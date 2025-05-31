Арендная плата в современных офисах Праги достигла рекордного уровня

Новости 420on 31 мая 2025 15:00 440

В первом квартале средняя арендная плата за новые офисы, расположенные рядом со станциями метро в Праге, выросла на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 6,3% за два года, достигнув 17,4 евро (435 крон) за квадратный метр. В центре города владельцы сдавали эту площадь под офисы за более чем 30 евро (750 крон). В более широком центре города она составляла 20 евро (500 крон), а в пригородах — 16,50 евро (410 крон) за квадратный метр.