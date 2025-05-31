Арендная плата в современных офисах Праги достигла рекордного уровня
31 мая 2025
15:00
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В первом квартале средняя арендная плата за новые офисы, расположенные рядом со станциями метро в Праге, выросла на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 6,3% за два года, достигнув 17,4 евро (435 крон) за квадратный метр. В центре города владельцы сдавали эту площадь под офисы за более чем 30 евро (750 крон). В более широком центре города она составляла 20 евро (500 крон), а в пригородах — 16,50 евро (410 крон) за квадратный метр.
Об этом свидетельствует анализ риелторской компании Colliers, который имеется в распоряжении ČTK.
По данным Colliers, цены растут из-за низкой заполняемости в связи с небольшим строительством новых офисов. В Праге 3,96 миллиона квадратных метров офисных помещений, а заполняемость составляет 7%. Из 278 000 квадратных метров незанятых административных площадей четверть приходится на здания, построенные в последние три года, и еще четверть — на проекты 2009–2021 годов.
Таким образом, по данным Colliers, Прага имеет самый низкий уровень незанятости среди всех столиц Центральной и Восточной Европы. Все крупные офисные центры Праги заняты на 94–96%. Выделяется район Будейовицка с заполняемостью более 99%, где, однако, Česká spořitelna начала распродажу своего портфеля.
В первом квартале был завершен только один административный проект — первая фаза E-Factory площадью 8 700 квадратных метров офисных помещений. Инвесторы также начали две реконструкции офисов: проект Isolda в Панкраце и помещения в торговом доме Kotva на площади Республики. Согласно анализу, до конца года должны быть завершены четыре проекта общей площадью 17 900 квадратных метров. Таким образом, в 2025 году объем нового строительства будет самым низким за последние 10 лет.
«Все чаще мы наблюдаем преобразование старых офисных зданий, например, в жилые проекты. Учитывая острую нехватку жилья в Праге, такой подход экономически логичен, но не очень помогает офисному рынку. Прогнозы значительно более позитивны: на период со второго по четвертый квартал 2025 года запланировано начало строительства девяти проектов общей площадью 160 900 квадратных метров, которые будут завершены в период с 2026 по 2028 год», — сказал Йозеф Станко, директор отдела рыночных исследований Colliers.
Однако интерес к аренде офисов в Праге был самым низким с 2020 года. В первом квартале компании арендовали 87 700 квадратных метров административных площадей. Более половины этого объема пришлось на аренду новых помещений. Около 40% составили пересмотр существующих договоров, а 5% — субаренда.
По данным Colliers, цены растут из-за низкой заполняемости в связи с небольшим строительством новых офисов. В Праге 3,96 миллиона квадратных метров офисных помещений, а заполняемость составляет 7%. Из 278 000 квадратных метров незанятых административных площадей четверть приходится на здания, построенные в последние три года, и еще четверть — на проекты 2009–2021 годов.
Таким образом, по данным Colliers, Прага имеет самый низкий уровень незанятости среди всех столиц Центральной и Восточной Европы. Все крупные офисные центры Праги заняты на 94–96%. Выделяется район Будейовицка с заполняемостью более 99%, где, однако, Česká spořitelna начала распродажу своего портфеля.
В первом квартале был завершен только один административный проект — первая фаза E-Factory площадью 8 700 квадратных метров офисных помещений. Инвесторы также начали две реконструкции офисов: проект Isolda в Панкраце и помещения в торговом доме Kotva на площади Республики. Согласно анализу, до конца года должны быть завершены четыре проекта общей площадью 17 900 квадратных метров. Таким образом, в 2025 году объем нового строительства будет самым низким за последние 10 лет.
«Все чаще мы наблюдаем преобразование старых офисных зданий, например, в жилые проекты. Учитывая острую нехватку жилья в Праге, такой подход экономически логичен, но не очень помогает офисному рынку. Прогнозы значительно более позитивны: на период со второго по четвертый квартал 2025 года запланировано начало строительства девяти проектов общей площадью 160 900 квадратных метров, которые будут завершены в период с 2026 по 2028 год», — сказал Йозеф Станко, директор отдела рыночных исследований Colliers.
Однако интерес к аренде офисов в Праге был самым низким с 2020 года. В первом квартале компании арендовали 87 700 квадратных метров административных площадей. Более половины этого объема пришлось на аренду новых помещений. Около 40% составили пересмотр существующих договоров, а 5% — субаренда.