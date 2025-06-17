Чешские операторы на лето расширяют объем данных для поездок за пределы ЕС

Новости и статьи 17 июня 2025 19:30 427

Перед летним сезоном все три ведущих чешских мобильных оператора — O2, T-Mobile и Vodafone — обновили свои предложения роуминговых пакетов для стран вне Европейского союза.