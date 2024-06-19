Государственный праздник: 5 июля в Чехии празднуют День Кирилла и Мефодия

5 июля в Чехии отмечают государственно-церковный праздник – День Кирилла и Мефодия, основателей славянской письменности. Считается, что именно в этот день братья пришли в Моравию. В храмах и церквях проходят богослужения, а также завершается традиционное паломничество. В этом материале мы кратко напоминаем о том, что сделали Кирилл и Мефодий для славян и в чем заключалась их главная заслуга.



Кирилл и Мефодий – основатели славянского православия



Кирилл и Мефодий в значительной мере повлияли не только на Моравию, но и на Россию, Болгарию, Сербию, Беларусь, Хорватию и Польшу. Поэтому их называют славянскими апостолами. Можно сказать, что они положили основы для развития славянского православия.



В Моравию их пригласил святой князь Ростислав, который хотел распространять христианскую веру на языке, близком местным народам. Латинские священники пытались повлиять на Моравскую империю и настаивали на том, что богослужение может проходить только на латинском или греческом языке.



Просвещенный государь



Князь Ростислав стал правителем Большой Моравии около 846 года. Он стремился к тому, чтобы христианство приняла и аристократия, и простой народ. Ростислав осознал, что политизированные апостолы, говорящие на непонятном людям языке, не вызывают у них доверия. После неуспешного прошения послать настоящих учителей веры князь Ростислав в 862 году попросил у Папы Римского выслать к нему миссионеров из Константинополя.



Два родных брата



Два родных брата, Кирилл (827 – 869) и Мефодий (815 – 885), родились в Солуни. Первоначально Кирилла звали Константином, но при пострижении в монахи он сменил имя. Хотя братья воспитывались в высокопоставленной семье, они отказались от светских привилегий и стали священниками.



Оба брата получили образование в греческих школах. Константин (Кирилл) прославился как один из лучших учеников Византийской империи. Есть мнение, что Кирилл и Мефодий хорошо знали славянский язык, потому что их мать была славянского происхождения. Болгарские ученые доказывают, что и их отец также был славянином.

Создание старославянского языка



Когда братья прибыли в Моравию, Константин, скорее всего, был епископом, а его брат Мефодий был, предположительно, дьяконом. Братья поняли идеи князя Ростислава, поэтому заранее подготовились к задаче. Константин придумал буквы для славянского языка, перевел на него фрагменты Священного писания, которые зачитывают при богослужениях по восточному образцу. Также братья, перевели Библию, литургию Иоанна Златоуста, св. Василия Великого и другие важные богослужения. Письменность, которую они создали, называлась глаголицей.



Миссия Кирилла и Мефодия



Миссия Кирилла и Мефодия в Моравии имела большой успех. Их очень хорошо встретили и государь, и славянский народ. Духовность, личный пример христианской жизни и использование понятного людям славянского языка во время богослужений способствовали тому, что местные жители охотно принимали христианство и добровольно отказывались от языческих верований.



Братья выбрали среди моравских людей подходящий кандидатов на духовные должности и обучили их, чтобы народ как можно раньше получил священников славянского происхождения.



В 867 году братья вместе со своими учениками поехали в Константинополь, чтобы посвятить их в священники и епископы. Из-за политических беспокойств они задержались в Венеции. Там они получили приглашение папы римского Николая I и отправились в Рим. Но во время их пути Николай умер.



Константин стал Кириллом



В Риме братья снова защитили свою миссионерскую работу и славянский язык для богослужения. Константин, которого ослабили постоянные интриги и обвинения со стороны латинского духовенства, тяжело заболел. В то время оба брата со своими учениками жили в Риме в греческом монастыре.



Когда Константин почувствовал, что уже не выздоровеет, он попросил, чтобы его постригли в монахи, и принял монашеское имя Кирилл. Перед смертью он попросил брата Мефодия, чтобы он продолжал миссионерскую работу в Моравии. Кирилл умер 14 февраля 869 года.



Во время его болезни Мефодий и некоторые ученики стали священниками. После смерти Кирилла Мефодий стал епископом. Его снова послали на Моравию с письмом, в котором новый папа римский принял славянское богослужение с тем условием, что эпистола и евангелие будут читаться на двух языках: сначала на латинском, а потом на славянском.