НДС и недвижимость после поправок 2025 года: что изменится с 1 июля?
23 мая 2025
14:00
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Поправка к Закону об НДС № 461/2024 уже частично вступила в силу 1 января 2025 года. Некоторые изменения, внесенные этой поправкой, особенно касающиеся недвижимости, вступают в силу только с 1 июля 2025 года. Ниже представлен обзор наиболее важных изменений:
Более точное определение земли под застройку
После внесения поправок поставка земли под застройку по-прежнему будет облагаться налогом. Круг административных действий, которые могут превратить землю в участок под застройку, сужен. Земля, которая может быть использована для строительства здания, прочно связанного с землей, на основании документации по планировке, выданной муниципалитетом, разграничения застроенной территории или разрешения, выданного строительным органом в соответствии с Законом о строительстве, будет считаться землей под застройку. С другой стороны, некоторые земли, расположенные на застроенной территории, будут исключены из определения земли под застройку, если очевидно, что на этой земле нельзя разместить здание или вероятность этого крайне мала.
Изменения в освобождении от налога завершенных зданий заключаются в сокращении периода, в течение которого поставка недвижимого имущества является налогооблагаемой поставкой, и в принципе налогообложения только первой поставки после завершения строительства или существенной перестройки.
До сих пор существовал пятилетний срок, в течение которого завершенное строительство всегда являлось налогооблагаемой передачей для целей Закона об НДС. Теперь срок применения НДС при поставке недвижимого имущества будет сокращен с пяти лет до 23 календарных месяцев. Этот срок будет исчисляться с календарного месяца, следующего за календарным месяцем, в котором было принято решение об утверждении после завершения строительства недвижимого имущества (первая поставка после строительства) или после его реконструкции, если такая реконструкция соответствует признакам так называемого существенного изменения недвижимого имущества (первая поставка после завершенной реконструкции).
Новый временной тест для налогообложения поставки недвижимого имущества может также начинаться до выдачи разрешения на строительство после реконструкции недвижимого имущества, если проводимая реконструкция соответствует характеристикам существенного изменения недвижимого имущества.
Продавец реконструируемого имущества должен будет проверить, соответствует ли реконструкция признакам существенного изменения имущества, и если да, то применить НДС при продаже такого имущества.
Ставка НДС и определение зданий для социального жилья
Только поставка зданий для социального жилья будет по-прежнему облагаться НДС по сниженной ставке 12%. Внесены изменения в определение таких зданий. Регистрация в реестре территориальной идентификации, адресов и недвижимости теперь будет иметь решающее значение для семейных домов и многоквартирных домов для применения пониженной ставки НДС. Ограничение площади семейного дома до 350 квадратных метров остается неизменным. Однако в случае с многоквартирным домом для социального жилья есть изменения. В дополнение к небольшим квартирам площадью до 120 квадратных метров теперь можно будет иметь больше больших квартир (более 120 квадратных метров), при условии, что площадь небольших квартир составляет более 50% площади дома.
Определение существенного изменения объекта недвижимости
Существенное изменение здания приводит к тому, что передача недвижимого имущества после изменения рассматривается как налогооблагаемая сделка. Существенным изменением теперь будет считаться такое изменение недвижимого имущества, которое имеет целью изменить использование или условия занятия недвижимого имущества и при этом фактические расходы, понесенные продавцом на такое изменение, превышают 30 % цены продажи недвижимого имущества. Налогоплательщик будет проверять, соответствует ли реконструкция признакам существенного изменения имущества, только при продаже имущества. Если вышеуказанные признаки существенного изменения имущества соблюдены и продажа имущества происходит в течение 23-месячного тестового периода, продавец будет применять НДС при поставке такого имущества.
После внесения поправок поставка земли под застройку по-прежнему будет облагаться налогом. Круг административных действий, которые могут превратить землю в участок под застройку, сужен. Земля, которая может быть использована для строительства здания, прочно связанного с землей, на основании документации по планировке, выданной муниципалитетом, разграничения застроенной территории или разрешения, выданного строительным органом в соответствии с Законом о строительстве, будет считаться землей под застройку. С другой стороны, некоторые земли, расположенные на застроенной территории, будут исключены из определения земли под застройку, если очевидно, что на этой земле нельзя разместить здание или вероятность этого крайне мала.
Изменения в освобождении от налога завершенных зданий заключаются в сокращении периода, в течение которого поставка недвижимого имущества является налогооблагаемой поставкой, и в принципе налогообложения только первой поставки после завершения строительства или существенной перестройки.
До сих пор существовал пятилетний срок, в течение которого завершенное строительство всегда являлось налогооблагаемой передачей для целей Закона об НДС. Теперь срок применения НДС при поставке недвижимого имущества будет сокращен с пяти лет до 23 календарных месяцев. Этот срок будет исчисляться с календарного месяца, следующего за календарным месяцем, в котором было принято решение об утверждении после завершения строительства недвижимого имущества (первая поставка после строительства) или после его реконструкции, если такая реконструкция соответствует признакам так называемого существенного изменения недвижимого имущества (первая поставка после завершенной реконструкции).
Новый временной тест для налогообложения поставки недвижимого имущества может также начинаться до выдачи разрешения на строительство после реконструкции недвижимого имущества, если проводимая реконструкция соответствует характеристикам существенного изменения недвижимого имущества.
Продавец реконструируемого имущества должен будет проверить, соответствует ли реконструкция признакам существенного изменения имущества, и если да, то применить НДС при продаже такого имущества.
Ставка НДС и определение зданий для социального жилья
Только поставка зданий для социального жилья будет по-прежнему облагаться НДС по сниженной ставке 12%. Внесены изменения в определение таких зданий. Регистрация в реестре территориальной идентификации, адресов и недвижимости теперь будет иметь решающее значение для семейных домов и многоквартирных домов для применения пониженной ставки НДС. Ограничение площади семейного дома до 350 квадратных метров остается неизменным. Однако в случае с многоквартирным домом для социального жилья есть изменения. В дополнение к небольшим квартирам площадью до 120 квадратных метров теперь можно будет иметь больше больших квартир (более 120 квадратных метров), при условии, что площадь небольших квартир составляет более 50% площади дома.
Определение существенного изменения объекта недвижимости
Существенное изменение здания приводит к тому, что передача недвижимого имущества после изменения рассматривается как налогооблагаемая сделка. Существенным изменением теперь будет считаться такое изменение недвижимого имущества, которое имеет целью изменить использование или условия занятия недвижимого имущества и при этом фактические расходы, понесенные продавцом на такое изменение, превышают 30 % цены продажи недвижимого имущества. Налогоплательщик будет проверять, соответствует ли реконструкция признакам существенного изменения имущества, только при продаже имущества. Если вышеуказанные признаки существенного изменения имущества соблюдены и продажа имущества происходит в течение 23-месячного тестового периода, продавец будет применять НДС при поставке такого имущества.