Как будут работать магазины в Чехии в праздничные дни 5 и 6 июля

Какие праздники отмечают 5 и 6 июля





Июль в Чехии начинается с двух значимых государственных праздников:



5 июля страна отмечает День святых Кирилла и Мефодия — византийских просветителей, прибывших в IX веке на моравские земли. Братья из Солуни сыграли ключевую роль в христианизации славян и создании основы славянской письменности.





6 июля — День памяти Яна Гуса.



— День памяти Яна Гуса. Ян Гус был богословом, проповедником и одним из главных деятелей чешской церковной реформы. Его идеи стали основой для возникновения гуситского движения. Он был сожжен 6 июля 1415 года.

В 2025 году оба праздника выпадают на выходные — субботу и воскресенье.







Будут ли работать магазины

запрет на торговлю не распространяется. Это значит, что крупные розничные



На оба праздничных дня. Это значит, что крупные розничные магазины могут работать в обычном режиме. Тем не менее каждая торговая точка самостоятельно решает, будет ли открыта, поэтому перед походом за покупками рекомендуется проверить актуальное расписание на официальном сайте магазина.

Когда магазины в Чехии закрыты по закону

обязаны закрываться в следующие государственные



Согласно законодательству, магазины с площадью более 200 квадратных метровв следующие государственные праздники

1 января — День восстановления самостоятельного чешского государства и Новый год

Пасхальный понедельник (плавающая дата)

8 мая — День Победы

28 сентября — День чешской государственности

28 октября — День образования независимого чехословацкого государства

25 декабря — Рождество Христово (первый день)

26 декабря — Рождество Христово (второй день)



Разрешена торговля в следующие праздничные дни:

Страстная пятница

1 мая — Праздник труда

5 июля — День святых Кирилла и Мефодия

6 июля — День памяти сожжения Яна Гуса

17 ноября — День борьбы за свободу и демократию

24 декабря — Сочельник (до 12:00)



Таким образом, в праздничные дни 5 и 6 июля 2025 года в Чехии магазины будут открыты, но с возможными изменениями в графике.