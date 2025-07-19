Чешские банки выдали ипотек на 150 миллиардов крон за полгода — рынок приближается ко второму рекордному году в истории

Рост спроса на фоне осторожного снижения ставок





Несмотря на то, что процентные ставки снижаются крайне медленно, интерес чехов к ипотечным займам остается высоким. Если рынок сохранит нынешние темпы, объем новых ипотек по итогам 2025 года может достичь 294 миллиардов крон, что на 29% больше, чем в прошлом году.





«Многие семьи, наученные опытом последних двух лет, больше не хотят ждать лучших условий по соотношению стоимости жилья и ставки по кредиту», — отметил эксперт.



Как утверждает Ондржей Шухман, руководитель ипотечного направления группы Komerční banka, на спрос влияют сразу два фактора: стремительный рост цен на недвижимость и ожидание, что процентные ставки в обозримом будущем уже значительно не снизятся.«Многие семьи, наученные опытом последних двух лет, больше не хотят ждать лучших условий по соотношению стоимости жилья и ставки по кредиту», — отметил эксперт.

Средняя ставка — все еще выше 4,5%

По данным ČBA, средняя ставка по реально выданным ипотекам в июне составила 4,56% годовых, тогда как в мае она держалась на уровне 4,6%. Существенных изменений в ближайшее время ждать не приходится — на это указывает динамика ставок на межбанковском рынке.





Средний размер ипотечного займа в Чехии уже достиг 4,2 миллиона крон. При сроке погашения в 30 лет это означает ежемесячный платеж почти в 21 500 крон.



