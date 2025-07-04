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Как будут работать магазины в Чехии в праздничные дни 5 и 6 июля

Новости и статьи
4 июля 2025
18:00
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В Чешской Республике закон о регулировании розничной торговли, действующий с 2016 года, запрещает работу магазинов с площадью более 200 квадратных метров в определенные государственные праздники. Однако это правило распространяется не на все праздничные даты. В частности, в ближайшие праздники — 5 и 6 июля — ограничения на работу магазинов не действуют.
Какие праздники отмечают 5 и 6 июля

Июль в Чехии начинается с двух значимых государственных праздников:

5 июля страна отмечает День святых Кирилла и Мефодия — византийских просветителей, прибывших в IX веке на моравские земли. Братья из Солуни сыграли ключевую роль в христианизации славян и создании основы славянской письменности.

6 июля — День памяти Яна Гуса. Ян Гус был богословом, проповедником и одним из главных деятелей чешской церковной реформы. Его идеи стали основой для возникновения гуситского движения. Он был сожжен 6 июля 1415 года.

В 2025 году оба праздника выпадают на выходные — субботу и воскресенье.


Будут ли работать магазины
На оба праздничных дня запрет на торговлю не распространяется. Это значит, что крупные розничные магазины могут работать в обычном режиме. Тем не менее каждая торговая точка самостоятельно решает, будет ли открыта, поэтому перед походом за покупками рекомендуется проверить актуальное расписание на официальном сайте магазина.

Когда магазины в Чехии закрыты по закону
Согласно законодательству, магазины с площадью более 200 квадратных метров обязаны закрываться в следующие государственные праздники:

  • 1 января — День восстановления самостоятельного чешского государства и Новый год
  • Пасхальный понедельник (плавающая дата)
  • 8 мая — День Победы
  • 28 сентября — День чешской государственности
  • 28 октября — День образования независимого чехословацкого государства
  • 25 декабря — Рождество Христово (первый день)
  • 26 декабря — Рождество Христово (второй день)

Разрешена торговля в следующие праздничные дни:
  • Страстная пятница
  • 1 мая — Праздник труда
  • 5 июля — День святых Кирилла и Мефодия
  • 6 июля — День памяти сожжения Яна Гуса
  • 17 ноября — День борьбы за свободу и демократию
  • 24 декабря — Сочельник (до 12:00)

Таким образом, в праздничные дни 5 и 6 июля 2025 года в Чехии магазины будут открыты, но с возможными изменениями в графике.
Чехия праздники
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