Отпуск за 9 700 крон: как чехи тратят деньги на летние каникулы
3 июня 2025
18:00
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Провести летний отпуск в своей стране в этом году планируют 65% чехов, что на 4% больше, чем в прошлом году. Напротив, доля тех, кто собирается отдыхать за границей, снизилась на 3% и составила 57%. Об этом свидетельствуют результаты опроса государственного агентства по поддержке туризма CzechTourism, в котором в мае этого года приняла участие тысяча респондентов.
В опросе люди могли проголосовать как за отдых в Чехии, так и за отдых за границей. Отдых в Чехии чаще всего выбирали респонденты в возрасте от 40 до 49 лет с доходом от 20 000 до 25 000 крон. За границей побывать планируют в основном люди в возрасте от 30 до 49 лет, а также те, кто имеет высшее образование. Интерес к отдыху за границей растет вместе с доходом.
Согласно CzechTourism, средняя продолжительность запланированного летнего отпуска в Чехии составляет девять дней, что на один день меньше, чем в прошлом году. Ожидаемые расходы на человека, напротив, выросли на 423 кроны до 9 707 крон. Почти половину расходов чехи планируют потратить на проживание в своей стране. Чаще всего они хотят посетить Южночешский, Южноморавский и Среднечешский края. Рейтинг самых популярных краев не изменился.
Гостиницы в Южночешском, Южноморавском и Среднечешском краях ожидают в летние выходные заполняемость в основном от 52 до 68%, при этом средняя цена за ночь составляет от 2 500 до 3 000 крон.
Отдых в своей стране по-прежнему имеет для чехов сильное значение. Это надежность, комфорт, качественные услуги и богатые впечатления — от природы и достопримечательностей до отличной еды. В этом году растет интерес к региональной кухне. До 77% людей говорят, что во время путешествий по Чехии хотя бы иногда пробуют местные деликатесы. Это значительная поддержка для местных производителей и предпринимателей.
В первом квартале этого года в Чехии остановилось 4,15 миллиона туристов, что на 1,4% больше, чем в том же периоде прошлого года. Увеличилось количество как иностранных, так и чешских гостей. С января по конец марта туристы провели в гостиницах 10,5 миллиона ночей, что на 0,6% больше, чем в том же периоде прошлого года.
В прошлом году чехи совершили 7,5 миллиона поездок за границу, что примерно на 4% меньше, чем в 2023 году. Впрочем, количество ночевок выросло примерно на 1,1% до 49,1 миллиона. По данным статистиков, Хорватия ухудшила свои позиции, уступив Италии в рейтинге самых популярных направлений для длительных поездок продолжительностью четыре и более ночей. В то время как в Италию чехи совершили 796 000 длительных поездок, в Хорватию — 674 000.
Согласно CzechTourism, средняя продолжительность запланированного летнего отпуска в Чехии составляет девять дней, что на один день меньше, чем в прошлом году. Ожидаемые расходы на человека, напротив, выросли на 423 кроны до 9 707 крон. Почти половину расходов чехи планируют потратить на проживание в своей стране. Чаще всего они хотят посетить Южночешский, Южноморавский и Среднечешский края. Рейтинг самых популярных краев не изменился.
Гостиницы в Южночешском, Южноморавском и Среднечешском краях ожидают в летние выходные заполняемость в основном от 52 до 68%, при этом средняя цена за ночь составляет от 2 500 до 3 000 крон.
Отдых в своей стране по-прежнему имеет для чехов сильное значение. Это надежность, комфорт, качественные услуги и богатые впечатления — от природы и достопримечательностей до отличной еды. В этом году растет интерес к региональной кухне. До 77% людей говорят, что во время путешествий по Чехии хотя бы иногда пробуют местные деликатесы. Это значительная поддержка для местных производителей и предпринимателей.
В первом квартале этого года в Чехии остановилось 4,15 миллиона туристов, что на 1,4% больше, чем в том же периоде прошлого года. Увеличилось количество как иностранных, так и чешских гостей. С января по конец марта туристы провели в гостиницах 10,5 миллиона ночей, что на 0,6% больше, чем в том же периоде прошлого года.
В прошлом году чехи совершили 7,5 миллиона поездок за границу, что примерно на 4% меньше, чем в 2023 году. Впрочем, количество ночевок выросло примерно на 1,1% до 49,1 миллиона. По данным статистиков, Хорватия ухудшила свои позиции, уступив Италии в рейтинге самых популярных направлений для длительных поездок продолжительностью четыре и более ночей. В то время как в Италию чехи совершили 796 000 длительных поездок, в Хорватию — 674 000.