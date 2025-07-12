У жителей Чехии, которые часто бывают в Египте, могут перестать работать мобильные телефоны

Новости и статьи 12 июля 2025 11:00 776

У жителей Чехии, которые часто бывают в Египте, могут перестать работать мобильные телефоны. В этом году Египет ввел пошлину на каждый телефон, в который установлена египетская SIM-карта или туристическая eSIM, и если пользователь не уплатит пошлину, телефон будет заблокирован для использования в стране. Исключение составляют телефоны с SIM-картами крупных национальных операторов, которые заключили роуминг-соглашения с Египтом.