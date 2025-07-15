Из Праги стало дешевле летать на дальние расстояния. Помогли новые рейсы и меньшее количество пассажиров
15 июля 2025
09:00
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В этом году из Чехии летать в дальние страны дешевле, чем в прошлом. Цены на авиабилеты в Азию снизились благодаря новым дальнемагистральным рейсам, а в Северную Америку — благодаря снижению спроса. Выгодны также некоторые европейские направления, например, Хорватия.
Авиабилеты за границу в этом году не намного дороже, чем в прошлом — во многих случаях они даже дешевле. Об этом свидетельствуют статистические данные портала Letuška.cz.
«Средние цены на авиабилеты в европейские направления остаются на уровне прошлого года. Однако авиабилеты в дальние страны стоят в среднем на 5% меньше, чем в прошлом году», — говорит Йозеф Трейбал, директор Letuška.cz.
Именно дальние рейсы претерпевают самые большие изменения за последние годы. «Появление на чешском рынке новых перевозчиков, выполняющих дальние рейсы, приводит к снижению цен на авиабилеты в Азию», — добавляет глава агентства по продаже авиабилетов.
В последние месяцы из Праги начали летать три новые авиакомпании — южнокорейская Asiana Airlines с рейсом в Сеул, Etihad Airways в Абу-Даби и Air Canada, которая возобновила прямое сообщение с Торонто. Все эти рейсы принесли пражскому аэропорту почти три тысячи новых пассажирских мест в неделю, помимо существующих рейсов.
Руководство аэропорта подчеркивает важность дальних рейсов. «Новое сообщение с новым аэропортом в Абу-Даби — это еще один успех в нашей стратегии постепенного расширения предложения дальних рейсов. Мы верим, что этот маршрут довольно быстро завоюет популярность среди пассажиров и предложит соединение не только с Объединенными Арабскими Эмиратами, но и с другими направлениями в сети Etihad», — заявил Йиржи Пос, председатель правления аэропорта Прага.
По оценкам аэропорта имени Вацлава Гавела, до конца этого года им могут воспользоваться более 50 000 пассажиров.
Наиболее заметный эффект от новых дальнемагистральных рейсов пока наблюдается в основном на рейсах в Азию. Благодаря совместным мощностям Korean Air и Asiana, которая с апреля выполняет три рейса в неделю, Прага предлагает уже шесть прямых рейсов в Сеул. По сравнению с прошлым годом это почти 1 000 дополнительных мест в неделю. Большой выбор мест и удобные стыковки открывают возможности для частых ценовых акций и давления на конкурентов.
«Дальние перевозчики хотят закрепиться в Праге и первые сезоны продают по стартовой цене», — объясняет Йозеф Трейбал из Letuška.cz. По его словам, кроме того, сейчас проходят значительные скидочные кампании на рейсы в августе и сентябре. Салоны не распроданы, что дает пассажирам возможность выгодно купить билеты даже в последнюю минуту.
Интерес к Америке снижается
С полетами в Северную Америку ситуация немного другая. Цены там остаются на уровне прошлого года или даже снизились, но не из-за конкуренции. Согласно анализу консалтинговой компании Deloitte, количество европейских туристов в США снизилось на 14%, а в целом въездной туризм в США сократился на 10%.
«Мы наблюдаем сокращение числа международных поездок и отказ от престижных направлений. Люди больше ездят на автомобилях, меньше летают за океан и сокращают расходы в местах назначения», — говорится в отчете Deloitte.
По мнению экспертов, причиной является сочетание сильного доллара, дорогого страхования, более высоких затрат на месте и общей неопределенности. «На североамериканских маршрутах мы видим скидки, но не драматические. Движущей силой является более слабый спрос, а не новые перевозчики», — подтверждает Йозеф Трейбал.
Стабильный уровень цен в этом году сохраняется и на внутренних европейских направлениях. По данным Kiwi.com, небольшое подорожание наблюдается только в случае Великобритании, Италии и Албании, а Хорватия, напротив, благодаря новым прямым рейсам стала дешевле, чем в прошлом году. «Интерес к конкретному направлению является одной из основных причин роста или падения цен на авиабилеты», — говорит пресс-секретарь Kiwi.com Даниэла Хованцова.
