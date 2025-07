Цены на отели растут, но Прага по-прежнему остается недорогим городом

Годовой рост заполняемости четырех- и пятизвездочных отелей составляет около 5%, однако, по данным компании Cushman and Wakefield, он еще не достиг доковидных значений (2019). Праге еще не хватает примерно 3%, но другие европейские мегаполисы, такие как Лондон, Берлин или Вена, находятся в похожей ситуации.«Количество отелей растет. Заполняемость может казаться ниже, но, по нашему опыту, в прошлом году Прагу посетило больше туристов, чем в 2019 году», — сказал Мартин Швехла, директор по гостиничному бизнесу компании Julius Meinl Living. В отеле The Julius Prague на пражской площади Сеноважна в прошлом году превысили средний показатель по внутреннему рынку, достигнув заполняемости 78%.Выросла и средняя цена за проживание. «В то время как средняя заполняемость еще на два процентных пункта ниже уровня 2019 года, цены , и это важно, в среднем на 31% выше», — сказал Боживой Вокринек, партнер по стратегическому консультированию и руководитель отдела исследований в сфере гостиничной недвижимости в регионе EMEA в консалтинговой компании Cushman & Wakefield.Однако в городах, с которыми Прага хочет сравниваться, цены выше. По словам Вокринка, отельеры, например, в Вене или Будапеште во время кризиса, вызванного COVID-19, не снижали цены настолько сильно. Они пришли к выводу, что лучше держать цены, даже если у них будет меньше гостей.«Но это логично, ведь это означает меньше регистраций, меньше уборок, просто меньше расходов. Такая политика лучше сказывается на прибыльности отеля».По его мнению, после падения цены очень трудно поднять обратно, поэтому сегодня Прага с ценами на четырех- и пятизвездочные отели по-прежнему немного ниже, чем ее конкуренты. Тем не менее цены растут и в Праге.После пандемии гостиничный сегмент в целом восстановился на удивление быстро, что положительно сказывается на интересе инвесторов. Сегодня они хотят инвестировать в отели больше, чем до пандемии.Мартин Швехла согласен с этим. Компания Julius Meinl недавно открыла фонд квалифицированных инвесторов, через который она хочет финансировать новые проекты так называемых апартаментных отелей. По словам Швехлы, интерес к инвестированию в их фонд очень велик.«Это, безусловно, связано в первую очередь с тем, что мы предлагаем доходность, которая по сравнению с другими фондами необычайно высока», — поделился Мартин Швехла. Компания покупает недвижимость в европейских мегаполисах, реконструирует ее и затем эксплуатирует как премиальные гостиничные резиденции. Таким образом, в этом бизнес -модели инвестиции приносят прибыль тремя способами: за счет самой реконструкции недвижимости, за счет обычного повышения стоимости недвижимости с течением времени и, наконец, за счет эксплуатации гостиничной резиденции. По словам Швехлы, это удается более чем хорошо, поскольку спрос на услуги проживания в стиле так называемых апарт-отелей постоянно растет.Президент Ассоциации отелей и ресторанов Чешской Республики (AHR ČR) Вацлав Старек, с одной стороны, подтверждает, что четырех- и пятизвездочные отели будут и впредь тянуть отрасль к желанному росту доходов, с другой стороны, соглашается, что спрос на проживание меняется.Клиенты все чаще предпочитают гибкость, возможность выбора, будут ли они пользоваться классическими гостиничными услугами или нет. Они ценят интересную обстановку с современным дизайном интерьеров и общественных зон, а также возможность самостоятельно приготовить простую еду. Современный гость не обязательно ищет традиционный гостиничный сервис, а скорее практичную, возможно, индивидуальную, но при этом качественную форму проживания, которая в значительной степени соответствует его потребностям.Ответом отелей является расширение предложения за счет различных типов проживания, в том числе апартаментов, которые могут сочетать в себе элементы традиционного гостиничного комфорта с независимостью арендованной квартиры . Если эта концепция правильно разработана, она может произвести очень роскошное впечатление, даже без чрезмерного акцента на зачастую ненужные услуги.Примерами являются проекты Mosaic или недавно открытый отель Fairmont, который большинство пражан знают по прежнему названию InterContinental. Под одной крышей они предлагают несколько вариантов размещения.С точки зрения эксплуатации, это эффективная модель, которая позволяет снизить затраты, в частности на персонал и гостиничные услуги.«В нашей концепции отеля мы работаем с меньшим количеством персонала, чем это принято в классических отелях. У нас примерно 0,25 сотрудника на один номер, тогда как в обычном пятизвездочном отеле это иногда в два раза больше», — рассказал о закулисье апарт-отелей The Julius Мартин Швехла.Руководство делает акцент только на тех услугах, которые действительно требуются гостям. «Для этого мы проводим действительно обширные исследования, чтобы знать, что на самом деле хотят наши гости», — говорит Швехла. Они не вкладывают время и деньги в то, что гостям на самом деле не нужно. А операционная маржа от таких услуг по размещению в апарт-отелях The Julius достигает более 50%.«Повышение эффективности работы — это однозначно правильное направление. Сотрудники становятся все дороже, с другой стороны, у нас есть все более совершенные технологии , и все это может способствовать повышению эффективности работы отелей», — подтвердил Вацлав Старек.Он не утверждает, что в пятизвездочном отеле нужно экономить на людях, но, безусловно, не следует тратить деньги зря. В дебатах Seznam Zpráv президент AHR ČR также поразмышлял о гостиничной гастрономии. «Потому что сегодня для многих операторов отелей это фактически кошмар. В ситуации, когда поблизости есть еще пять хороших ресторанов, в принципе нет смысла содержать гостиничный ресторан со всем, что к этому относится».На вопрос, во что он верит в гостиничном бизнесе, он ответил, что предпочел бы более простую форму размещения, предоставляемую в качестве качественной современной услуги. «Даже это можно построить с относительно роскошным впечатлением», — заключил Старек дискуссию о будущем гостиничного бизнеса.