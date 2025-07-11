Собираетесь в отпуск на машине? На что обратить внимание
11 июля 2025
13:30
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В эти дни многие люди отправляются в отпуск на автомобиле. К сожалению, некоторые не уделяют достаточно времени подготовке не только пассажиров, но и, прежде всего, автомобиля. Это приводит к ненужным стрессовым ситуациям, поломкам и авариям, которых можно было бы легко избежать. До 70 % водителей отправляются в путь с недокачанными шинами, что часто становится причиной дорожно-транспортных происшествий. Водители должны обращать внимание не только на техническое состояние автомобиля, но и на усталость, которая может возникнуть во время поездки.
Водителям, особенно во время отпуска, может доставить немало хлопот езда на автомобиле с недокачанными шинами. «Недокачанные шины существенно влияют на управляемость автомобиля. Это означает, что в критической ситуации я плохо управляю автомобилем, у меня значительно увеличивается тормозной путь, что фактически может привести к фатальным последствиям. В то же время с экономической точки зрения они увеличивают расход топлива и сокращают срок службы шин», — предупреждает председатель ассоциации «Безопасно на дорогах» Якуб Моравец.
Тормозной путь иногда увеличивается до четырех метров. Что касается расхода топлива, эксперты говорят, что недокачанные шины могут увеличить его расход до пяти процентов.
Особенно во время летних каникул на автомагистралях можно увидеть автомобили, которые буквально «сидят» на дороге, поэтому, по мнению экспертов, не следует недооценивать количество чемоданов и вещей, необходимых для отпуска, которые мы кладем в автомобиль.
Насколько можно загрузить автомобиль, указано в техническом паспорте автомобиля. «На обратной стороне указана максимально допустимая масса и эксплуатационная масса. Если их вычесть, то получается вес, который можно загрузить, и совершенно неважно, находится ли груз в багажном отделении, на багажнике, на крыше или на буксировочном устройстве», — пояснил Моравец.
Также есть правила хранения багажа. Крупные или тяжелые предметы водители должны укладывать внизу багажника, как можно ближе к задним сиденьям. Напротив, более легкие и мелкие вещи следует укладывать впереди и вверху багажника автомобиля. «У нас есть две причины для этого: во-первых, для обеспечения устойчивости автомобиля, а во-вторых, для экстренного торможения. Тяжелые предметы не имеют тенденции набирать скорость и угрожать пассажирам в автомобиле», — добавил Моравец.
Обязательное оборудование
Перед каждой поездкой водитель также должен проверить, есть ли в автомобиле все обязательное оборудование.
«В Чехии в обязательное оборудование автомобиля входят предупреждающий треугольник, аптечка и светоотражающий жилет. В случае экстренной остановки водитель обязан надеть его. В обязательное оборудование также входит запасное колесо. Если его нет, можно иметь, например, комплект для ремонта без демонтажа», — перечислил Моравец. Однако если у водителей нет запасного колеса или они не умеют его заменить, многие из них имеют в стране договор на услуги помощи, которые приедут и заменят колесо.
Однако если водители собираются в отпуск за границу, им следует проверить, что требуется в данной стране в рамках обязательного оборудования автомобиля и какие правила дорожного движения там действуют. В этой связи Моравец обратил внимание, что наиболее частое изменение касается светоотражающих жилетов. «У нас ее обязан иметь только водитель, тогда как во многих соседних странах светоотражающие жилеты должны быть на количество сидений, то есть для каждого члена экипажа, что вполне логично», — сказал эксперт. Речь идет, например, о Венгрии. В Испании светоотражающая жилетка обязательна для всех пассажиров, которые в чрезвычайной ситуации выходят из автомобиля.
В некоторых странах в обязательную комплектацию автомобиля входят и другие вещи. Например, в Польше водители должны иметь в автомобиле огнетушитель. В Хорватии, которая является популярным направлением для чехов, водителей ничего не застанет врасплох. Просто не забудьте положить в машину запасные лампочки, если автомобиль не оборудован светодиодными фарами или ксеноном.
Путешествие с детьми
Важно не недооценивать путешествия с детьми не только во время летних каникул. В первую очередь необходимо обеспечить их безопасность, то есть правильно усадить в автокресло. В нашей стране действует обязательное требование перевозить детей в соответствующих удерживающих устройствах, то есть детских автокреслах, до 150 см роста или до 36 кг веса. Детские автокресла делятся на категории в зависимости от возраста, роста или веса ребенка.
В Чешской Республике ребенок может путешествовать в детском автокресле на заднем сиденье, но может сидеть и на переднем. «Однако будьте осторожны при поездках в Хорватию, где детское автокресло может быть установлено только с ребенком до двух лет на переднем сиденье, а до двенадцати лет ребенок не может сидеть на переднем сиденье. У нас этот возраст уже отменили», — отметил Моравец.
В связи с этим BESIP обращает внимание, что если дети в нашей стране путешествуют в автокресле, установленном против направления движения на переднем пассажирском сиденье, подушка безопасности пассажира должна быть отключена. Автокресло также должно быть правильно закреплено в соответствии с инструкцией производителя.
