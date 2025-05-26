Дорогие квартиры повышают инфляцию. Из-за них Чешский национальный банк может прекратить снижение ставок
26 мая 2025
12:00
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Снижение ставок по ипотечным и другим кредитам в этом году может оказаться не таким значительным, как предполагалось. Майское снижение процентных ставок может быть последним в обозримом будущем. Протокол последнего заседания указывает на то, что в следующий раз банковский совет ЧНБ будет сдержан в своих решениях. Среди причин — быстро растущие цены на недвижимость, из-за которых инфляция может остаться выше целевого показателя центрального банка.
Высокие цены на квартиры и дома являются причиной для сохранения ставок на более высоком уровне, например, по мнению члена совета Евы Замразиловой. Ее коллега Ян Кубичек также намерен принять их во внимание. Другие члены совета обращают внимание на эту тенденцию, но пока не считают необходимым на нее реагировать.
Базовая ставка ЧНБ — один из ключевых факторов, влияющих на стоимость ипотечных кредитов и ссуд. И люди, и компании надеются на их сни. Если центральный банк сделает паузу в снижении процентных ставок, в этом году оно может оказаться не таким значительным, как предполагалось.
В своих рассуждениях члены совета опасаются влияния роста цен на недвижимость на инфляцию. Хотя сами цены на недвижимость не входят в индекс потребительских цен, они отражаются в нем через расчетные расходы на жилье домохозяйств-собственников.
«Цены на недвижимость по-прежнему являются значительным инфляционным фактором», — говорят представители банков.
Замразлова во время заседания заявила, что в случае сохранения инфляционных рисков ее майское голосование за снижение ставок в этом году может стать последним. Она связала рост цен на недвижимость с высоким уровнем сбережений чешских домохозяйств.
Сбережения чехов являются одними из самых больших в Европе. Экономист UniCredit Bank Jiří Pour в прошлом году оценил, что в период с 2020 по 2023 год домохозяйства накопили 1 260 миллиардов крон. Теперь эти деньги можно инвестировать. Традиционно самым популярным способом является вложение денег в квартиры или дома.
Рост цен будет продолжаться
Обоснованность опасений подтверждают текущие события на рынке недвижимости. В Праге и Брно растет спрос на новостройки. После длительного перерыва растет также интерес к семейным домам.
Однако предложение жилья в Чехии в течение длительного времени является недостаточным, что усиливает давление на рост цен. А это косвенно приводит к росту инфляции. «Быстрый рост цен на недвижимость продолжится в этом году, но постепенно должен ослабеть. Однако он по-прежнему будет представлять собой значительный инфляционный импульс», — говорят эксперты.
Банк прогнозирует, что после прошлогоднего 5-процентного роста цены на недвижимость в этом году вырастут на 9%. Это также должно привести к тому, что инфляция останется выше 2-процентного целевого показателя ЧНБ. А это будет побуждать советников к осторожности.
Помимо цен на недвижимость, в их рассуждениях фигурируют и другие факторы. Например, по-прежнему вызывает тревогу инфляция в сфере услуг.
«Существует консенсус, что возможности для дальнейшего снижения ставок ограничены. Дальнейшее снижение будет зависеть от снижения инфляционных рисков в отечественной экономике», — заявил после заседания губернатор Алеш Михл.
Аналитики сходятся во мнении, что в июне базовая ставка останется на текущем уровне 3,5%. «Мы ожидаем стабильности ставок до ноября», — заявил экономист Česka spořitelna Йиржи Поланский. Raiffeisenbank предполагает, что в этом году снижения ставок уже не будет.
Базовая ставка ЧНБ — один из ключевых факторов, влияющих на стоимость ипотечных кредитов и ссуд. И люди, и компании надеются на их сни. Если центральный банк сделает паузу в снижении процентных ставок, в этом году оно может оказаться не таким значительным, как предполагалось.
В своих рассуждениях члены совета опасаются влияния роста цен на недвижимость на инфляцию. Хотя сами цены на недвижимость не входят в индекс потребительских цен, они отражаются в нем через расчетные расходы на жилье домохозяйств-собственников.
«Цены на недвижимость по-прежнему являются значительным инфляционным фактором», — говорят представители банков.
Замразлова во время заседания заявила, что в случае сохранения инфляционных рисков ее майское голосование за снижение ставок в этом году может стать последним. Она связала рост цен на недвижимость с высоким уровнем сбережений чешских домохозяйств.
Сбережения чехов являются одними из самых больших в Европе. Экономист UniCredit Bank Jiří Pour в прошлом году оценил, что в период с 2020 по 2023 год домохозяйства накопили 1 260 миллиардов крон. Теперь эти деньги можно инвестировать. Традиционно самым популярным способом является вложение денег в квартиры или дома.
Рост цен будет продолжаться
Обоснованность опасений подтверждают текущие события на рынке недвижимости. В Праге и Брно растет спрос на новостройки. После длительного перерыва растет также интерес к семейным домам.
Однако предложение жилья в Чехии в течение длительного времени является недостаточным, что усиливает давление на рост цен. А это косвенно приводит к росту инфляции. «Быстрый рост цен на недвижимость продолжится в этом году, но постепенно должен ослабеть. Однако он по-прежнему будет представлять собой значительный инфляционный импульс», — говорят эксперты.
Банк прогнозирует, что после прошлогоднего 5-процентного роста цены на недвижимость в этом году вырастут на 9%. Это также должно привести к тому, что инфляция останется выше 2-процентного целевого показателя ЧНБ. А это будет побуждать советников к осторожности.
Помимо цен на недвижимость, в их рассуждениях фигурируют и другие факторы. Например, по-прежнему вызывает тревогу инфляция в сфере услуг.
«Существует консенсус, что возможности для дальнейшего снижения ставок ограничены. Дальнейшее снижение будет зависеть от снижения инфляционных рисков в отечественной экономике», — заявил после заседания губернатор Алеш Михл.
Аналитики сходятся во мнении, что в июне базовая ставка останется на текущем уровне 3,5%. «Мы ожидаем стабильности ставок до ноября», — заявил экономист Česka spořitelna Йиржи Поланский. Raiffeisenbank предполагает, что в этом году снижения ставок уже не будет.