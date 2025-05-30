Рекорд, которым никто не может похвастаться. Количество новых разрешений на строительство в Чехии является самым низким за 26 лет

Новости 420on 30 мая 2025 13:30 603

Цифровизация провалилась, инвесторы колеблются, а органы власти не успевают выдавать разрешения. Чехии грозит, что дома закончатся раньше, чем будут выданы разрешения на строительство новых.