По ее словам, на окончательную цену влияют и другие факторы, в первую очередь аэропортовые сборы и стоимость топлива. «Топливо остается самой большой статьей расходов перевозчиков. Аэропортовые сборы, в свою очередь, зависят от конкретных соглашений между авиакомпаниями и отдельными аэропортами», — добавляет она.
«Средние цены на авиабилеты в европейские направления остаются на уровне прошлого года. Однако авиабилеты в дальние страны стоят в среднем на 5% меньше, чем в прошлом году», — говорит Йозеф Трейбал, директор Letuška.cz.
Именно дальние рейсы претерпевают самые большие изменения за последние годы. «Появление на чешском рынке новых перевозчиков, выполняющих дальние рейсы, приводит к снижению цен на авиабилеты в Азию», — добавляет глава агентства по продаже авиабилетов.
В последние месяцы из Праги начали летать три новые авиакомпании — южнокорейская Asiana Airlines с рейсом в Сеул, Etihad Airways в Абу-Даби и Air Canada, которая возобновила прямое сообщение с Торонто. Все эти рейсы принесли пражскому аэропорту почти три тысячи новых пассажирских мест в неделю, помимо существующих рейсов.
Руководство аэропорта подчеркивает важность дальних рейсов. «Новое сообщение с новым аэропортом в Абу-Даби — это еще один успех в нашей стратегии постепенного расширения предложения дальних рейсов. Мы верим, что этот маршрут довольно быстро завоюет популярность среди пассажиров и предложит соединение не только с Объединенными Арабскими Эмиратами, но и с другими направлениями в сети Etihad», — заявил Йиржи Пос, председатель правления аэропорта Прага.
По оценкам аэропорта имени Вацлава Гавела, до конца этого года им могут воспользоваться более 50 000 пассажиров.
Наиболее заметный эффект от новых дальнемагистральных рейсов пока наблюдается в основном на рейсах в Азию. Благодаря совместным мощностям Korean Air и Asiana, которая с апреля выполняет три рейса в неделю, Прага предлагает уже шесть прямых рейсов в Сеул. По сравнению с прошлым годом это почти 1 000 дополнительных мест в неделю. Большой выбор мест и удобные стыковки открывают возможности для частых ценовых акций и давления на конкурентов.
«Дальние перевозчики хотят закрепиться в Праге и первые сезоны продают по стартовой цене», — объясняет Йозеф Трейбал из Letuška.cz. По его словам, кроме того, сейчас проходят значительные скидочные кампании на рейсы в августе и сентябре. Салоны не распроданы, что дает пассажирам возможность выгодно купить билеты даже в последнюю минуту.
Интерес к Америке снижается
С полетами в Северную Америку ситуация немного другая. Цены там остаются на уровне прошлого года или даже снизились, но не из-за конкуренции. Согласно анализу консалтинговой компании Deloitte, количество европейских туристов в США снизилось на 14%, а в целом въездной туризм в США сократился на 10%.
«Мы наблюдаем сокращение числа международных поездок и отказ от престижных направлений. Люди больше ездят на автомобилях, меньше летают за океан и сокращают расходы в местах назначения», — говорится в отчете Deloitte.
По мнению экспертов, причиной является сочетание сильного доллара, дорогого страхования, более высоких затрат на месте и общей неопределенности. «На североамериканских маршрутах мы видим скидки, но не драматические. Движущей силой является более слабый спрос, а не новые перевозчики», — подтверждает Йозеф Трейбал.
Стабильный уровень цен в этом году сохраняется и на внутренних европейских направлениях. По данным Kiwi.com, небольшое подорожание наблюдается только в случае Великобритании, Италии и Албании, а Хорватия, напротив, благодаря новым прямым рейсам стала дешевле, чем в прошлом году. «Интерес к конкретному направлению является одной из основных причин роста или падения цен на авиабилеты», — говорит пресс-секретарь Kiwi.com Даниэла Хованцова.
По ее словам, на окончательную цену влияют и другие факторы, в первую очередь аэропортовые сборы и стоимость топлива. «Топливо остается самой большой статьей расходов перевозчиков. Аэропортовые сборы, в свою очередь, зависят от конкретных соглашений между авиакомпаниями и отдельными аэропортами», — добавляет она.
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