ОБЗОР: На что обратить внимание при оформлении туристической страховки

Новости и статьи 30 июня 2025 19:30 159

Сезон летних отпусков начался, и многие жители Чехии снова отправляются за границу, на море или в горы. Перед поездкой они оформляют туристическую страховку. Некоторые при этом допускают ошибки, многие не знают, как правильно подать заявление о возмещении ущерба.