Дорогие квартиры повышают инфляцию. Из-за них Чешский национальный банк может прекратить снижение ставок

Новости 420on 26 мая 2025 12:00 534

Снижение ставок по ипотечным и другим кредитам в этом году может оказаться не таким значительным, как предполагалось. Майское снижение процентных ставок может быть последним в обозримом будущем. Протокол последнего заседания указывает на то, что в следующий раз банковский совет ЧНБ будет сдержан в своих решениях. Среди причин — быстро растущие цены на недвижимость, из-за которых инфляция может остаться выше целевого показателя центрального банка.