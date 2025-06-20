Правила путешествия с собаками, кошками и хорьками по странам ЕС

В так называемом паспорте для животных должно быть указано сопровождающее лицо, — как правило, это владелец. У сопровождающего лица, если это не сам владелец, должно быть от последнего соответствующее разрешение.







В случае отсутствия такого паспорта грозит штраф до 50 000 крон.



Прививка от бешенства необходима каждой собаке, кошке и хорьку старше 12 недель. Животное может путешествовать не ранее чем через 21 день после вакцинации. В случае повторной вакцинации, проведенной ветеринаром в период действия предыдущей вакцинации, можно путешествовать сразу. Перед вакцинацией и выдачей паспорта животное должно быть чипировано.



Если владелец отправляется в третью страну, где ситуация с бешенством хуже, по возвращении он должен предоставить подтверждение о проведенном обследовании на бешенство у питомца, которое подтверждает, что животное имеет достаточно антител против этой инфекции.







За отсутствие прививки по возвращении из третьих стран грозит штраф до 50 000 крон.