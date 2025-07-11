Собираетесь в отпуск на машине? На что обратить внимание

Новости 420on 11 июля 2025 13:30 181

В эти дни многие люди отправляются в отпуск на автомобиле. К сожалению, некоторые не уделяют достаточно времени подготовке не только пассажиров, но и, прежде всего, автомобиля. Это приводит к ненужным стрессовым ситуациям, поломкам и авариям, которых можно было бы легко избежать. До 70 % водителей отправляются в путь с недокачанными шинами, что часто становится причиной дорожно-транспортных происшествий. Водители должны обращать внимание не только на техническое состояние автомобиля, но и на усталость, которая может возникнуть во время поездки.