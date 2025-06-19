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Топ-лист туристических мест Чехии остался неизменным

Новости и статьи
19 июня 2025
21:00
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Самым посещаемым туристическим объектом в Чехии в прошлом году, как и в 2023 году, стал Пражский Град. Его посетили 2,57 миллиона человек, что на 17% больше, чем годом ранее. Условная десятка лучших туристических объектов практически не изменилась по сравнению с 2023 годом. Второе место вновь заняла канатная дорога на Петршин, а третье место сохранил Пражский зоопарк.
В прошлом году канатную дорогу на Петршин посетили 1,51 миллиона туристов, что, однако, по сравнению с 2023 годом означает снижение примерно на 21%. 


Осенью прошлого года пражское транспортное предприятие прекратило эксплуатацию канатной дороги из-за сильных сентябрьских дождей, которые повредили трассу. Первые туристы смогут прокатиться на отремонтированной канатной дороге в третьем квартале следующего года.

Посещаемость Пражского зоопарка немного выросла: туда сходили 1,39 миллиона человек, тогда как в 2023 году — 1,36 миллиона человек. Изменения по сравнению с предыдущим годом произошли на предпоследнем и последнем местах в десятке лидеров, когда по посещаемости Пражскую обзорную башню на холме Петршин превзошел Зоологический сад Остравы. 


С точки зрения регионов самые популярные туристические направления остались такими же, как и в 2023 году.

Согласно данным CzechTourism, наибольший рост числа туристов в прошлом году зафиксировал замок Блатна в Южночешском крае, который благодаря различным культурным мероприятиям посетили около 200 000 человек, что примерно в пять раз больше, чем годом ранее. Замки в прошлом году составили наибольшую долю в популярности туристических объектов в Чехии, а именно около пятой части. За ними следуют зоологические сады и океанариумы с долей около 16%, а на 15,6% пришлось на развлекательные туристические объекты. Четвертое место заняли объекты, ориентированные на науку и технику, на которые пришлось 10,5% от общего числа людей, а пятое место заняли музеи и галереи с 10,1%. Природные достопримечательности составили примерно 6% от общего числа туристов.


«По-настоящему положительным результатом можно считать тот факт, что рост по сравнению с прошлым годом отмечается в разных регионах Чехии и в местах с разным характером. Это касается как крупных городов, так и небольших населенных пунктов, — отметил директор агентства CzechTourism Франтишек Райсмуллер. — На практике это означает, что люди уже не стремятся только к известным местам, но отправляются в регионы и хотят открыть для себя неизвестные им доселе сокровища. Таким образом, постепенно удается разгрузить скопления туристов в одном месте и одновременно поддержать местных предпринимателей и регионы в целом».

Анализ охватил 1 363 туристических направления, которые в совокупности посетили 50,83 миллиона человек. В 2023 году количество отслеживаемых направлений составило 1 369, а количество туристов — 51,73 миллиона.
Место в 2024 году Туристический объект Количество посетителей (2024)
1 Пражский Град 2,57 млн
2 Канатная дорога на Петршин 1,51 млн
3 Зоологический парк г. Прага 1,39 млн
4 AquaPalace Прага, Честлице 1,14 млн
5 Долни Витковице 931 000
6 Aqualand Моравия 865 700
7 Зоопарк Злин 765 600
8 Сафари-парк Двур-Кралове 729 800
9 Зоологический парк Острава 630 600
10 Смотровая башня на Петршине 578 800
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