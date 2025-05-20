Чешские СМИ: Испания требует от Airbnb удалить 65 000 объявлений об аренде жилья
20 мая 2025
19:30
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Министерство по защите прав потребителей Испании обязало компанию Airbnb удалить более 65 000 объявлений о сдаче жилья в аренду со своей платформы, поскольку они нарушают действующие правила.
Испанское правительство совместно с муниципальными и региональными властями начало повсеместную борьбу с туристическим жильем, предлагаемым через онлайн-платформы, такие как Airbnb и Booking.com. По мнению многих испанцев, эти платформы порождают чрезмерный туризм, ограничивают доступность жилья и способствуют тому, что местные жители уже не могут позволить себе арендную плату.
Большинство заблокированных объявлений Airbnb не содержали номера лицензии. В других не было указано, является ли владелец физическим или юридическим лицом, сообщили в министерстве.
Министр защиты прав потребителей Пабло Бустинду заявил, что его цель — покончить с бесконтрольностью и незаконностью в сфере аренды жилья для отдыха, а также способствовать повышению доступности жилья и защите прав потребителей.
В июне прошлого года мэр Барселоны Жауме Колбони предпринял самый жесткий шаг в Испании, приказав полностью запретить сдачу жилья в аренду туристам к 2028 году, что затронет около 10 000 квартир.
Такое жилье расположено по всей стране, включая столицу Мадрид, регионы Андалусия и Каталония, заявили в правительстве. Они добавили, что в понедельник постановление, направленное в Airbnb, было поддержано высшим судом Мадрида.
Большинство заблокированных объявлений Airbnb не содержали номера лицензии. В других не было указано, является ли владелец физическим или юридическим лицом, сообщили в министерстве.
Министр защиты прав потребителей Пабло Бустинду заявил, что его цель — покончить с бесконтрольностью и незаконностью в сфере аренды жилья для отдыха, а также способствовать повышению доступности жилья и защите прав потребителей.
В июне прошлого года мэр Барселоны Жауме Колбони предпринял самый жесткий шаг в Испании, приказав полностью запретить сдачу жилья в аренду туристам к 2028 году, что затронет около 10 000 квартир.
Такое жилье расположено по всей стране, включая столицу Мадрид, регионы Андалусия и Каталония, заявили в правительстве. Они добавили, что в понедельник постановление, направленное в Airbnb, было поддержано высшим судом Мадрида.
В последние месяцы десятки тысяч испанцев вышли на улицы в знак протеста против роста цен на жилье и аренду. В воскресенье, например, демонстрации прошли по всем Канарским островам. Местные жители протестовали против существующей модели туризма.