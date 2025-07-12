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У жителей Чехии, которые часто бывают в Египте, могут перестать работать мобильные телефоны

Новости и статьи
12 июля 2025
11:00
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У жителей Чехии, которые часто бывают в Египте, могут перестать работать мобильные телефоны. В этом году Египет ввел пошлину на каждый телефон, в который установлена египетская SIM-карта или туристическая eSIM, и если пользователь не уплатит пошлину, телефон будет заблокирован для использования в стране. Исключение составляют телефоны с SIM-картами крупных национальных операторов, которые заключили роуминг-соглашения с Египтом.
С января 2025 года в стране действует новое таможенное постановление, которое требует регистрации и уплаты пошлины в размере до 38% от стоимости каждого телефона, в который вставлена египетская SIM-карта, включая цифровую eSIM. Если пользователь не зарегистрируется в специальном приложении и не уплатит пошлину в течение 90 дней, телефон будет полностью заблокирован для доступа к египетским мобильным сетям. Это может вызвать проблемы с доступностью услуг для путешественников, которые повторно возвращаются в Египет, независимо от того, имеют ли они в телефоне египетскую SIM-карту, свою обычно используемую SIM-карту или одну из eSIM для путешественников.

Все три мобильных оператора в Чешской Республике решили на этот год расширить предложение роуминг-пакетов для стран за пределами ЕС. O2 предоставляет бесплатно 1 ГБ данных, T-Mobile предлагает новые пакеты на 5 и 10 ГБ, а Vodafone недавно выпустил пакеты на 3 и 7 ГБ. Пакеты распространяются на популярные направления, включая Египет. При поездках по Европейскому союзу пользователи платят по тем же тарифам, что и дома.
путешествие Египет
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