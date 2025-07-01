Цены на отели растут, но Прага по-прежнему остается недорогим городом

Новости 420on 1 июля 2025 13:30 392

Гостиничный бизнес в Чехии растет, отрасль поддерживает Прага и четырех- и пятизвездочные отели. Их заполняемость в прошлом году чуть превысила 75%, что схоже с показателями Лондона или Вены. Однако цены в европейских мегаполисах выше.