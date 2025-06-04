Чехи не обращают внимания на техническое состояние своих домов, а потом не могут их продать

Новости и статьи 4 июня 2025 21:00 393

Многие чехи считают, что владеют недвижимостью стоимостью в миллионы, но когда они решают продать дом, то оказываются неприятно удивлены реальностью — его стоимость едва превышает цену земли. Такова ситуация с более чем полумиллионом семейных домов, построенных до 2000 года. Они неактуальны с технической и эстетической точки зрения, и при продаже владельцам приходится снижать цену на несколько миллионов. Многие из них дешевле было бы снести и построить заново. Это не означает, что старые здания не подлежат продаже, но они должны быть отремонтированы в соответствии с высокими техническими и энергетическими стандартами.