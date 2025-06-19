Топ-лист туристических мест Чехии остался неизменным

В прошлом году канатную дорогу на Петршин посетили 1,51 миллиона туристов, что, однако, по сравнению с 2023 годом означает снижение примерно на 21%.







Осенью прошлого года пражское транспортное предприятие прекратило эксплуатацию канатной дороги из-за сильных сентябрьских дождей, которые повредили трассу. Первые туристы смогут прокатиться на отремонтированной канатной дороге в третьем квартале следующего года.



Посещаемость Пражского зоопарка немного выросла: туда сходили 1,39 миллиона человек, тогда как в 2023 году — 1,36 миллиона человек. Изменения по сравнению с предыдущим годом произошли на предпоследнем и последнем местах в десятке лидеров, когда по посещаемости Пражскую обзорную башню на холме Петршин превзошел Зоологический сад Остравы.







С точки зрения регионов самые популярные туристические направления остались такими же, как и в 2023 году.



Согласно данным





Согласно данным CzechTourism , наибольший рост числа туристов в прошлом году зафиксировал замок Блатна в Южночешском крае, который благодаря различным культурным мероприятиям посетили около 200 000 человек, что примерно в пять раз больше, чем годом ранее. Замки в прошлом году составили наибольшую долю в популярности туристических объектов в Чехии, а именно около пятой части. За ними следуют зоологические сады и океанариумы с долей около 16%, а на 15,6% пришлось на развлекательные туристические объекты. Четвертое место заняли объекты, ориентированные на науку и технику, на которые пришлось 10,5% от общего числа людей, а пятое место заняли музеи и галереи с 10,1%. Природные достопримечательности составили примерно 6% от общего числа туристов.

«По-настоящему положительным результатом можно считать тот факт, что рост по сравнению с прошлым годом отмечается в разных регионах Чехии и в местах с разным характером. Это касается как крупных городов, так и небольших населенных пунктов, — отметил директор агентства CzechTourism Франтишек Райсмуллер. — На практике это означает, что люди уже не стремятся только к известным местам, но отправляются в регионы и хотят открыть для себя неизвестные им доселе сокровища. Таким образом, постепенно удается разгрузить скопления туристов в одном месте и одновременно поддержать местных предпринимателей и регионы в целом».