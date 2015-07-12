Фужеры из чешского хрусталя – это шик и богатство, дополнительная нота стиля, которая придает любому мероприятию особый статус. Неудивительно, что дорогие и знаменитые рестораны отдают предпочтение исключительно этому виду посуды.





Одно время считалось, что чешский хрусталь появился в 16-17 веке. Однако позже были найдены записи об этом хрупком материале, и относились они к 1162 году. Оказалось, что первые цеха по изготовлению дутого стекла появились почти 1000 лет назад. Располагались они в районе Исполиновых гор (Гаррахов, Шумава и Шпиндлерув-Млин). Уже тогда Богемское стекло славилось своим высочайшим качеством. Продавалось оно в основном во Франции, Фландрии и Саксонии.





На протяжении почти 500 лет Чехия по изготовлению стекла могла конкурировать только с Венецией, которая в то время была также известна далеко за пределами страны, но в XVII веке Чешской Республике все-таки удалось обогнать своего итальянского соперника. В это время появляется первое чешское хрустальное изделие. Для его изготовления мастера используют кварцевый песок и оксид свинца. Процесс изготовления проходит при температуре 1500 °C. Такой уникальный состав позволяет превратить любое изделие в прозрачный, звонкий и прочный хрусталь, устойчивый к воздействию различных химикатов.





Настоящая изысканность – нежный хрусталь, тонкие стекла которого пропускают солнечные блики, украшает любой стол, говорит об отменном вкусе и желании быть безупречным во всем. Современные фужеры и вазы из Богемии – это целое произведение искусств в столь небольших изделиях. Потрясающие витражи, самые разнообразные формы и цвета просто завораживают, а ассортимент поражает своим изобилием, заставляя задуматься над тем, чему же отдать предпочтение.





Как выбрать вазы и фужеры из чешского хрусталя

Мир стекла действительно очаровывает, побуждая купить, как можно больше всяческих ваз и бокалов, тем более все они имеют разную форму, отличия по изготовлению и цветовую гамму. На нынешний день существует несколько разновидностей богемского стекла:





1. Гладкий литой

Изделия из гладкого литого хрусталя изготавливают по особой технологии. В основном – это бокалы, такие хрупкие и изящные, служащие украшением любого стола. Казалось бы, ничего сверхъестественного, обычное прозрачное стекло, но какой стиль имеют эти предметы. Такие бокалы можно поставить наравне с каким-либо другим более дорогим стеклом, и они будут выглядеть гораздо богаче и выигрышнее.

2. Шлифованный

Все изделия из чешского хрусталя шлифуются вручную, что уже говорит о тонкой и ювелирной работе. Всевозможные вариации шлифованных рисунков делают каждый предмет или сервиз неповторимым. Ручная работа – это настоящий эксклюзив, который никогда не повторяется, даже, если сделать второй такой же рисунок.





3. Цветной

Изготовление цветного хрусталя – это работа настоящих виртуозов своего дела. Опять же таки – ручная и очень тонкая работа. Сначала накладывается прозрачный слой, после этого цветной, за ним идет снова прозрачный. Изготовление такого вида изделий считается одной из самых кропотливый работ настоящих ценителей своего дела.





4. С лепкой и золотом

Любителей всего яркого и золотого наверняка порадуют товары из непрозрачного хрусталя с лепкой и золотом. Они очень необычные, потому что на первый взгляд трудно определить из какого материала выполнены, но, несмотря на это очень красивые и выглядят богато.





Как выбрать товары из Богемского хрусталя

Прежде всего, при выборе хрусталя естественно стоит руководствоваться собственными вкусовыми предпочтениями и финансовыми возможностями. Из многообразия продукции каждый ценитель хрусталя с легкостью сможет выбрать для себя что-то наиболее подходящее. Внимание стоит обратить лишь на то, как отличить дорогую безделушку, которая скрывается за витринами дорогих магазинов от истинного Богемского стекла, которое на первый взгляд не всем под силу разглядеть.





Характерные отличия хрусталя от обычного стекла





1. Прежде всего – это светопреломление. Настоящий хрусталь буквально «играет» на солнце или под светом лампы. Этот особый блеск и сверкание нельзя сравнить ни с одним стеклом.





2. За счет того, что в технологию изготовления Богемского хрусталя входит окись свинца, все предметы имеют ощутимый вес. Отсутствует та особая легкость, которая присуща обычному тонкому стакану, например.





3. Ощущения никогда не обманут. Если по краю предмета, будь то бокал или ваза, провести пальцем, то можно почувствовать особую остроту кромки изделия. Конечно, она не способна поранить, но идеально гладкой никогда не будет.





4. Безупречная чистота хрусталя никогда не обманет. В настоящих богемских предметах никто и никогда не найдет таких изъянов, как пузырьки, мелкие частички, помутнение или вкрапления воздуха. Это несвойственно настоящим изделиям из чешского хрусталя.





5. У Богемского хрусталя особый звон. Если по предмету легонько ударить, то он будет звенеть не менее 4-5 секунд.





6. Одним из самых сложных способов узнать о хрустале, это поинтересоваться его составом. Если в нем имеется менее 4% свинца, то это обыкновенное стекло. Хороший хрусталь содержит в своем составе более 10% свинца, а высококлассное более 30% (в Чехии 24%).





Где купить посуду из чешского хрусталя

Разумеется, что основная масса людей, приезжая в Чехию, в подавляющем большинстве случаев уезжает домой хотя бы с небольшой хрустальной вазочкой или пару бокальчиками. В Чешской Республике и, в частности в Праге, имеются места, изобилующие этим добром. Широкой популярностью всегда пользовались магазины: «Bohemia Crystal», «Moser», «Artеl», «Arzenal», многие предпочитают торговые лавки по улице Селетной (Celetna).





Туристы, посещающие замок Карлштейн, практически всегда возвращаются оттуда с Богемским хрусталем. Дело в том, что рядом с замком имеется целый ряд магазинчиков, в которых регулярно проходит распродажа прошлогодней коллекции хрусталя по очень демократичным ценам. Хорошую вазу можно купить по цене 12-15 евро. В городских магазинах стоимость, конечно, на порядок выше.





Что касается торговых марок, то предпочтение всегда отдавалось известнейшим в мире. Среди которых: «Caezar Crystal Bohemia», «Gold Crystal», «Jihlava», «RONA», «Riva Glass» и многие другие. Для кого-то чешский хрусталь – это ностальгия по советскому времени, для кого-то – посуда высшего качества. Как бы там ни было, а это классика, проверенная временем, которая с каждым годом становится все лучше, подстраиваясь под вкусы самых требовательных покупателей.