О чем не забыть
Однако если водитель уверен в своих способностях, но не в автомобиле, ему следует перед поездкой посетить автосервис и проверить тормоза и амортизаторы. «Их очень часто недооценивают, а они важны для управления автомобилем», — добавил Моравец. Водитель не должен забывать и о рабочих жидкостях в автомобиле.
Неотъемлемой частью подготовки к длительной поездке является планирование маршрута, советует BESIP. Идеально спланировать маршрут на несколько этапов. По мнению экспертов, также стоит узнать о возможностях страхования за границей и, при необходимости, дополнительно застраховать автомобиль. Перед поездкой также рекомендуется проверить условия движения на платных участках, таких как автомагистрали, и возможности въезда в некоторые европейские города.
Тормозной путь иногда увеличивается до четырех метров. Что касается расхода топлива, эксперты говорят, что недокачанные шины могут увеличить его расход до пяти процентов.
Особенно во время летних каникул на автомагистралях можно увидеть автомобили, которые буквально «сидят» на дороге, поэтому, по мнению экспертов, не следует недооценивать количество чемоданов и вещей, необходимых для отпуска, которые мы кладем в автомобиль.
Насколько можно загрузить автомобиль, указано в техническом паспорте автомобиля. «На обратной стороне указана максимально допустимая масса и эксплуатационная масса. Если их вычесть, то получается вес, который можно загрузить, и совершенно неважно, находится ли груз в багажном отделении, на багажнике, на крыше или на буксировочном устройстве», — пояснил Моравец.
Также есть правила хранения багажа. Крупные или тяжелые предметы водители должны укладывать внизу багажника, как можно ближе к задним сиденьям. Напротив, более легкие и мелкие вещи следует укладывать впереди и вверху багажника автомобиля. «У нас есть две причины для этого: во-первых, для обеспечения устойчивости автомобиля, а во-вторых, для экстренного торможения. Тяжелые предметы не имеют тенденции набирать скорость и угрожать пассажирам в автомобиле», — добавил Моравец.
Обязательное оборудование
Перед каждой поездкой водитель также должен проверить, есть ли в автомобиле все обязательное оборудование.
«В Чехии в обязательное оборудование автомобиля входят предупреждающий треугольник, аптечка и светоотражающий жилет. В случае экстренной остановки водитель обязан надеть его. В обязательное оборудование также входит запасное колесо. Если его нет, можно иметь, например, комплект для ремонта без демонтажа», — перечислил Моравец. Однако если у водителей нет запасного колеса или они не умеют его заменить, многие из них имеют в стране договор на услуги помощи, которые приедут и заменят колесо.
Однако если водители собираются в отпуск за границу, им следует проверить, что требуется в данной стране в рамках обязательного оборудования автомобиля и какие правила дорожного движения там действуют. В этой связи Моравец обратил внимание, что наиболее частое изменение касается светоотражающих жилетов. «У нас ее обязан иметь только водитель, тогда как во многих соседних странах светоотражающие жилеты должны быть на количество сидений, то есть для каждого члена экипажа, что вполне логично», — сказал эксперт. Речь идет, например, о Венгрии. В Испании светоотражающая жилетка обязательна для всех пассажиров, которые в чрезвычайной ситуации выходят из автомобиля.
В некоторых странах в обязательную комплектацию автомобиля входят и другие вещи. Например, в Польше водители должны иметь в автомобиле огнетушитель. В Хорватии, которая является популярным направлением для чехов, водителей ничего не застанет врасплох. Просто не забудьте положить в машину запасные лампочки, если автомобиль не оборудован светодиодными фарами или ксеноном.
Путешествие с детьми
Важно не недооценивать путешествия с детьми не только во время летних каникул. В первую очередь необходимо обеспечить их безопасность, то есть правильно усадить в автокресло. В нашей стране действует обязательное требование перевозить детей в соответствующих удерживающих устройствах, то есть детских автокреслах, до 150 см роста или до 36 кг веса. Детские автокресла делятся на категории в зависимости от возраста, роста или веса ребенка.
В Чешской Республике ребенок может путешествовать в детском автокресле на заднем сиденье, но может сидеть и на переднем. «Однако будьте осторожны при поездках в Хорватию, где детское автокресло может быть установлено только с ребенком до двух лет на переднем сиденье, а до двенадцати лет ребенок не может сидеть на переднем сиденье. У нас этот возраст уже отменили», — отметил Моравец.
В связи с этим BESIP обращает внимание, что если дети в нашей стране путешествуют в автокресле, установленном против направления движения на переднем пассажирском сиденье, подушка безопасности пассажира должна быть отключена. Автокресло также должно быть правильно закреплено в соответствии с инструкцией производителя.
О чем не забыть
Однако если водитель уверен в своих способностях, но не в автомобиле, ему следует перед поездкой посетить автосервис и проверить тормоза и амортизаторы. «Их очень часто недооценивают, а они важны для управления автомобилем», — добавил Моравец. Водитель не должен забывать и о рабочих жидкостях в автомобиле.
Неотъемлемой частью подготовки к длительной поездке является планирование маршрута, советует BESIP. Идеально спланировать маршрут на несколько этапов. По мнению экспертов, также стоит узнать о возможностях страхования за границей и, при необходимости, дополнительно застраховать автомобиль. Перед поездкой также рекомендуется проверить условия движения на платных участках, таких как автомагистрали, и возможности въезда в некоторые европейские города.
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