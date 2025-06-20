Правила путешествия с собаками, кошками и хорьками по странам ЕС
20 июня 2025
21:00
256
При поездке с собаками, кошками или хорьками в другую страну-член Европейского Союза владелец должен пометить их микрочипом и обеспечить действительность прививки от бешенства. Также нужно взять с собой их паспорта. Для путешествий в третьи страны владелец должен выполнить условия, установленные в данной стране, то же самое относится к путешествиям с другими видами животных, будь то в страны ЕС или в третьи страны. Один человек может сопровождать не более пяти питомцев.
В так называемом паспорте для животных должно быть указано сопровождающее лицо, — как правило, это владелец. У сопровождающего лица, если это не сам владелец, должно быть от последнего соответствующее разрешение.
В случае отсутствия такого паспорта грозит штраф до 50 000 крон.
Прививка от бешенства необходима каждой собаке, кошке и хорьку старше 12 недель. Животное может путешествовать не ранее чем через 21 день после вакцинации. В случае повторной вакцинации, проведенной ветеринаром в период действия предыдущей вакцинации, можно путешествовать сразу. Перед вакцинацией и выдачей паспорта животное должно быть чипировано.
Если владелец отправляется в третью страну, где ситуация с бешенством хуже, по возвращении он должен предоставить подтверждение о проведенном обследовании на бешенство у питомца, которое подтверждает, что животное имеет достаточно антител против этой инфекции.
За отсутствие прививки по возвращении из третьих стран грозит штраф до 50 000 крон.
При поездках с собакой в Ирландию, Финляндию и на Мальту действует еще одно условие: собака должна быть проглистогонена за период от 24 до 120 часов до въезда на территорию указанных стран. Ветеринары также предупреждают, что в некоторых странах, например в Германии, могут возникнуть проблемы с перевозкой собак боевых пород, поэтому рекомендуют заранее уточнить правила перевозки у местных ветеринарных органов.
Паспорт в Чехии выдают частные ветеринарные врачи, утвержденные региональными ветеринарными управлениями.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19:30
20 ИЮНЯ 2025
500
21:00
19 ИЮНЯ 2025
2168
19:30
17 ИЮНЯ 2025
1742
18:00
3 ИЮНЯ 2025
3910
10:00
16 МАЯ 2025
5797
15:00
9 МАЯ 2025
3187
09:00
8 МАЯ 2025
49445
12:30
7 МАЯ 2025
5930
17:00
16 АПРЕЛЯ 2025
5068
18:00
15 АПРЕЛЯ 2025
1997
20:30
9 АПРЕЛЯ 2025
6162
13:00
6 АПРЕЛЯ 2025
5202