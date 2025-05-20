Чешские СМИ: Испания требует от Airbnb удалить 65 000 объявлений об аренде жилья

Новости и статьи 20 мая 2025 19:30 674

Министерство по защите прав потребителей Испании обязало компанию Airbnb удалить более 65 000 объявлений о сдаче жилья в аренду со своей платформы, поскольку они нарушают действующие правила.