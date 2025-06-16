Несчастный случай в Хорватии может обойтись дорого. Даже если у вас есть чешская страховая карточка





Бывает, что люди ошибочно полагают, что, имея коммерческую дополнительную страховку, им больше ничего не нужно. Это, конечно, заблуждение — синяя европейская карточка является основой и необходима при каждом обращении. Такое удостоверение позволяет получать медицинскую помощь на тех же условиях, что и местные жители, помимо стран ЕС, например, в Исландии, Лихтенштейне, Норвегии, Швейцарии или Великобритании. Однако если в какой-либо стране требуется финансовое участие пациента или оплата пребывания в больнице и т. п., то это будет требоваться и от иностранцев, имеющих эту карточку.



При поездках на отдых в Хорватию и другие страны Европейского Союза всегда необходимо иметь при себе синюю европейскую карточку медицинской страховки, которую люди обычно показывают дома. По ней врач узнает, что человек является плательщиком медицинского страхования на территории ЕС и к нему нужно применять соответствующие правила.Бывает, что люди ошибочно полагают, что, имея коммерческую дополнительную страховку, им больше ничего не нужно. Это, конечно, заблуждение — синяя европейская карточка является основой и необходима при каждом обращении. Такое удостоверение позволяет получать медицинскую помощь на тех же условиях, что и местные жители, помимо стран ЕС, например, в Исландии, Лихтенштейне, Норвегии, Швейцарии или Великобритании. Однако если в какой-либо стране требуется финансовое участие пациента или оплата пребывания в больнице и т. п., то это будет требоваться и от иностранцев, имеющих эту карточку.

В Хорватии чешская медицинская страховка достаточна для базового лечения или госпитализации в государственной больнице, но такие больницы есть только в крупных городах, таких как Сплит или Дубровник. Это часто означает большое расстояние до места и многочасовое ожидание, пока пациент дойдет до своей очереди, что может занять от семи до восьми часов. Поэтому лучше обратиться в ближайшую местную поликлинику или к местному врачу — и именно здесь европейская карточка медицинского страхования покрывает только часть лечения, остальную часть пациент должен оплатить из собственных средств. После лечения пациент получает счет, а по возвращении домой может возместить доплату из дополнительной туристической страховки. Аналогично обстоит дело с оплатой рецептурных лекарств.



Синяя карточка покрывает базовую долю стоимости лекарств, остальную часть оплачивает пациент. Суммы не являются заоблачными, в большинстве случаев они не превышают двадцати-тридцати евро, то есть примерно 500-750 чешских крон. Однако могут возникнуть более серьезные случаи, когда без дополнительной туристической страховки оказанная медицинская помощь может значительно ударить по семейному бюджету. Это касается, например, более дорогостоящих операций или транспортировки в больницу на скорой помощи или вертолете.



Доплаты за оказанную медицинскую помощь в крупных поликлиниках можно оплатить картой, но у местных врачей необходимо иметь наличные. В целом рекомендуется рассчитывать на сумму от двадцати до сорока евро (500-1000 чешских крон). Если во время отпуска заболел ребенок и требуется его госпитализация, больница разрешает присутствие родителей. Впрочем, это не означает, что родителям предоставляется место для проживания. Это необходимо согласовать на месте с медицинским учреждением и страховой компанией, в которой клиент заключил договор о дополнительном страховании путешествий.