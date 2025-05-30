Европейский инвестиционный банк выделит 1,5 миллиарда крон на крупнейший частный проект строительства квартир с льготной арендой
30 мая 2025
08:00
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Европейский инвестиционный банк поддержит масштабное строительство около 700 пражских квартир с пониженной арендной платой. Для их строительства он предоставил Чешской сберегательной кассе кредит в размере 1,5 миллиарда крон. Крупнейший частный проект так называемого доступного арендного жилья должен обеспечить квартирами в первую очередь представителей таких необходимых профессий, как медики, учителя или полицейские.
По словам вице-президента Европейского инвестиционного банка Кириакоса Какуриса, строительство будет способствовать развитию общественных услуг. «Эта инициатива также будет способствовать социальной интеграции и восстановлению города», — сказал Какурис.
Квартиры должны появиться, например, в пражских районах Ходов, Гарфа и Черный Мост. За строительство будет отвечать компания Dostupné bydlení České spořitelny, дочерняя компания банка. Арендаторы получат договоры на пять лет, а арендная плата будет на 20 процентов ниже рыночной стоимости.
Česká spořitelna начала строительство льготных квартир в 2023 году. Она является одним из крупнейших институциональных арендодателей в стране. У нее есть квартиры, например, в Ждаре-над-Сазавой или в пражском районе Стржижков.
В их сдаче в аренду она сотрудничает с муниципалитетами или учреждениями, такими как больницы. «С декабря было заключено уже семьдесят пять договоров аренды, и большинство из них заключили медсестры общего профиля», — сообщила заместитель по сестринскому уходу FN Motol Яна Новакова. Именно для Motol были построены квартиры в Стржижкове.
В настоящее время муниципалитеты также стремятся построить квартиры с пониженной арендной платой. Таким образом, они хотят предоставить жилье людям, которые не могут позволить себе платить рыночные цены. И в этих случаях арендаторами должны быть в первую очередь люди из нужных профессий.
Квартиры должны появиться, например, в пражских районах Ходов, Гарфа и Черный Мост. За строительство будет отвечать компания Dostupné bydlení České spořitelny, дочерняя компания банка. Арендаторы получат договоры на пять лет, а арендная плата будет на 20 процентов ниже рыночной стоимости.
Česká spořitelna начала строительство льготных квартир в 2023 году. Она является одним из крупнейших институциональных арендодателей в стране. У нее есть квартиры, например, в Ждаре-над-Сазавой или в пражском районе Стржижков.
В их сдаче в аренду она сотрудничает с муниципалитетами или учреждениями, такими как больницы. «С декабря было заключено уже семьдесят пять договоров аренды, и большинство из них заключили медсестры общего профиля», — сообщила заместитель по сестринскому уходу FN Motol Яна Новакова. Именно для Motol были построены квартиры в Стржижкове.
В настоящее время муниципалитеты также стремятся построить квартиры с пониженной арендной платой. Таким образом, они хотят предоставить жилье людям, которые не могут позволить себе платить рыночные цены. И в этих случаях арендаторами должны быть в первую очередь люди из нужных профессий.