Из Праги стало дешевле летать на дальние расстояния. Помогли новые рейсы и меньшее количество пассажиров

Новости 420on 15 июля 2025 09:00 1644

В этом году из Чехии летать в дальние страны дешевле, чем в прошлом. Цены на авиабилеты в Азию снизились благодаря новым дальнемагистральным рейсам, а в Северную Америку — благодаря снижению спроса. Выгодны также некоторые европейские направления, например, Хорватия.