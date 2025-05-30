Европейский инвестиционный банк выделит 1,5 миллиарда крон на крупнейший частный проект строительства квартир с льготной арендой

Новости 420on 30 мая 2025 08:00 551

Европейский инвестиционный банк поддержит масштабное строительство около 700 пражских квартир с пониженной арендной платой. Для их строительства он предоставил Чешской сберегательной кассе кредит в размере 1,5 миллиарда крон. Крупнейший частный проект так называемого доступного арендного жилья должен обеспечить квартирами в первую очередь представителей таких необходимых профессий, как медики, учителя или полицейские.