Цены на аренду квартир в Праге и регионах продолжают расти, но инвестиции в квартиры остаются нерентабельными

Новости 420on 16 мая 2025 13:00 635

В первом квартале 2025 года средние цены на аренду квартир в Праге снова выросли. По данным индекса арендной платы компании Deloitte, который отслеживает развитие рынка аренды жилья с помощью объявлений о предложениях на порталах недвижимости, квартальный рост составил 3,1%. Средняя стоимость аренды в столице достигла 438 крон за квадратный метр в месяц. Несмотря на рост арендной платы, Прага в апреле стала городом с самой низкой валовой доходностью от аренды во всей стране за более чем три года.