожидании дальнейшего роста цен. «Трудно предсказать, как долго может продолжаться возобновление раздувания ценового пузыря на рынке недвижимости», — заключил он.
С другой стороны, в некоторых районах мегаполиса наблюдалось снижение: в Праге 1 арендная плата упала до 463 крон за квадратный метр, а в Праге 8 наблюдалось небольшое снижение до 434 крон за квадратный метр. Прага 5 осталась без существенных изменений. С точки зрения цен самым дорогим районом города в настоящее время является Прага 3, где средняя арендная плата достигает 478 крон за квадратный метр, за ней следует Прага 2 с показателем 475 крон за квадратный метр.
В среднем по стране цены на аренду выросли на 2,3% и достигли 316 крон за квадратный метр. Прага по-прежнему остается самым дорогим городом, однако рост цен заметен и в других городах. Например, в Карловых Варах арендная плата выросла на 5,8% до 238 крон, в то время как в Усти-над-Лабем и Либерце наблюдался аналогичный рост на 2%, а средняя арендная плата здесь составляет 208 чешских крон за квадратный метр. С другой стороны, небольшое снижение было зафиксировано в Градце-Кралове и Пардубице, где цены упали на 1,4%. В Брно рост составил 1,4%, средняя цена здесь составляет 363 кроны. В Пльзене зафиксирован рост на 1,8% до 282 крон за квадратный метр.
Индекс аренды также различает предложения по типу здания. Наиболее распространенными являются квартиры в кирпичных домах, которые составляют почти 65% всех предложений. Цены на эти квартиры выросли на 3,1%, а средняя цена составляет 437 крон за квадратный метр. Еще более существенный рост цен наблюдался в сборных домах — на 5,9%, а средняя арендная плата достигла 398 крон за квадратный метр.
Несмотря на продолжающийся рост арендной платы, инвестиции в квартиры остаются относительно невыгодными. По данным UniCredit Bank, в апреле 2025 года чистая годовая доходность от аренды по-прежнему была отрицательной, хотя и немного лучше, чем в марте. Показатель доходности, учитывающий не только доход от аренды, но и издержки в виде процентных ставок по ипотеке и доходности государственных облигаций, вырос на 4 пункта до −2,85%. Рост показателя был обусловлен в основном снижением доходности десятилетних государственных облигаций, тогда как противоположный эффект оказали месячный рост цен предложения квартир на 1,2% и снижение арендной платы на 0,5%.
Несмотря на рост арендной платы, Прага в апреле стала городом с самой низкой валовой доходностью от аренды во всей стране за более чем три года. Здесь она достигла всего 3,3%, за ними следуют Брно и Карловы Вары с доходностью 3,4%. Самую высокую доходность по-прежнему предлагают инвестиции в недвижимость в Усти-над-Лабем — 5,7%. В большинстве региональных городов доходность от аренды снизилась по сравнению с предыдущим месяцем, наиболее существенно — в Остраве и Злине.
По словам аналитика UniCredit Bank Йиржи Пура, спрос на квартиры остается относительно высоким, несмотря на их невыгодное финансовое положение, в то время как предложение сдерживается небольшим количеством завершенных строительных проектов и стремлением удержать недвижимость в ожидании дальнейшего роста цен. «Трудно предсказать, как долго может продолжаться возобновление раздувания ценового пузыря на рынке недвижимости», — заключил он.