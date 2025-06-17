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Чешские операторы на лето расширяют объем данных для поездок за пределы ЕС

Новости и статьи
17 июня 2025
19:30
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Перед летним сезоном все три ведущих чешских мобильных оператора — O2, T-Mobile и Vodafone — обновили свои предложения роуминговых пакетов для стран вне Европейского союза.
Новые тарифы позволят пользователям комфортнее пользоваться мобильным интернетом в популярных туристических направлениях вроде Турции, Швейцарии, Албании и США. Напомним, что в рамках ЕС действуют те же цены, что и дома.

Что предлагают операторы:

O2
  • Для клиентов с контрактными тарифами: 1 ГБ интернета бесплатно на первые 24 часа пребывания в любой из более чем 90 стран.
  • Затем можно подключить обновлённые пакеты Svět TOP:
     
    • 1 ГБ за 299 крон 
    • 5 ГБ за 399 крон 
  • Пакеты действуют в 96 странах, охватывающих 95% поездок клиентов вне ЕС. 
  • Также появился новый пакет Svět Ostatní — 1 ГБ за 999 крон, работающий еще в 28 странах.

T-Mobile
  • В популярной роуминговой зоне A (включающей востребованные направления):
     
    • Новый пакет на 5 ГБ — за 549 крон 
    • Пакет на 10 ГБ — за 999 крон 
  • Эти варианты дополнили уже существующие пакеты на 1 ГБ и 2 ГБ, предоставляя клиентам больше гибкости в выборе объема данных.

Vodafone
  • Дополнения к тарифу World Roaming:
     
    • 3 ГБ на неделю — за 299 крон 
    • 7 ГБ на 30 дней — за 599 крон 
  • Альтернатива — опция Roaming na den (Роуминг на день) для тех, кто в поездках в основном звонит и отправляет SMS:
     
    • 199 крон в сутки
    •  Клиенты с безлимитным тарифом могут звонить без ограничений, остальные — в рамках своих минут и SMS
    • В качестве летнего бонуса все получают дополнительный 1 ГБ интернета в день
    • Предложение действительно до 31 августа
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