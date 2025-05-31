Застраховать недвижимость в Чехии становится все сложнее и дороже
31 мая 2025
09:00
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Экстремальные погодные колебания последних лет могут существенно повлиять на сумму, которую люди платят за страхование жилья. Из-за таких событий, как прошлогодние разрушительные наводнения, ранние торнадо и повторяющиеся сильные штормы, страховым компаниям приходится выплачивать значительно больше денег, чем в прошлом. Поэтому они рассматривают возможность повышения стоимости страховки и совершенствования карт природных угроз.
Многие домовладельцы убедились в необходимости правильного страхования во время наводнения в сентябре прошлого года.
«В долгосрочной перспективе необходимо изменить концептуальный подход к принятию риска. Мы должны гораздо тщательнее оценивать его с помощью моделей и сегментации и на основе этого устанавливать цену», — говорит Рената Чапкова, пресс-секретарь Česká podnikatelská pojišt’ovna.
По оценкам Kooperativa, в ближайшие годы взносы клиентов могут вырасти на несколько процентов. «Рост будет зависеть от нескольких факторов, а не только от частоты природных событий. Все, что мы страхуем — например, строительные материалы или работу мастеров, — дорожает», — утверждает пресс-секретарь Милан Каня.
Растущее число убытков от стихийных бедствий оказывает большое влияние на мышление компаний. Упомянутая выше ČPP заявила, что если в период с 2014 по 2018 год она регистрировала в среднем 4 100 таких претензий в год, то в период с 2019 по 2023 год их будет 7 400.
Прошлый год был весьма необычным. Например, компания Generali Česká pojišt’ovna выплатила клиентам 9,04 миллиарда крон, что на 310% больше, чем в прошлом году. Хотя на эту сумму значительно повлияли сентябрьские наводнения, которые обошлись страховщику в 5,7 миллиарда, даже без них счет был бы примерно на миллиард больше, чем годом ранее.
Хотя наводнения и торнадо привлекают наибольшее внимание, для фирм проблемой являются и более сильные бури и ураганы. Поэтому они стараются расширить спектр моделей, с которыми работают.
Основным инструментом остаются постоянно обновляемые карты наводнений, которые ведет Чешская ассоциация страховых компаний.
«Однако мы также работаем с собственными картами и другими документами, учитывающими отдельные погодные явления», — сказал Ян Марек, представитель компании Generali Česká pojišt’ovna.
Аналогичного подхода придерживается Чешская компания страхования бизнеса. Она тоже ищет новые сложные инструменты, которые помогут ей оценить степень риска отдельных мест. На основе этих инструментов компании могут требовать более высокие взносы или отказывать в заключении договора.
Канадско-американская компания Intermap Technologies, создатель наиболее широко используемых карт наводнений, также старается реагировать на потребности страховщиков. Она постепенно добавляет в свое приложение информацию, например, о штормах, граде, грозах, торнадо и лесных пожарах. Карты также смогут оценивать угрозу засухи.
«Цель — предоставить страховому рынку наиболее полные и современные данные об опасных природных явлениях», — уверен Ричард Шалек, директор по продажам европейского офиса Intermap Technologies.
Чешские фирмы следуют зарубежной тенденции. Например, в некоторых регионах США, таких как Калифорния, теперь очень сложно застраховать имущество из-за растущего числа стихийных бедствий. А существующие клиенты сталкиваются с резким повышением взносов, вплоть до увеличения первоначальных цен в несколько раз.
«В долгосрочной перспективе необходимо изменить концептуальный подход к принятию риска. Мы должны гораздо тщательнее оценивать его с помощью моделей и сегментации и на основе этого устанавливать цену», — говорит Рената Чапкова, пресс-секретарь Česká podnikatelská pojišt’ovna.
По оценкам Kooperativa, в ближайшие годы взносы клиентов могут вырасти на несколько процентов. «Рост будет зависеть от нескольких факторов, а не только от частоты природных событий. Все, что мы страхуем — например, строительные материалы или работу мастеров, — дорожает», — утверждает пресс-секретарь Милан Каня.
Растущее число убытков от стихийных бедствий оказывает большое влияние на мышление компаний. Упомянутая выше ČPP заявила, что если в период с 2014 по 2018 год она регистрировала в среднем 4 100 таких претензий в год, то в период с 2019 по 2023 год их будет 7 400.
Прошлый год был весьма необычным. Например, компания Generali Česká pojišt’ovna выплатила клиентам 9,04 миллиарда крон, что на 310% больше, чем в прошлом году. Хотя на эту сумму значительно повлияли сентябрьские наводнения, которые обошлись страховщику в 5,7 миллиарда, даже без них счет был бы примерно на миллиард больше, чем годом ранее.
Хотя наводнения и торнадо привлекают наибольшее внимание, для фирм проблемой являются и более сильные бури и ураганы. Поэтому они стараются расширить спектр моделей, с которыми работают.
Основным инструментом остаются постоянно обновляемые карты наводнений, которые ведет Чешская ассоциация страховых компаний.
«Однако мы также работаем с собственными картами и другими документами, учитывающими отдельные погодные явления», — сказал Ян Марек, представитель компании Generali Česká pojišt’ovna.
Аналогичного подхода придерживается Чешская компания страхования бизнеса. Она тоже ищет новые сложные инструменты, которые помогут ей оценить степень риска отдельных мест. На основе этих инструментов компании могут требовать более высокие взносы или отказывать в заключении договора.
Канадско-американская компания Intermap Technologies, создатель наиболее широко используемых карт наводнений, также старается реагировать на потребности страховщиков. Она постепенно добавляет в свое приложение информацию, например, о штормах, граде, грозах, торнадо и лесных пожарах. Карты также смогут оценивать угрозу засухи.
«Цель — предоставить страховому рынку наиболее полные и современные данные об опасных природных явлениях», — уверен Ричард Шалек, директор по продажам европейского офиса Intermap Technologies.
Чешские фирмы следуют зарубежной тенденции. Например, в некоторых регионах США, таких как Калифорния, теперь очень сложно застраховать имущество из-за растущего числа стихийных бедствий. А существующие клиенты сталкиваются с резким повышением взносов, вплоть до увеличения первоначальных цен в несколько раз.