НДС и недвижимость после поправок 2025 года: что изменится с 1 июля?

Новости 420on 23 мая 2025 14:00 686

Поправка к Закону об НДС № 461/2024 уже частично вступила в силу 1 января 2025 года. Некоторые изменения, внесенные этой поправкой, особенно касающиеся недвижимости, вступают в силу только с 1 июля 2025 года. Ниже представлен обзор наиболее важных изменений: