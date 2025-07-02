Задержка рейса, плохой отель, пропавший чемодан: пошаговый план действий для путешественников

Новости и статьи 2 июля 2025 19:30 456

Отмененный или задержанный рейс, потерянный багаж или тур, не оправдавший ожиданий? Если вина лежит на транспортной компании или туристическом агентстве, клиент часто имеет право на компенсацию.