Чешские банки выдали ипотек на 150 миллиардов крон за полгода — рынок приближается ко второму рекордному году в истории
19 июля 2025
12:00
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Чешский ипотечный рынок уверенно движется к своему второму по успешности году за все время наблюдений. Об этом свидетельствуют свежие данные проекта Hypomonitor, реализуемого Чешской банковской ассоциацией (ČBA). Согласно отчету, в июне банки и строительные сберегательные кассы предоставили новые ипотечные кредиты на сумму 29,4 миллиарда крон. А общий объем с начала года составил уже 150 миллиардов крон.
Рост спроса на фоне осторожного снижения ставок
Несмотря на то, что процентные ставки снижаются крайне медленно, интерес чехов к ипотечным займам остается высоким. Если рынок сохранит нынешние темпы, объем новых ипотек по итогам 2025 года может достичь 294 миллиардов крон, что на 29% больше, чем в прошлом году.
Как утверждает Ондржей Шухман, руководитель ипотечного направления группы Komerční banka, на спрос влияют сразу два фактора: стремительный рост цен на недвижимость и ожидание, что процентные ставки в обозримом будущем уже значительно не снизятся.
«Многие семьи, наученные опытом последних двух лет, больше не хотят ждать лучших условий по соотношению стоимости жилья и ставки по кредиту», — отметил эксперт.
«Многие семьи, наученные опытом последних двух лет, больше не хотят ждать лучших условий по соотношению стоимости жилья и ставки по кредиту», — отметил эксперт.
Средняя ставка — все еще выше 4,5%
По данным ČBA, средняя ставка по реально выданным ипотекам в июне составила 4,56% годовых, тогда как в мае она держалась на уровне 4,6%. Существенных изменений в ближайшее время ждать не приходится — на это указывает динамика ставок на межбанковском рынке.
Средний размер ипотечного займа в Чехии уже достиг 4,2 миллиона крон. При сроке погашения в 30 лет это означает ежемесячный платеж почти в 21 500 крон.
Как пояснил Яромир Шиндел, главный экономист ČBA, на перспективы дальнейшего снижения ставок сейчас влияет обстановка на финансовых рынках. Ставки, по которым банки кредитуют друг друга, в последние недели снова начали расти. Причина — сохраняющиеся опасения по поводу инфляции и связанная с этим более жесткая политика Чешского национального банка (ČNB).
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