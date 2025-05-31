Застраховать недвижимость в Чехии становится все сложнее и дороже

Новости и статьи 31 мая 2025 09:00 147

Экстремальные погодные колебания последних лет могут существенно повлиять на сумму, которую люди платят за страхование жилья. Из-за таких событий, как прошлогодние разрушительные наводнения, ранние торнадо и повторяющиеся сильные штормы, страховым компаниям приходится выплачивать значительно больше денег, чем в прошлом. Поэтому они рассматривают возможность повышения стоимости страховки и совершенствования карт природных угроз.